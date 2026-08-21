大巨蛋島語吃到飽、LOPIA都沒開！遠東Garden City這16間晚點才開，先別白跑。

編輯 鄭雅之 表示：大巨蛋遠東Garden City島語吃到飽、LOPIA還沒開，我等不及了啊～

這週衝大巨蛋遠東Garden City要先做功課！台北吃貨們敲碗已久的遠東Garden City莫內花園，終於要在8月22日正式試營運。4500坪的逛街空間中，引進許多首次來台的爆紅美食與知名品牌。不過大家最期待的吃到飽「島語」與日系超市「LOPIA」，並不會在當天同步開幕，想前往嚐鮮的民眾記得看好時間，才不會白跑一趟。

▲日系超市LOPIA將於第4季重磅進駐大巨蛋遠東Garden City地下2樓，現場規劃有日本橋魚萬等頂級熟食與生鮮專區。(攝影：鄭雅之)

▲9月4日試營運的名古屋百年鰻魚飯「うなぎ四代目菊かわ」大巨蛋旗艦店。(攝影：鄭雅之)





大巨蛋星級粵菜、牛排館都還沒開

想找精緻餐敘的朋友先別急，由隱世廚神坐鎮的頂級粵菜「漢來名人坊」，預計9月7日以優雅青瓷綠空間亮相。國賓直火燒肉新品牌「The Grill by A CUT」，也將於9月華麗登場。配合商場貼心打造的全台首創專屬主廚休息室，就是要讓頂級名廚呈現最佳料理風味。



▲嚴選澳洲銅樹農場純草飼老乳牛帶骨肋眼，經直火煎烤呈現外酥內嫩的極致風味。 圖／The Grill by A CUT提供；窩客島編輯李維唐整理





名店齊聚帶來令人著迷的舌尖風采

人氣中式與日式料理也蓄勢待發，不僅有榮獲米其林餐盤推薦的台式無國界料理「頁小館」、新加坡米其林一星中菜「莆田」。更特邀台中必比登名店「沁園春」、「馨苑小料理」首次北上展店，分別帶來經典爆汁小籠包和精緻新台菜。

▲台中米其林必比登推薦的近80年老字號名店沁園春首度北上展店，進駐大巨蛋遠東Garden City 8樓星饗藝廊提供米其林級別的小籠包。(攝影：鄭雅之)





日式鰻魚飯、串燒、懷石料理都有

而喜歡日本料理的饕客，也可以好好期待9月4日試營運的名古屋百年鰻魚飯「うなぎ四代目菊かわ」；首次進軍百貨展店「台北鳥喜」傳承日本職人魂的串燒；日本京都高級懷石料理「京都二条苑がんこ」；主打熟成魚火鍋的「IPPIKI」等引爆美食話題。雖然這些餐廳在8/22試營運當天不會同時開幕，但已經讓饕客等不及想要朝聖。



▲大巨蛋遠東Garden City 7樓IPPIKI主打熟成魚肉鍋物，店門口特別設有展示熟成魚肉的冰櫃與多樣日式高湯商品專區。(攝影：鄭雅之)

▲台北鳥喜百貨首店也將開在大巨蛋遠東Garden City 8樓，帶來星及串燒體驗。(攝影：鄭雅之)





島語吃到飽、日系超市LOPIA要等第四季才開

至於全台狂粉最多的重頭戲，放在第4季準沒錯，超過500坪的奢華吃到飽「島語」，將用澎湃海鮮征服大眾的胃。話題日系超市「LOPIA」也將同步登場，甚至邀來日本甜點大神鎧塚俊彥設計專屬法式甜點專區，絕對會成為台北最狂的吃貨打卡天堂。夢幻甜點不能錯過法國絕美花朵冰淇淋「Amorino」預計9月中旬驚喜亮相。而被譽為韓國三大必吃燒肉「囕盈豚」也將在9月12日插旗D 區食尚庭園。超多人氣美食齊聚打造台北最強美食天堂。



▲漢來美食旗下被譽為全台最難訂位Buffet的島語，即將於第4季重磅進駐大巨蛋遠東Garden City地下2樓，打造超過500坪的寬敞吃到飽空間。(攝影：鄭雅之)

▲備受期待的日系超市LOPIA預計於第4季在大巨蛋遠東Garden City地下2樓登場，特別邀請日本甜點大神鎧塚俊彥打造全新法式甜點專區。(攝影：鄭雅之)





大巨蛋遠東Garden City 試營運時間

試營運：2026年8月22日





大巨蛋遠東Garden City 尚未開幕餐廳整理

1F 餐廳

Amorino 小天使義式冰淇淋（全台首店）：預計 2026年9月中旬開幕。

Café Kitsuné：尚未公布開幕時間

囕盈豚（全台首店）：預計2026年9月12日（位於 D 區食尚庭園 1F）。





7F 世界風味花園

IPPIKI（全台首店）：預計2026年8月28日試營運。

京都二条苑がんこ（全台首店）：預計 2026 年 9 月初開幕。

隨意鳥地方：尚未公布開幕時間





8F 星饗藝廊

漢來名人坊（台北大巨蛋店）：預計2026年9月7日試營運。

The Grill by A CUT（百貨首店）：預計2026年9月開幕，尚未公布。

台北鳥喜（百貨首店）：尚未公布。

頁小館 RESTAURANT PAGE（百貨首店）：尚未公布。

沁園春（台北首店）：尚未公布。

馨苑小料理（台北首店）：尚未公布。

Putien 莆田：尚未公布。

うなぎ四代目菊かわ：預計2026年9月4日試營運。





B2F 樂園＆美食街

LOPIA 日系超市（含鎧塚俊彥甜點專區）：預計2026年第4季開幕。

島語 Buffet（超過500坪吃到飽）：預計2026年第4季開幕。





大巨蛋遠東Garden City必逛、必吃重點整理！

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