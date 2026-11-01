台中冬季聖誕盛典開村了！勤美草悟今年串連8米聲光聖誕樹與250米銀白光之道，還有雪人製造基地、紙花派對跟首度來台的泡泡樹展覽，一路玩到明年1月4日。

2026「勤美草悟聖誕村 PARKLANE CHRISTMAS」已於11月13日開村，展期一路延續至2027年1月4日，共計53天。今年活動以「Christmas is better when we play」為主題，串連勤美術館、勤美誠品、PARK2、金典綠園道與草悟道街區，結合燈光裝置、音樂派對、市集與藝術展覽，讓整座街區從白天到夜晚都有不同節慶體驗。



▲年度聖誕主樹「流光之森」首度串連經典「光之道」，以紅綠金鏡面三角柱層層堆疊映照周遭銀白燈海，構築冬夜聖誕場景。圖／勤美集團提供；窩客島整理







▲2026勤美草悟聖誕村8米聖誕主樹「流光之森 Shifting Forest」由日本建築設計事務所 NOIZ 操刀，每晚17:00至21:30每10分鐘展演聲光秀。（攝影：楊婷雅）

8米聲光主樹串連250米光之道，每晚上演聲光秀

今年勤美草悟聖誕村首度將經典的「光之道」與年度聖誕主樹串聯，並把光影延伸至PARK2，擴大夜間散步範圍。座落於勤美術館前的8米高聖誕主樹「流光之森 Shifting Forest」，由日本建築設計事務所 NOIZ 操刀，以三角柱層層堆疊搭配星星、愛心與花朵造型，結合雙色綠與鏡面材質映照光影與旅人身影。每晚17:00至21:30期間，每10分鐘會展演一場聖誕聲光秀；一旁長達250米的「光之道」則以40萬顆銀白燈泡點亮，自勤美術館、勤美洲際酒店延伸至教堂廣場，營造冬夜林間光廊。







▲長達250米的經典「光之道」以40萬顆銀白燈泡點亮草悟道林間，串連勤美術館、勤美洲際酒店至教堂廣場。（攝影：楊婷雅）

室內雪人基地與盲盒驚喜站，派對市集接力上場

走進室內與商場空間，同樣安排了多項節慶裝置與活動。勤美誠品B2由設計團隊「生活起物 googoods」打造期間限定場景「THE DISCO SNOWMAN FACTORY」，以雪人製造基地為概念呈現趣味視覺。金典綠園道將於11月27日推出「PEEK-A-BOO 禮物驚喜站」，攜手插畫家 Minghan H. 帶來聖誕限定盲盒。節慶活動方面，12月24日至25日連續兩晚將由馬戲團隊「創造焦點」帶來「HO'clock 紙花派對」，結合紙花、雜耍與疊羅漢演出；聖誕節當晚PARK2則舉辦「醜毛衣派對」，邀請民眾換上聖誕毛衣同樂。此外，勤美誠品SPARKIT攜手四四拍唱片行策劃「LET'S PLAY! 聖誕DJ派對」，PARK2也結合綠植、木質與爐火打造聖誕餐酒聚落，並安排四個週末的「GROOVE WEEKEND」音樂夜及聖誕連假三日的「壞聖誕俱樂部」市集。勤美誠品也與「8bit.t.d八位元紡織」合作推出延伸藝術家JINZ主視覺的聯名針織提袋滿額贈禮，八位元紡織更將於12月首度在SPARKIT開設快閃店，另結合草悟道店家推出「街區禮物交換所」。



▲勤美誠品B2推出期間限定裝置「THE DISCO SNOWMAN FACTORY」，由「生活起物 googoods」設計打造結合鏡面球體與輸送帶的雪人製造基地。圖／勤美集團提供；窩客島整理

勤美術館冬季展迎來泡泡樹首展，套票與聯票同步推出

藝術策展方面，勤美術館冬季展《After the Rain》邀請國際藝術團隊 Studio Swine 與 A.A. Murakami 聯合展出，透過六大系列作品呈現自然、材料與科技交織的創作，其中 A.A. Murakami 社群討論度高的泡泡樹也首度來台，以霧氣與泡泡營造沉浸氛圍。配合聖誕村檔期，今年也首度與Klook合作推出限量「城市探索暢遊套票」，內容包含勤美術館冬季展《After the Rain》、潮流藝術咖啡店 CAFEAO 聖誕特調飲品，以及聖誕插畫即可拍與貼紙創作禮包，同時推出聖誕村限定「高鐵國旅聯票」優惠方案，提供旅人安排冬日行程的另一種選擇。



▲勤美術館冬季展《After the Rain》邀請國際藝術團隊 Studio Swine 與 A.A. Murakami 聯合展出，其中 A.A. Murakami 人氣泡泡樹作品〈New Spring〉首度來台，透過霧氣與泡泡營造沉浸式感官體驗。圖／勤美集團提供；窩客島整理

勤美草悟 聖誕村 PARKLANE CHRISTMAS 2026資訊

時間：2026年11月13日至2027年1月4日

地點：勤美術館、勤美誠品、PARK2、金典綠園道及草悟道街區

亮點：

8米聖誕主樹「流光之森 Shifting Forest」，由日本建築設計事務所 NOIZ 操刀每晚17:00至21:30每10分鐘展演聖誕聲光秀 。

光之道以40萬顆銀白燈泡打造長達250米的燈光小徑，串連勤美術館、勤美洲際酒店至教堂廣場，並延伸至PARK2。

THE DISCO SNOWMAN FACTORY由「生活起物 googoods」於勤美誠品B2打造的期間限定雪人製造基地裝置。

PEEK-A-BOO 禮物驚喜站，11月27日於金典綠園道亮相，攜手插畫家 Minghan H. 推出聖誕限定盲盒。

HO'clock 紙花派對：12月24日至25日連續兩晚登場，攜手馬戲團隊「創造焦點」演出紙花、雜耍與疊羅漢。

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