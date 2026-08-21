走進台南藍色迷你市場！FREITAG攜手U.I.J友愛街旅館推出22款回收包。

瑞士永續品牌FREITAG攜手台南U.I.J友愛街旅館打造藍色迷你市場，推出南部唯一客製包服務。資深編輯李維唐表示，這次快閃結合了循環設計與台南在地旅宿風格，限量50組專屬印章包款將成為潮流玩家與永續生活愛好者的必收焦點。

當微風捎來夏末的氣息，台南這座充滿歷史底蘊與生活步調的古都，正以獨特的韻味吸引著尋找靈感的旅人。重視舊物升級與循環理念的瑞士包袋品牌FREITAG，與台南質感旅宿U.I.J Hotel & Hostel友愛街旅館再次展開深度合作。自2026年8月19日起至2026年10月19日止，兩個品牌將旅館一樓大廳化身為期間限定的「FREITAG MINI MARKET POP-UP STORE」。這場集結生活風格與永續設計的快閃活動，不僅呈現22款精選配件，更帶 compensated 來南台灣唯一的客製包服務，為台南的夏末生活增添了一抹獨特色彩。

▲現場紅磚牆上以鐵管與鐵鍊懸掛陳列各式帆布裁片，供消費者親自挑選搭配。圖／U.I.J Hotel & Hostel 友愛街旅館提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲U.I.J Hotel & Hostel友愛街旅館大門入口處貼有「MINI MARKET POP-UP STORE」主視覺貼紙，迎接全台旅人。圖／U.I.J Hotel & Hostel 友愛街旅館提供；窩客島編輯李維唐整理

藍色物流籃堆疊出台南大廳的永續迷你市場

步入U.I.J友愛街旅館一樓大廳，映入眼簾的是充滿視覺衝擊力與台味市場感的設計安排。本次展售以「MINI MARKET」為主題概念，將FREITAG標誌性的藍色物流籃作為核心陳列道具，層層堆疊於旅館大廳的木質書牆與溫潤紅磚牆之間。鮮明亮眼的藍色塑料，與溫暖木色、金屬結構及磚紅背景交織映照，在原本沉穩的旅宿空間中，生動地生長出一座俐落而別致的迷你市場。這不單單是一次商品的展示，更是U.I.J對旅宿空間體驗的延伸，讓飯店不再只是旅人暫住的場所，而是城市文化、永續設計與生活風格自然交會的場域。

▲快閃店以FREITAG經典的藍色物流籃堆疊陳列，打造出極具台味市場感的別致空間。圖／U.I.J Hotel & Hostel 友愛街旅館提供；窩客島編輯李維唐整理



南台灣唯一客製場次三塊帆布組裝專屬故事

自1993年於瑞士蘇黎世創立以來，FREITAG便將使用過的廢棄卡車帆布轉化為兼具耐用度與設計感的日常包款，讓完成運輸任務的材料獲得新生命，也使「每一只包都獨一無二」成為品牌的靈魂符號。本次快閃活動重頭戲「F740 SONNY SY」客製服務，是品牌繼台北場次後首度移師南部，並將U.I.J作為南台灣唯一的據點。現場於紅磚牆面以鐵管與鐵鍊懸掛陳列各式裁片，消費者能依個人喜好挑選三塊帆布裁片，於櫃檯確認搭配後由品牌進行後續加工製作。完成後的包款除了隨包附贈品牌鑰匙圈外，還會蓋上限定的「TAINAN」印章，單組售價NT$5,600元（運費另計），限量50組名額，成為藏家與潮流人士爭相收藏的夢幻品項。

▲F740 SONNY SY客製包款外觀俐落，採用三塊回收卡車帆布裁片拼貼出獨一無二的配色風格。圖／U.I.J Hotel & Hostel 友愛街旅館提供；窩客島編輯李維唐整理

全新三款生活包款亮相體驗質感探索生活

除了令人期待的客製服務外，現場亦同步帶來22款豐富品項，包含包款、皮夾、卡夾與行李吊牌，並首度登場三款全新設計。包含可作為日常小斜背包、透過魔鬼氈設計變身為單車座墊包的「F142 HENIZ」，兼具單車龍頭包與斜背包雙重功能、極適合都市通勤的「F140 FRAN」，以及能充當護照套或筆記本套的輕量入門配件「F243 EXPLORER」。由於U.I.J一樓大廳為公共空間，本次展售特別開放一般民眾免費自由入場選購。不論是長期關注永續設計的時尚迷，還是前來台南漫遊的旅人，都能在藍色物流籃構成的市場裡尋找專屬於自己的包款，帶走一段獨一無二的夏末回憶。

▲U.I.J大廳木質書牆旁展示多款FREITAG經典包款與永續主題主視覺說明看板。圖／U.I.J Hotel & Hostel 友愛街旅館提供；窩客島編輯李維唐整理







U.I.J × FREITAG MINI MARKET POP-UP STORE

活動時間：2026年8月19日（三）至2026年10月19日（一）止

活動內容：

全區展售22款FREITAG回收卡車帆布包袋、皮夾、卡夾與行李吊牌，並包含F142 HENIZ、F140 FRAN、F243 EXPLORER三款新品。

大廳以藍色物流籃堆疊打造「MINI MARKET」展售空間，開放一般民眾免費參觀選購。

南台灣唯一「F740 SONNY SY」客製包服務，可現場挑選三塊帆布裁片組合，完成後加蓋「TAINAN」專屬字樣印章，限量50組，單組售價NT$5,600元（運費另計）。

凡於快閃店購買F740 SONNY SY客製包款，即贈送FREITAG品牌鑰匙圈乙個（送完為止）。

U.I.J Hotel & Hostel 友愛街旅館

地址：700台南市中西區友愛街115巷5號

官方網站：http://www.uij.com.tw

看完台南獨家快閃的永續設計，如果你也對古都的特色質感旅宿與風格店家感興趣，不妨接著探索更多在地深度指南

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