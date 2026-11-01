2026小雪想迎貴人、接財氣，從吃紅豆湯、清理錢包開始。窩客島資深編輯李維唐整理3大開運方法與7大生活提醒，掌握年底開運儀式與養生重點。

2026小雪開運攻略來了，想在年底迎接貴人、討個好財運，不妨從吃一碗熱呼呼的紅豆湯、整理錢包開始。2026年小雪節氣期間為11月22日至12月6日，身為冬季第2個節氣，小雪代表天氣逐漸轉冷，卻還沒到真正寒冷的時候。依照傳統節氣開運觀念，這段時間適合收心養氣、整理生活，透過3個簡單的日常開運方法，為年底的新機會做好準備。從曬太陽、吃甜食到穿衣顏色，就連每天睡覺的時間都有講究。

▲穿上暖暖的針織毛衣，坐在窗邊享受冬日暖陽，再捧上一碗冒著熱氣的紅豆湯，就是小雪節氣最簡單的生活開運儀式。圖／AI生成示意圖；窩客島整理



小雪開運第1招：暖陽聚氣

最近是不是覺得天黑得特別早，才剛忙完手邊的工作，窗外就已經暗了下來。小雪前後日短夜長，不妨趁著清晨或午間陽光露臉時，暫時放下手機與工作，走到戶外感受冬日暖陽。比起夏天炙熱的陽光，冬天這份暖意，更讓人想多停留一會兒。依照小雪開運習俗，曬太陽時可以閉上眼睛，在心裡默念「心暖則運轉」，象徵將暖意與正能量留在自己身上。即使年底工作再忙，也可以留一點時間給自己，讓曬太陽成為每天的小小生活儀式。

小雪開運第2招：甜食補運

甜食控可以把紅豆湯、桂圓紅棗茶、地瓜糖水安排進這半個月的美食清單。天氣轉涼時，捧著一碗冒著熱氣的紅豆湯，吃著鬆軟綿密的紅豆，或是喝上一口帶有桂圓香氣的紅棗茶，光是想像就很有冬天的幸福感。在小雪開運觀念中，溫熱甜品有著「苦盡甘來、喜氣入心」的寓意。不需要特別準備昂貴的開運小物，下班後為自己買一碗喜歡的甜湯，或是在家煮一壺桂圓紅棗茶，就能替忙碌的年末留下一點甜甜的生活儀式感。甜品適量享用即可，不必為了開運而刻意增加糖分攝取。

▲天氣轉涼就想在家煮上一鍋紅豆湯，看著木勺舀起一顆顆飽滿紅豆，替忙碌的年末增添一點甜蜜滋味，也討個苦盡甘來的好彩頭。圖／AI生成示意圖；窩客島整理

小雪開運第3招：清理錢包

打開錢包看看，是不是還塞著好幾張過期發票、用不到的會員卡，以及早就忘記為什麼留下來的收據。小雪講究收斂與整理，建議花15分鐘清理錢包，把不再需要的紙張與雜物拿出來，讓每天都會使用的錢包重新變得清爽。除了錢包，堆滿雜物的辦公桌、手機裡重複拍攝的照片，也可以趁著這段時間慢慢整理。依照民俗開運說法，清除舊物象徵告別停滯的能量，為新的財氣與貴人騰出空間。從生活角度來看，少一點雜亂，也能讓自己更容易掌握手邊的事物。

▲年底想迎接新財氣，不妨從每天使用的錢包開始，花15分鐘清理過期發票與不需要的雜物，象徵為新的財氣與貴人騰出空間。圖／AI生成示意圖；窩客島整理



小雪禁忌：晚上別太晚睡

年底總有做不完的工作，回到家又想追劇、滑手機，一不小心就過了凌晨。傳統節氣養生講究冬季宜藏，小雪期間建議盡量在晚上11點前準備入睡，減少不必要的熬夜。民俗觀念認為，過度熬夜容易耗損陽氣，影響個人的精神與運勢。從日常生活來看，睡眠不足也可能影響隔天的專注力與判斷力，尤其年底有許多工作與財務事項需要處理，更應該讓自己維持充足的休息時間。

小雪禁忌：避免穿著濕冷衣物

台灣進入小雪節氣後，遇上東北季風與陰雨天氣，濕冷的感受往往比單純的低溫更讓人不舒服。出門前除了確認衣服是否完全乾燥，也別忘了脖子、腹部與腳踝這3個容易忽略的保暖部位。想替自己增加一點開運儀式感，穿搭上可以選擇米白色、大地色、暖橘色等暖色系衣物。米白色針織衫搭配大地色外套，或是在深色穿搭中加入暖橘色圍巾，既有冬季穿搭的層次感，也呼應民俗開運中溫暖、聚氣的象徵。

小雪禁忌：避免情緒起伏

越接近年底，工作進度、家庭聚會與各種待辦事項接連出現，難免會有讓人煩躁的時刻。小雪在傳統節氣觀念中象徵收斂與沉澱，因此不建議在這段時間因為一時情緒而與人發生爭執。遇到意見不合或工作卡關時，可以先深呼吸，暫時離開讓自己感到煩躁的情境，等情緒平穩後再做決定。民俗上認為這樣有助於維持聚氣的狀態，實際生活中也能減少因為衝動而產生的不必要摩擦。

小雪飲食：進補別太急

天氣一冷就想揪朋友吃薑母鴨、麻油雞，幾乎是許多台灣人的冬季美食日常。不過，小雪還沒到冬季最冷的時候，依照傳統中醫節氣養生觀念，這段時間的飲食建議以平補、溫補為主，不需要急著大吃各種燥熱補品。喜歡薑母鴨、麻油雞或辛辣炸物的人，可以依照自己的身體狀況適量享用。若出現口乾舌燥、便秘等不適，也應留意飲食內容，而不是為了追求節氣進補效果，勉強自己吃下過多補品。

小雪養生：5種黑色食物

傳統中醫養生觀念認為，冬季與腎相對應，並有「黑色入腎」的飲食說法。因此，小雪期間可以將黑芝麻、黑豆、黑木耳、紫米、海帶等5種食材安排進日常餐桌，讓冬季飲食多一些變化。早餐來一杯帶有濃郁香氣的黑芝麻飲，午餐將白飯搭配紫米，晚餐再加入黑木耳或海帶，都是容易融入日常的飲食方式。不過，傳統食補觀念並不等同於現代醫學證實的療效，仍應以均衡飲食與個人健康狀況為主。

小雪生活：每天開窗15分鐘

天氣越冷，越容易讓人想把家裡的門窗全部關起來，尤其是假日窩在家追劇、喝熱茶時，總捨不得讓外面的冷風吹進來。不過，長時間緊閉門窗，也容易讓室內空氣變得悶滯。建議趁著白天天氣晴朗、戶外空氣品質良好時，開窗通風約15分鐘，讓新鮮空氣進入室內。搭配整理桌面、收拾房間，既能讓居家環境更舒適，也呼應小雪開運中讓新氣象進入生活的寓意。

小雪養氣：睡前泡腳10分鐘

忙了一整天回到家，除了洗個舒服的熱水澡，也可以安排10分鐘的睡前泡腳時間。準備一盆溫熱水，讓雙腳感受暖意，再搭配自己喜歡的音樂，替忙碌的一天畫下句點。在傳統節氣養生觀念中，腳部保暖是冬季生活的重要環節，睡前泡腳也可以作為放鬆身心的日常習慣。不過，水溫不宜過高，有糖尿病、足部感覺異常或循環問題的人，泡腳前應先諮詢醫療專業人員。

小雪生活：允許自己慢下來

進入11月底，明明距離新年越來越近，卻可能突然覺得提不起勁。除了年底工作壓力，季節日照時間縮短，也可能影響部分人的情緒與睡眠節律。不需要因為偶爾的疲憊，就急著責怪自己不夠努力。不妨將每天的待辦清單縮減一些，專注完成最重要的1至2件事情，剩下的時間留給自己好好吃飯、休息與睡覺。若情緒低落持續或已影響日常生活，也應適時尋求專業協助。小雪所象徵的收心養氣，或許就是提醒自己，在迎接下一個新年之前，先把眼前的生活過好。

▲年底再忙也別忘了留一點時間給自己，裹著暖暖的毛毯，捧上一杯熱茶，暫時放下做不完的待辦事項。小雪節氣講究收心養氣，允許自己慢下來，好好休息也是迎接新年的生活儀式。圖／AI生成示意圖；窩客島整理





2026小雪開運重點整理

活動時間：2026年11月22日至12月6日。



暖陽聚氣：清晨或午間感受溫和陽光，象徵收心養氣、迎接正能量。

甜食補運：適量享用紅豆湯、桂圓紅棗茶、地瓜糖水，象徵苦盡甘來。

清理錢包：花15分鐘整理過期發票與雜物，象徵為新財氣騰出空間。

開運穿搭：選擇米白色、大地色、暖橘色衣物，兼顧冬季保暖需求。

黑色食物：黑芝麻、黑豆、黑木耳、紫米、海帶融入日常均衡飲食。

睡前養氣：安排10分鐘溫水泡腳時間，讓身心適度放鬆。

小雪7大生活禁忌與提醒