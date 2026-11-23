京站週年慶送出6,000杯免費珍奶，搭車經過台北車站就有機會領取。資深編輯李維唐提醒，這波免消費好康最重要的是備妥當日乘車紀錄與行動Q卡，才能順利兌換。

京站週年慶免費珍奶開送，這次連消費都不用，搭車經過台北車站就有機會喝到。京站時尚廣場Q square自11月23日至12月14日推出「超級有料！千杯珍奶來店送」，集結迷客夏、翰林茶棧、先喝道、天仁茗茶等6大手搖飲品牌，全台限量送出6,000杯珍珠奶茶。只要是京站Q卡友，持行動Q卡並出示當日指定交通工具的乘車紀錄，就能免費領取珍奶兌換券，完全沒有消費金額門檻。平常搭捷運、火車通勤，或是到台北車站轉車的人，這波免費好康可別錯過。



▲集結迷客夏、翰林茶棧、先喝道、天仁茗茶等6大手搖飲品牌，全台限量送出6,000杯珍珠奶茶。

京站週年慶6,000杯珍奶免費送

京站週年慶從11月18日一路熱鬧到12月14日，這次特別把珍珠奶茶變成來店禮，讓搭車經過台北車站的民眾也能一起參加。11月23日正式開跑的「超級有料！千杯珍奶來店送」，主打免消費、憑乘車紀錄兌換，活動期間總共準備6,000杯指定手搖飲，每人每卡限領1杯，數量送完就提前結束。這次合作的6家手搖飲品牌，從經典珍珠奶茶、黑糖珍珠鮮奶茶，到珍珠鮮奶都有。對平常就喜歡喝手搖飲的人來說，不用特別湊滿額、不必為了贈品多買東西，只要符合會員與交通紀錄資格，就能把免費珍奶帶走。無論是下班經過台北車站，還是搭車到京站逛街，都多了一個順路領飲料的理由。

迷客夏翰林茶棧6大品牌一次喝

這次京站免費珍奶活動的品牌陣容相當有看頭。喜歡經典茶香與珍珠搭配的人，可以留意4樓翰林茶棧的「原創珍珠奶茶」，以及B2先喝道的「錫蘭高地珍珠奶茶」。兩款都是以珍珠奶茶為主角的指定飲品，對偏愛傳統奶茶路線的人來說，是熟悉又容易入手的選擇。偏愛黑糖系列的手搖控，這次還有B3 BRUNO的「黑糖珍珠鮮奶茶」，以及B3廣安階的「醇濃黑糖Q奶」。另外，天仁茗茶提供經典「珍珠奶茶」，迷客夏則推出「珍珠鮮奶」。6家品牌各有不同的飲品組合，不過要注意，這次不是想喝哪家就能自由選擇，而是由系統隨機發放指定品牌兌換券，所有贈送飲品也都限定冰飲。



▲喜歡經典茶香與珍珠搭配的人，可以留意4樓翰林茶棧的「原創珍珠奶茶」，以及B2先喝道的「錫蘭高地珍珠奶茶」。

搭捷運台鐵高鐵就能領免費珍奶

想領這杯免費珍奶，最重要的就是準備好當日乘車紀錄。活動開放搭乘台北捷運、桃園捷運、台灣高鐵、台鐵及國道客運的旅客參加，但必須符合指定抵達站點。搭乘台北捷運或桃園捷運，指定站名為「台北車站」。搭乘高鐵或台鐵，指定站名則是「台北」，國道客運則須為「台北轉運站」。除了乘車證明，參加者還必須具備京站Q卡友身分，並使用已完成綁定的行動Q卡。也就是說，光有車票還不夠，還需要先下載京站APP、完成會員及行動Q卡相關設定。對每天都會經過台北車站的通勤族來說，這項活動最大的便利就是不用額外消費，但出發前最好先確認手機裡的會員資料與乘車紀錄都已準備妥當，避免到了現場才發現少了必要資格。

悠遊卡搭車要留紀錄截圖不算

平常使用悠遊卡、一卡通或信用卡感應搭車的人，這次要特別注意乘車紀錄的出示方式。活動要求提供兌換當日的有效乘車證明，若使用電子票證或信用卡感應進出站，須透過手機APP顯示乘車紀錄，或利用捷運站查詢設備列印當日搭乘證明。若使用單程票，則應在出站前拍照留存，或保留可供查驗的紙本票根。還有一個容易忽略的細節，就是現場手機核銷必須出示動態畫面，不能拿事先截好的圖片或翻拍畫面代替。即使真的有搭車，只要無法提供符合規定的當日紀錄，仍可能無法完成兌換。建議準備領取免費珍奶的民眾，先確認乘車證明能正常開啟，並留意使用的票證是否能查詢當日搭乘資料。

珍奶兌換券可留到12月14日

拿到珍奶兌換券後，也不一定得立刻把飲料喝掉。依活動規定，兌換券最晚可使用至12月14日，但延後兌換僅限週一至週五，假日不適用，領券當日則不受這項平日限制。對於趕著轉車、上班或臨時沒有時間拿飲料的人來說，可以依照兌換期限安排時間，再到指定品牌專櫃領取。不過，這次免費贈送的飲品都有固定規格，甜度與冰塊比例不能調整，也無法加價升級或更換其他品項。想參加的人除了確認乘車資格，也別忘記6,000杯是活動總量，不是每天都有6,000杯。活動雖然持續到12月14日，但只要提前送完就會結束，想把這杯免費珍奶帶回家，還是建議趁早把握機會。



▲拿到珍奶兌換券後，也不一定得立刻把飲料喝掉。依活動規定，兌換券最晚可使用至12月14日。





京站週年慶免費珍奶活動資訊

活動名稱：超級有料！千杯珍奶來店送

活動時間：2026年11月23日至12月14日

週年慶期間：2026年11月18日至12月14日

活動地點：京站時尚廣場Q square

活動數量：全台限量6,000杯，送完為止

兌換資格：京站Q卡友持行動Q卡，並出示當日指定交通工具乘車證明

兌換門檻：無消費金額限制，每人每卡限領1杯

合作品牌及指定飲品：

．翰林茶棧：4F，原創珍珠奶茶，M杯冰飲。

．先喝道：B2，錫蘭高地珍珠奶茶，冰飲。

．BRUNO：B3，黑糖珍珠鮮奶茶，冰飲。

．廣安階：B3，醇濃黑糖Q奶，冰飲。

．天仁茗茶：1F轉運站及B3，珍珠奶茶，M杯冰飲。

．迷客夏Milksha：B3，珍珠鮮奶，M杯冰飲。

指定交通站點：

．台北捷運及桃園捷運：台北車站。

．台灣高鐵及台鐵：台北站。

．國道客運：台北轉運站。

活動注意事項：

飲品由系統隨機發放，不可指定品牌，所有贈送飲品均為冰飲。

乘車證明限兌換當日有效，手機核銷須出示動態畫面，不接受截圖或翻拍。

兌換券最晚使用至12月14日，延後兌換限平日，領券當日不受此限制。

贈送飲品甜度及冰塊固定，不可加價升級、客製化或更換其他品項。

官方網站：qsquare.com.tw

▲京站週年慶免費送6,000杯珍奶，11月23日起免消費就能領。迷客夏、翰林茶棧等6大品牌參加，搭捷運、台鐵或高鐵出示當日乘車紀錄即可兌換，資格與注意事項一次看。

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