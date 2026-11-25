栗子控必收！承繼首推栗子焦糖起司蛋糕、糖漬栗子可頌捲。窩客島資深編輯李維唐整理開賣時間、限定價格與聖誕禮盒亮點，搶購前必看。

栗子控、承繼甜點粉絲準備搶購。精品甜點品牌承繼今年聖誕節以「冬日之金」為主題，首度將街頭熟悉的糖炒栗子與法國精品糖漬栗子融入經典焦糖起司蛋糕，同步推出糖漬栗子可頌捲3入精裝禮盒，售價分別為750元、480元。2款聖誕限定甜點將於12月2日中午12點在承繼官網限量開賣，還有墨綠、酒紅搭配燙金字樣的聖誕限定包裝，從交換禮物、朋友聚餐到犒賞自己的冬日午茶，都讓人多了一個買甜點的理由。

▲承繼全系列甜點都換上超有過節氣氛的紅綠條紋亞麻禮盒，不管是招牌起司蛋糕還是人氣肉桂阿曼排排站，擺上桌就像把整個聖誕市集搬回家，拿來當交換禮物絕對超有面子。圖／承繼提供；窩客島整理



承繼聖誕限定雙栗子甜點

天氣一冷，走在街上聞到糖炒栗子的香氣，總會忍不住想買上一包。那股帶著烘烤氣息的香甜，也是承繼今年冬季甜點的靈感來源。這次承繼選擇2種風味截然不同的栗子，一種是台灣人熟悉的糖炒栗子，另一種則是法國與義大利在聖誕節至新年期間，經常作為節慶禮物的糖漬栗子。糖炒栗子經過大火翻炒，帶有濃郁的烘烤香氣，糖漬栗子則透過香草糖漿慢慢煨煮，呈現細緻而濃郁的甜香。承繼沒有單純將栗子當作甜點表面的裝飾，而是從蛋糕體、麵團到中心夾餡，讓2種栗子的風味分別融入不同層次，吃甜點的同時，也能感受到栗子經過不同工法後的風味變化。

▲經典起司蛋糕與新登場的栗子口味同框比美，一邊是純粹濃郁奶香，一邊是融合糖炒與糖漬栗子的雙重秋日香氣，不管你是哪一派，換上聖誕新包裝的禮盒通通都想打包帶回家。圖／承繼提供；窩客島整理

法國糖漬栗子近3週製成

承繼這次選用來自法國AOP產區Ardèche的糖漬栗子。在法國，並非所有栗子都能稱為marron，必須是果仁飽滿、不分瓣的栗子，而65個傳統品種中，也只有少數品種適合製作糖漬栗子。從人工逐顆去皮開始，栗子經過香草糖漿低溫慢煮數天，再浸泡約1週，讓糖漿慢慢滲透至栗子中心，整個製作過程將近3週。Ardèche栗子本身帶有奶油麵包與蜂蜜般的香氣，經過糖漬工法後，原有的香甜更加集中。這也是為什麼同樣是栗子，糖炒栗子與糖漬栗子卻能在甜點中呈現不同的香氣與風味。

承繼栗子焦糖起司蛋糕750元

喜歡承繼經典焦糖起司蛋糕的人，這次最值得鎖定的就是品牌首度推出的栗子口味。招牌5面手工炙烤的薄脆焦糖依舊保留，包覆著如冰淇淋般入口即化的起司蛋糕體，切開後還能看見藏在蛋糕中心、質地如布蕾般的栗子內餡。從外層焦糖的薄脆口感，到冷凍起司蛋糕的細緻質地，再到中心栗子內餡，光是不同層次的組合就讓人期待。

為了讓栗子香氣真正融入起司蛋糕，承繼先將糖炒栗子浸泡於鮮奶油中，再拌入研磨成泥的糖炒栗子與糖漬栗子，甚至將蛋糕體原本使用的部分糖與澱粉，替換成栗子本身的甜味與澱粉。中心內餡則以糖炒栗子牛奶、糖漬栗子泥與蛋黃烘烤製成，讓栗子的烘烤香氣與外層焦糖相互呼應，而不是只有吃到夾餡時才感受到栗子風味。

▲經典起司蛋糕與新登場的栗子口味同框比美，一邊是純粹濃郁奶香，一邊是融合糖炒與糖漬栗子的雙重秋日香氣，不管你是哪一派，換上聖誕新包裝的禮盒通通都想打包帶回家。圖／承繼提供；窩客島整理

栗子起司蛋糕要冷凍吃

這款栗子焦糖起司蛋糕每盒300公克，售價750元。特別要提醒的是，承繼焦糖起司蛋糕與一般需要退冰的蛋糕不同，品牌建議務必比照冰淇淋，在冷凍狀態下直接享用，才能感受到薄脆焦糖與冰淇淋般蛋糕體的口感。買回家後可以直接放進冷凍庫，想吃甜點時再切下一塊。不論是下班回家想配杯熱茶，還是週末午後想在家安排一場甜點時間，都不必一次將整條蛋糕吃完。蛋糕須保存於零下18度以下的冷凍環境，並於7天內食用完畢。

糖漬栗子可頌捲3入480元

比起冰涼的起司蛋糕，更喜歡剛烤好麵包香氣的人，可以把另一款糖漬栗子可頌捲加入購物清單。承繼這次將可頌捲做成與經典肉桂阿曼禮盒相近的精緻外型，3入精裝禮盒售價480元，平均每個160元，自己買來當早餐、下午茶，或帶去朋友家當作聖誕聚會伴手禮都很適合。這也是承繼第一次以栗子製作可頌麵團，從揉麵開始就不添加一滴水，而是將打碎的糖炒栗子浸泡於牛奶中，萃取烘烤香氣後再用來揉麵。麵團中還加入以糖漬栗子與栗子糖漿研磨製成的栗子醬，讓可頌本身就帶有栗子的香甜，不需要單靠夾餡來呈現風味。

▲把一顆顆層次分明的糖漬栗子可頌捲堆成超萌聖誕樹，頂端還放上星星餅乾點綴，光看就讓人少女心噴發，搭配質感滿分的亞麻紋理聖誕禮盒，今年聖誕派對的焦點就是它。圖／承繼提供；窩客島整理

可頌每一層都藏糖漬栗子

承繼在可頌麵團中使用高比例的天然野生酵母老麵，讓麵包體保有濕潤口感，外皮則呈現酥脆質地。奶油選用來自法國AOP產區Charentes-Poitou的2款奶油，分別以香氣濃郁的奶油揉麵、延展性佳的奶油進行摺疊，讓可頌烘烤後保有分明的層次。層層麵團之間夾著以糖漬栗子泥為主的栗子餡，咬下時能同時感受到麵包體的烘烤栗子香氣，以及夾餡帶來的細緻甜香。比起單純在可頌裡包入栗子餡，這款可頌捲從麵團到夾層都融入栗子，讓喜歡栗子風味的人每一口都能吃到不同的香甜層次。

栗子可頌捲在家復熱攻略

想在家享用糖漬栗子可頌捲，記得預留復熱時間。若從冷凍庫取出，須先退冰30分鐘，再使用烤箱以160度至180度復熱。若家中使用的是小烤箱，也可以在可頌捲上蓋上鋁箔紙，以最小火烘烤4至6分鐘。週末早晨將可頌捲送進烤箱，再準備一杯熱咖啡，就是一份帶有冬季栗子香氣的早餐。3入禮盒也很適合與家人朋友分食。商品標示可避光常溫保存7天，實際保存與復熱方式仍以商品包裝說明為準。

承繼2026聖誕限定包裝

今年承繼的聖誕包裝也值得多看幾眼。沒有滿版的聖誕老人與雪花圖案，而是以帶有亞麻紋理的米白色為底，搭配墨綠與酒紅色直條紋，正中央再以燙金品牌LOGO點綴。像是冬季衣櫃裡的一件復古條紋衣裳，保留聖誕節的經典配色，又多了一點低調的精品質感。

這次不只有2款栗子限定甜點換上新包裝，承繼全品項也將同步推出2026聖誕限定包裝。12月2日中午12點起於官網訂購的全品項，皆以聖誕包裝出貨。承繼品牌概念店與台北101據點則自12月12日起全面更換聖誕包裝，想挑選交換禮物或年末聚會伴手禮的人，也可以從其他經典甜點中選購。

▲今年冬天最期待的栗子焦糖起司蛋糕終於登場，切開就能看見中間藏著一整層綿密布蕾栗子餡，搭配全新紅綠直條紋燙金禮盒，送禮自用都能感受到滿滿的冬季儀式感。圖／承繼提供；窩客島整理



承繼聖誕禮盒開賣時間

想搶到今年限定的栗子焦糖起司蛋糕、糖漬栗子可頌捲，務必記下12月2日星期三中午12點的開賣時間。2款栗子甜點皆採承繼官網單一渠道限量販售，售完為止，品牌概念店與台北101據點不販售此次官網期間限定栗子商品，別特地跑到門市撲空。聖誕專區商品將於12月9日起依訂單陸續出貨，並於12月25日前到貨。如果已經安排好聖誕聚餐、交換禮物或年底送禮計畫，除了留意限量開賣時間，也要將商品出貨與收貨時間一起考量。

承繼信義區栗子快閃店

錯過官網栗子甜點開賣也先別急著失望，承繼今年還準備了一間只賣栗子甜點的期間限定快閃店。以「冬日之金」為主題，將於2026年12月16日至2027年1月24日，在新光三越信義新天地A9一樓登場。從聖誕節、跨年到農曆年前的送禮季，喜歡栗子甜點的人又多了一個逛信義區的理由。至於快閃店還會推出哪些限定甜點、是否有不同於官網的栗子品項，承繼將於開幕前另行公布，栗子控可以先把日期存進行事曆。









承繼 2026 聖誕系列「冬日之金」活動資訊整理

活動主題：以「栗子」與「冬日之金」為題，結合台灣街角糖炒栗子與法國 AOP 產區 Ardèche 糖漬栗子，推出兩款聖誕期間限定新品，全品項同步換上 2026 聖誕亞麻條紋新包裝。

官網限量開賣

開賣時間：2026 年 12 月 2 日（三）中午 12:00 起，售完為止。

販售通路：承繼官方網站單一渠道（品牌概念店、台北 101 門市不販售期間限定栗子產品）。

出貨時間：聖誕專區商品 12 月 9 日起依訂單陸續出貨，12 月 25 日前到貨。

聖誕限定新品資訊

-18℃「栗子」焦糖起司蛋糕 精裝禮盒：售價 750 元（規格 300g），冷凍 -18℃ 以下保存 7 日，建議比照冰淇淋冷凍狀態享用。

糖漬栗子可頌捲 三入精裝禮盒：售價 480 元（規格 3 入），常溫避光保存 7 日，食用前需退冰 30 分鐘並以烤箱 160-180 度復熱 4-6 分鐘。

2026 聖誕包裝更換時程

承繼官網：12 月 2 日（三）中午 12:00 起訂購之全品項，皆以聖誕包裝出貨。

實體門市：品牌概念店（台北市松山區興安街 222 號 1 樓）、台北 101 據點（台北市信義區市府路 45 號 B1）自 12 月 12 日起全面換上聖誕包裝。

期間限定快閃店預告

快閃時間：2026 年 12 月 16 日至 2027 年 1 月 24 日。

快閃地點：新光三越信義新天地 A9 一樓（專賣栗子甜點，完整活動與快閃限定品項將於開幕前另行公布）。

還想知道最近有哪些冬季限定美食、人氣新品值得買來犒賞自己嗎？

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