中秋收假秋老虎飆36度高溫！10/1首波東北季風接力降雨，熱帶系統93W最快這天增強為彩雲颱風

中秋連假後全台天氣多變，高溫衝上36度後10月1日將迎東北季風增強。氣象專家賈新興指出，關島東方海面熱帶擾動93W持續發展，預估10月2日至10月3日有機會增強為彩雲颱風。

剛過完中秋連假，全台天氣立刻展現多變面貌，這幾天不僅有秋老虎發威帶來的悶熱高溫，10月1日更將迎來首波東北季風增強，同時關島東方海面的熱帶擾動93W正在持續發展，最快會在10月2日至10月3日之間增強為今年新颱風彩雲，想要安排戶外踏青或穿搭出門的朋友一定要特別留心氣溫變化。

▲本週全台天氣變化超迅速，前半週各地還是晴朗高溫的走勢，到了後半週東北季風報到就會開始轉涼下雨，出門前一定要先看好天氣預報卡單槓。圖／中央氣象署提供；窩客島整理



9/29至9/30秋老虎持續發威，各地晴朗高溫攀升至36度

9月29日與9月30日兩天，全台各地以及澎湖、金門、馬祖大多維持晴到多雲的穩定天氣。陽光撒落的午後，僅有山區會出現零星短暫陣雨。這兩天的體感溫度相當高，9月29日各地氣溫落在32至36度之間，大台北盆地、花蓮縱谷與西半部內陸地區局部高溫甚至會衝上36度，澎湖為27至31度，金門26至32度，馬祖則是26至31度。到了9月30日，各地及澎湖、金門、馬祖氣溫持續維持在31至35度，台北盆地與西半部內陸同樣有局部36度左右的高溫，外出時記得多補充水分。

10/1至10/2東北季風接力報到，基隆北海岸與宜蘭防局部大雨

好天氣在10月1日出現轉折，隨著東北季風增強，基隆北海岸與宜蘭地區將轉為有局部短暫陣雨的天氣，其中宜蘭地區更需要留意局部較大雨勢發生的機率。桃園以北與花蓮地區會出現零星短暫陣雨，其他地區雖然維持多雲到晴，但午後降雨範圍稍增，南部地區與其他山區午後有局部短暫陣雨。氣溫方面稍微轉涼，全台各地與澎湖、金門氣溫約31至33度，馬祖則降至29度。10月2日受東北季風持續影響，降雨區域與溫度預測皆與10月1日相同，出門不妨隨身攜帶一把折疊傘。

10/3至10/4水氣稍減後東北季風再增強，清晨微涼秋意漸濃

10月3日東北季風稍微減弱，空氣中的水氣減少，基隆北海岸及宜蘭地區仍有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區與其他山區有局部短暫陣雨。這一天北部、東半部及澎湖、金門、馬祖高溫落在29至31度，中南部維持32至33度。然而到了10月4日，東北季風將再次增強，迎風面的北部與東半部地區局部短暫陣雨機率提高，其他地區多雲到晴，午後南部地區與中部山區有局部短暫陣雨。氣溫部分，北部、東半部及澎湖、金門、馬祖降至28至31度，中南部依舊保持在32至33度，早晚出門可以加一件薄外套擋風。

熱帶系統93W持續發展，10月初恐生成彩雲颱風

除了東北季風帶來的降雨與降溫，熱帶洋面上的動態也相當活躍。氣象專家賈新興指出，位於關島東方海面的熱帶擾動93W是接下來的觀察重點，預估在10月2日至10月3日有機會進一步發展，若達到颱風強度，將會被命名為彩雲。根據目前的預測路徑，該系統後續可能轉向日本東方外海前進，暫時不會直接影響台灣，但實際生成位置與轉向時間仍需持續密切觀察。

▲趁著好天氣抓緊時間約三五好友到公園野餐喝咖啡，沉浸在暖陽與微風圍繞的氛圍裡真的超治癒，大家一定要把握這幾天的秋日好時光。圖／窩客島整理





全台一週天氣與熱帶系統總整理

近期天氣亮點與系統總覽

秋老虎發威（9/29–9/30）： 全台高溫普遍達 31–36 度，台北盆地與西半部內陸局部地區高溫衝上 36 度。

首波東北季風增強（10/1起）： 迎風面基隆北海岸、宜蘭轉雨且宜蘭有局部較大雨勢；各地氣溫稍降。

熱帶系統 93W 發展（10月初）： 位於關島東方海面，預估 10/2–10/3 有機會發展為今年新颱風「彩雲」，預測路徑可能轉向日本東方外海，暫不直接影響台灣

9/29（二）

天氣： 各地晴到多雲，午後山區有零星陣雨。

氣溫： 台灣各地 32–36 度（大台北盆地、花蓮縱谷、西半部內陸局部達 36 度）；澎湖 27–31 度、金門 26–32 度、馬祖 26–31 度。

9/30（三）

天氣： 各地大多多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

氣溫： 各地及澎金馬 31–35 度（台北盆地、西半部內陸局部達 36 度左右）。

10/1（四）

天氣： 東北季風增強，基隆北海岸及宜蘭轉局部短暫陣雨（宜蘭有局部較大雨勢機率），桃園以北及花蓮零星短暫陣雨；南部地區及其他山區午後有局部短暫陣雨。

氣溫： 各地及澎金 31–33 度、馬祖 29 度。

10/2（五）

天氣： 受東北季風影響，降雨區域與 10/1 相同（宜蘭防局部較大雨勢）。

氣溫： 預測與 10/1 相同。

10/3（六）

天氣： 東北季風稍減弱、水氣減少，基隆北海岸及宜蘭仍有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，南部及其他山區午後有局部短暫陣雨。

氣溫： 北部、東半部及澎金馬 29–31 度、中南部 32–33 度。

10/4（日）