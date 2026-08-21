哈利波特專賣店插旗台中LaLaport！27款哈利波特周邊新品搶先開賣，送開幕紀念托特包。

日本哈利波特專賣店插旗台中LaLaport！27款哈利波特新周邊先行開賣，編輯鄭亦庭表示：台中店入場方式、新周邊限購一次看。
日本哈利波特專賣店插旗台中LaLaport！日本官方授權周邊品牌「Harry Potter - Mahou Dokoro哈利波特–魔法之地」8/22起進駐台中LaLaport 2樓，現場打造哈利波特沈浸式空間，更搶先開賣一系列哈利波特周邊新品，不只拍照打卡送限定貼紙，滿額還送台中店開幕紀念托特包，想前往朝聖的哈利波特迷，快將台中哈利波特專賣店開幕入場方式、必買周邊限購規定記下來。
台中LaLaport哈利波特專賣店打卡點哈利波特魔法之地台中店店內從裝潢到商品陳列都充滿哈利波特的世界觀，打造沈浸式空間，一進店就能看到高聳玻璃窗搭配周邊商品，營造濃濃魔法氛圍，店內掛上四學院旗幟、漂浮蠟燭，更有紅磚牆搭配9又1/4月台標示與倒轉時鐘，特別打造分類帽打卡點，讓粉絲能坐在椅子上拍照，按壓分類帽時嘴巴、頭頂還會動，鐵粉絕對要來拍。
哈利波特魔法之地台中店先行開賣四學院周邊新品
哈利波特魔法之地台中LaLaport開幕同步推出多款台中店先行販售商品，推薦必買霍格華茲四學院系列，像是雙件式設計的「四學院級長掛鍊徽章」，鏈條還可拆開單獨使用，還有印有四學院標誌的玻璃杯，以及專為粉絲設計的旅行周邊，包含哈利波特與Flapper聯名的護照套、服飾收納包、盥洗包與束口袋，都推出四學院專屬款式。
哈利波特粉必買四學院周邊一次收現場也規劃魔法袍、魔杖、信封單肩包區，以及四大櫃四學院商品區，四學院馬克杯、鑰匙圈、學院小熊與四學院專屬娃包全都有，讓鐵粉選擇喜歡的學院直接整套收藏，也有聲控魔杖搭配巧克力蛙音樂盒，只要對魔杖喊咒語對準音樂盒，巧克力蛙就會從音樂盒跳出，一旁更有超可愛魔物玩偶搭配堆疊行李箱造景超好拍，現場看到的魔物玩偶通通有販售，讓粉絲忍不住想全部帶回家。
魔法部周邊新品搶先開賣除了四學院系列周邊，魔法部系列也搶先開賣，推出深藍錶帶搭配主題錶盤的魔法部古典手錶與護照套，店內還有魔法部巫師袍、項鍊、戒指與魔杖收納盒，更有哈利波特夢境系列小椅子，以四學院象徵動物搭配花卉刺繡，可調整高度做為換鞋椅或茶几，都能自然融入居家空間。
哈利波特電影25週年紀念周邊除了先行販售周邊新品外，哈利波特電影25週年紀念周邊也要收，包括明信片組、亮燈裝飾畫，以及有著金探子、多比劇情吊飾的拆解式別針胸針，此外，也有一系列哈利波特盲盒，推薦必收魔杖系列盲盒新品，包含教授、天狼星、佛地魔魔杖，不管抽到哪款都很值得收藏，哈利波特家飾區則有嘿美馬克杯、魔杖裝飾、金探子檯燈及霍格華茲12人魔杖時鐘等經典周邊，每款周邊都充滿哈利波特元素，讓鐵粉們日常生活、房間都能擺滿哈利波特小物。
哈利波特魔法之地台中店開幕滿額贈與入場方式這次哈利波特魔法之地台中店開幕，特別推出台中店開幕紀念托特包，以金屬光澤展現霍格華茲校徽，只要單筆消費滿1800元，就能免費帶走，開幕期間拍照打卡還能免費獲得限定貼紙，此外，開幕初期將實施嚴謹人潮管控，採現場排隊、入店整理券兩種方式，分場次、分時段入場，讓大家舒適逛店。
Harry Potter - Mahou Dokoro (哈利波特–魔法之地) 台中店 店舖資訊地址：Mitsui Shopping Park LaLaport 台中 北館2樓(台中市東區進德路600號)
營業時間：週一至週五 11:00~22:00
週六、週日(含國定假日) 10:30~22:00
(依商場公告時間為準)
店舖面積：75坪
詳細入店辦法請見：reurl.cc
哈利波特專賣店台中店 贈禮活動資訊1、打卡禮：活動期間凡至店內拍照打卡並上傳社群平台，即可獲贈限定貼紙乙張。
2：滿額禮：開幕期間凡於店內單筆消費滿新台幣1,800元，即可免費獲贈「台中店開幕紀念托特包」，數量有限，送完為止。
哈利波特專賣店台中店27款先行販售周邊新品哈利波特級長掛鍊徽章400元(共4款)
哈利波特罐形玻璃杯480元(共4款，每人限購兩個)
哈利波特×Flapper 護照套1,280元(共4款，每人限購兩個)
哈利波特×Flapper 服飾收納包980元(共4款，每人限購兩個)
哈利波特×Flapper 盥洗包980元(共4款，每人限購兩個)
哈利波特×Flapper 束口袋750元(共4款，每人限購兩個)
哈利波特 魔法部古典風手錶3,300元(每人限購乙個)
哈利波特×Flapper 護照套 魔法部1,280元(每人限購兩個)
哈利波特 夢境系列小椅子 8,600元(每人限購乙個)
哈利波特聯名活動鐵粉跟上推薦閱讀：粉絲必收25週年限定！哈利波特推出金探子3D一卡通、錄取通知信旅行周邊。
推薦閱讀：Krispy Kreme哈利波特限定甜甜圈！東京門市變身9又4分之3月台，鐵粉今天就訂機票。
推薦閱讀：哈利波特迷準備好了嗎！東京哈利波特影城首度舉辦萬聖節特別企劃「黑魔法萬聖節」，9/ 10開跑。