Threads爆紅台灣動物玩偶線上也能買！編輯鄭亦庭表示：25公分石虎娃娃、朝隈俊男聯名上班族盲盒太欠收了吧。
脆爆紅台灣動物玩偶線上就能買！在Threads掀起熱烈討論的超可愛草鴞娃娃、山雀娃娃，不必大老遠跑到森林遊樂區，在官方網站就能輕鬆買到，近期更攜手日本動物原型大師朝隈俊男推出最新「臺灣野生上班族」系列盲盒，用可愛療癒力量帶大家認識台灣原生動物，還能參與森林永續。
線上就能買！收台灣動物系列娃娃回饋森林在Threads上掀起熱潮的「山林製造」台灣動物系列娃娃，可別以為只能衝深山才買得到，山林製造不僅串聯全台26處森林賣店通路，在官方網站也能直接線上買回家，山林製造為台灣最大的山林永續消費品牌，攜手多方品牌共同推動永續林業經濟，循環使用自然資源，並將收益持續回饋山林，讓大家在買超萌台灣動物娃娃的同時，也能參與回饋山林。
25公分石虎坐姿布偶要收臺灣原生動物布偶系列超人氣「草鴞娃娃」，以獨特可愛蘋果臉成為話題，完美還原唯一築巢在草地上的台灣原生種貓頭鷹，另外也有台灣黑熊、黃山雀、黃喉貂與臺灣狐蝠等動物娃娃，近期山林製造攜手德國絨毛品牌NICI推出「25公分石虎坐姿布偶」，嚴選柔軟親膚絨毛布料，目前官網更祭出搭配石虎磁鐵布偶的93折優惠組合，一大一小石虎一次收藏。
9款台灣動物磁鐵布偶系列除了台灣動物娃娃們，台灣動物磁鐵布偶系列也超可愛，目前推出穿山甲、石虎、臺灣野兔、歐亞水獺、臺灣野豬、白鼻心、藍腹鷴、大赤鼯鼠與臺灣野山羊共9款台灣原生動物，每款玩偶手部都有設計隱藏磁鐵，不僅能化身隨身包包配件、辦公桌集線器，還能貼在冰箱上當作MEMO貼。
山林製造X朝隈俊男聯名「臺灣野生上班族」盲盒山林製造夢幻聯名日本動物原型大師朝隈俊男，推出「野生福爾摩沙」系列盲盒，第一彈「Wild at Work! 臺灣野生上班族」系列設定森林動物因爲對人類感到好奇，而成立「人類觀察協會」，學人類通勤、工作，卻依然保有各自性格，共有白鼻心、草鴞、麝香貓、穿山甲、黃喉貂與歐亞水獺6款，每款還附有標示小名、部門的成員資料卡，整套擺在辦公桌超療癒。
山林製造 台灣動物系列周邊推薦官方網站：https://forestpass.welcometw.com/
黃山雀布偶(大) 350元
黃喉貂布偶 300元
臺灣狐蝠布偶 600元
山麻雀布偶 350元
草鴞布偶 350元
25cm石虎坐姿布偶 880元
25cm石虎坐姿布偶x石虎磁鐵布偶 特價1150元(原價1230元)
臺灣原生動物磁鐵布偶 350元(歐亞水獺/石虎/臺灣野山羊/藍腹鷴/大赤鼯鼠/穿山甲/白鼻心/臺灣野豬/臺灣野兔，共9款)
臺灣原生動物磁鐵布偶3入組 (臺灣野山羊/藍腹鷴/大赤鼯鼠) 特價999元(原價1050元)
野生福爾摩沙「臺灣野生上班族系列盲盒」 單盒350元，套組特價1890元(原價2100元)
(注意事項：貨況、價格依官網標示為主)
超人氣IP快閃台北，必買周邊一次看
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