手遊《明日方舟》聯名潮味決，推3款熱辣套餐和北中南主題店，再送限量透明海報與虛寶卡，博士們快衝吧。

知名燙滷品牌潮味決攜手手遊《明日方舟》在限定期間推出限定套餐，每道料理都呼應遊戲中的角色，此外，北中南也各有一間主題店，全店換上遊戲中的視覺，玩家一定要朝聖，當然也有不少線上線下任務等你來執行。

全台博士們準備好走出羅德島朝聖了嗎？潮味決即日起～9/16攜手人氣戰術攻防RPG《明日方舟》，以「鍋火未熄，熱辣來襲」為主題展開跨界聯名，現場推出三款美味又飽足的限定套餐，更祭出角色透明卡、限量透明海報與專屬虛寶卡，還在北中南打造專屬主題店，線上玩家也能在線下獲得最完整的沉浸式冒險。

▲潮味決即日起～9/16攜手人氣戰術攻防RPG《明日方舟》展開跨界聯名。





三款聯名套餐美味登場

這次得跨界聯名精心將潮味決的招牌湯底與《明日方舟》幹員意象結合，推出三款主打套餐，分別是：

一、落子暖饗 菇菇舒肥雞套餐（豚骨湯，180元）：濃醇豚骨湯底搭配鮮甜菇類與低溫舒肥雞，口感細嫩暖心。

二、赤霄炎辣 合作湯滷套餐（麻辣湯，165元）：招牌麻辣湯底麻香帶勁，豐富食材吸滿湯汁，重味蕾博士必吃。

三、百味肉鍋 肉食系五盎司套餐（潮滷乾，185元）：嚴選三種五盎司爆量肉品搭配鹹香乾拌風味，肉食控絕對大呼過癮。

▲落子暖饗 菇菇舒肥雞套餐180元。



▲赤霄炎辣 合作湯滷套餐165元。



▲百味肉鍋 肉食系五盎司套餐185元。



吃美食還能拿限量周邊！玩家只要完成兩大任務就能帶走限量隨機好禮。任務一：點任意聯名套餐，即隨餐送「虛寶卡乙張」與「角色厚磅透明收藏卡盲包乙包」（共八款，隨機贈送）。

任務二：按讚分享《明日方舟》官方粉絲團置頂貼文，並拍照於留言區打卡出示畫面，可再獲得「限定透明海報乙張」（共兩款，隨機贈送）。





北中南主題店熱血開張

為了讓玩家可以打卡打個夠，潮味決還在北中南打造三間聯名主題門市（台北南京三民分社、台中工學分社、高雄小港中安分社），全店換上遊戲角色視覺，打造超好拍的專屬空間。

此外，活動期間還加碼三場限時主題日活動（8/22 台北、8/23 台中、8/29 高雄）。現場出示遊戲UID即可領取限量號碼牌，憑號碼牌點餐除了隨餐禮外，還能額外獲得「主題日限定貼紙圖鑑」與「小菜兌換券」；參與現場互動任務更能帶走「限定角色打卡棒」並參加幸運籤抽獎，驚喜滿滿。

▲潮味決還在北中南打造三間聯名主題門市，全店換上遊戲角色視覺，打造超好拍的專屬空間。

▲主題店裡滿滿的角色掛在牆上，絕對可以讓玩家拍好拍滿。





線上SideStory「辭歲行」同步開啟

除了線下在潮味決享受熱辣開鍋外，《明日方舟》遊戲內也同步開啟全新 SideStory限時活動「辭歲行」與【限定尋訪・佳節】「劫盡古今」，新增限定六星幹員「望」與「赤刃明霄陳」，讓玩家同步線上線下一起歡慶啦。



