日爆紅蘋果糖快閃台北！SOGO日本展85攤不只文明堂要搶，5大必吃、有獨家口味

編輯 鄭雅之 表示：不用飛日本就能吃到文明堂、代官山日劇爆紅蘋果糖！SOGO日本展真的很欠吃～

涼爽秋天最適合到東區踩點嗑美食，這次遠東SOGO忠孝館特別打造超澎湃的日本展，現場集結高達85家在地品牌，更有62位職人親自跨海現場料理，不論是剛出爐的熱騰騰鹹食，還是社群洗版的夢幻甜點，通通都能一站式爽爽開吃，現場更推出超佛心的抽獎與滿額好禮，幫大家省下機票錢也能玩得超盡興。

▲文明堂長崎蛋糕始祖底部完美保留靈魂雙目糖粗糖顆粒，入口展現砂糖喀吱作響的豐富口感層次(攝影：鄭雅之) ▲現場烤製日式醬油烤糰子，Q彈糰子在烤網上微焦發脹，散發濃厚炙烤香氣。(攝影：鄭雅之)





社群洗版話題甜點夢幻齊聚

甜點控絕對會尖叫的秒殺名店強勢登場，首推日劇爆紅的「代官山Candy Apple」，薄脆糖衣包裹多汁蘋果，獨家「奶茶糖蘋果糖」酸甜口感超洗版，還有41年老字號「五十鈴甘味鋪」，酥脆外皮包進滿滿餡料，創新「杜拜巧克力鯛魚燒」更是話題十足，加上底層帶有粗糖顆粒的百年「文明堂」蛋糕，每一款都是必買重點。

▲社群爆紅代官山Candy Apple蘋果糖推出SOGO限定奶茶糖口味，兼具外觀與口感的夢幻日系甜點。(攝影：鄭雅之)





職人現做實演鹹食秒飛日本

走進展場就能聞到陣陣香氣，這次絕不能錯過傳承百年的「奈良屋蕎麥」，特殊「亂刀切」技法讓麵條極具彈牙嚼勁，沾上特製高湯清爽無負擔，現點現做的「鳴神たこ焼き本舗」淋上限定「桔柚明太子章魚燒」醬汁超涮嘴，再加上金黃爆汁的「起士炸肉餅」，上班族下班後來搶晚間熟食優惠折扣最划算。

▲三重お肉の九門堂現炸起士炸肉餅，淋上濃郁起司醬香氣四溢，忠孝SOGO日本展職人實演必吃鹹食。(攝影：鄭雅之)





質感生活選品展現日本工藝

吃飽喝足後別忘了到工藝區挖寶，這次引進傳承400年歷史的「高岡CRAFT」銅器與漆器，展現出極致的手作工藝美學，女孩們必囤的「FUJI GAUZE」四重紗蓋毯與三層紗洗臉巾，觸感極度親膚且透氣，加上頂級毛筆工藝「晃祐堂」推出的貓咪造型刷具與蜜粉刷，質感軟萌又實用，讓優雅的日式美學質感輕鬆融入每個人的生活點滴。

▲嚴選質感服飾與職人手作選品展現日系生活美學。(攝影：鄭雅之) ▲SOGO日本展也販售各類生活質感小物。(攝影：鄭雅之)





快閃打卡與精彩日本文化表演

闔家同樂的踩點行程也準備得非常完善，展場特別邀請熱門角色「麵包超人」打造電影主題快閃店與打卡牆，滿足條件就能拿到號碼牌與偶像拍照，戶外廣場更輪番上演太鼓打擊與三線琴演奏，滿滿的日式祭典氛圍讓人一秒偽出國，現場只要跟日式裝置合照打卡，還能免費兌換限量抹茶腰果，非常適合假日帶全家大小一起來同樂。

▲遠東SOGO忠孝館秋の和宴日本全國美食暨逸品工藝展登場，打造濃濃日本祭典氛圍與打卡造景。(攝影：鄭雅之) ▲大阪鳴神たこ焼き本舗現點現做章魚燒，搭配限定桔柚明太子醬與滿滿青蔥，外酥內軟超涮嘴。(攝影：鄭雅之)

SOGO日本展 活動資訊

日期：9/24(四)~10/11(日)

地點：忠孝館12F活動會館





SOGO日本展消費抽獎與滿額好禮

暢遊日本雙重抽：於12F活動會館憑APP累積消費滿2000元，可抽長榮航空日本不限航點皇璽桂冠艙雙人來回機票；於長崎物產區累積消費滿500元，可抽台灣虎航台北至福岡雙人機票、JR Pass與豪斯登堡門票住宿組。





SOGO日本展滿額禮兌換

9/24至9/25：全館累積消費滿2000元，贈日本展150元電子折價券。

9/29至9/30：12F展區累積消費滿1000元，贈富士山便攜瞬收包。

10/1至10/3：全館累積消費滿2000元，贈和風經典白瓷船型二入盤。

10/5至10/7：12F展區累積消費滿1000元，贈松村窯日式砂鍋。





SOGO日本展人氣美食與工藝必買推薦

代官山Candy Apple：奶茶糖蘋果糖190元／顆、原味蘋果糖190元／顆。

五十鈴甘味鋪：杜拜巧克力鯛魚燒160元／個、原味紅豆鯛魚燒60元／個。

文明堂：經典／抹茶／巧克力長崎蛋糕580元／盒。

奈良屋蕎麥：天婦羅蝦湯麵420元／份、蕎麥涼麵300元／份。

鳴神たこ焼き本舗：桔柚明太子章魚燒220元／6顆。

高岡CRAFT：櫻花酒杯特價2000元／個（9/24限定，限5個）。

FUJI GAUZE：花鳥圖案三層紗洗臉巾特價600元／條（9/24至9/27限定，限50條）。

晃祐堂：頂級灰松鼠毛蜜粉腮紅刷特價3000元／個（9/24限定，限3個）。





喜歡日式美食、甜點的絕不能錯過！

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