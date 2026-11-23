編輯 鄭雅之 表示：島語台北大巨蛋終於要開了！信義區就能吃到，但前提是要訂的到位啊～

台北人敲碗許久的「島語大巨蛋店」終於將在本週正式開幕！號稱全台最難預約的頂級自助餐廳「島語」，將於11月26日正式進駐台北大巨蛋花園綠廊地下2樓，成為全台第5家分店。新門市占地510坪並規劃300個席位，緊鄰捷運國父紀念館站5號出口，不僅交通方便，更推出大巨蛋限定特調與14道全新料理，準備搶攻信義區與東區饕客的味蕾。



▲島語台北大巨蛋店占地510坪並規劃300個席位，貼心增設半包式隔屏座位，大幅提升親友聚餐隱私感。(攝影：鄭雅之)

▲鮮島檯霸氣擺滿頂級松葉蟹腳與雪蟹腳，海量肥美蟹肉讓海鮮控在大巨蛋吃到飽盡情大快朵頤。(攝影：鄭雅之)





捷運出站免淋雨直達！溫室森林系包廂超好拍

島語台北大巨蛋店擁有極佳地理優勢，從捷運國父紀念館站5號出口出站後，沿著花園綠廊連通道即可直接抵達，完全不用擔心風吹日曬。店內空間巧妙融入鄰近松菸的綠意，特別邀請4位藝術新秀在現場耗時3天手繪溫室區弧形頂篷，讓用餐就像置身樹林般愜意，更貼心增設半包式隔屏座位提升聚餐隱私。



▲島語台北大巨蛋店巧妙融入松菸綠蔭意象，打造充滿綠意的溫室系半包廂座位，提升親友聚餐隱私感。(攝影：鄭雅之)





大巨蛋限定特調！亞洲50大酒吧聯名微醺體驗

延續品牌最受歡迎的一島檯一餐酒特色，大巨蛋店再次攜手亞洲50大最佳酒吧主理人，量身打造兩款限定聯名調酒。「蛋定一下」將伏特加融合荔枝與布丁香氣，重現復刻版雞蛋布丁的柔和甜韻；「麥可雲朵」則以麥芽可可的暖香搭配黑加侖蛋白霜，交織出細緻迷人的大人系微醺口感。



▲沁島檯聯手亞洲50大酒吧Bar TCRC，現場炙燒打造大巨蛋限定特調麥可雲朵。(攝影：鄭雅之)





棒球音符生巧克力必吃！大巨蛋限定甜點超吸睛

甜點控來到大巨蛋店絕對要留胃給限定新品，主廚團隊將大巨蛋最受歡迎的棒球賽事與演唱會元素融入甜點設計。外觀做成棒球造型的「包種茶巧克力」，入口奶香中透著清雅茶韻；音符造型的「鐵觀音巧克力」則以鮮奶油調和醇厚茶香，搭配新登場的「開心果口味義式冰淇淋」，每一口都是視覺與味覺雙重享受。



▲繽島檯推出大巨蛋店限定開心果口味義式冰淇淋，綿密奶香蘊含濃郁堅果香氣。(攝影：鄭雅之)

▲呼應大巨蛋演唱會元素的限定鐵觀音巧克力，音符造型搭配醇厚茶韻超吸睛。(攝影：鄭雅之)





秋蟹與北海道帆立貝上桌！異國新菜輪番登場

為了慶祝新店開幕，主廚團隊端出滿滿誠意的季節新菜。海鮮控絕對不能錯過正值產季的肥美「梭子蟹」，肉質細嫩清甜，還有佐以特製果醬的日本北海道「柳橙蘋果帆立貝」，以及鋪滿鮮甜馬祖淡菜的「西班牙海鮮飯」。西餐區更端出南法風味「普羅旺斯燉羊肉」，讓饕客在品嚐現烤牛排之餘，擁有更豐富的異國味蕾體驗。



▲新菜西班牙海鮮飯特選飽滿馬祖淡菜入饌，濃郁海鮮風味米飯結合柔嫩貝肉，完美展現本土食材鮮甜。(攝影：鄭雅之)

▲嚴選盛產季肥美梭子蟹是台北大巨蛋店開幕必吃亮點，細嫩帶彈性的飽滿蟹肉在咀嚼間釋放自然清甜。(攝影：鄭雅之)





經典辦桌菜神還原！雞燉螺肉湯與二路羹暖胃

除了異國美饌，島語也將台灣經典宴席料理搬上餐檯。湯品區新推出慢火熬煮的「雞燉螺肉湯」，湯頭溫潤甘甜，還有俗稱「二路羹」的傳統辦桌海鮮羹，以豬肉、魷魚與小卷燴煮出懷舊酸甜滋味。中式餐檯則有北港麻油烹調的「麻油香菇蹄筋豬肚」，以及鮮甜彈牙的「台南小卷炒意麵」，讓長輩與年輕人都能找到最熟悉的台灣味。



▲傳統辦桌經典菜色二路羹上桌，豬肉與魷魚小卷燴煮出懷舊酸甜海味。(攝影：鄭雅之)

▲膳島檯新菜台南小卷炒意麵，彈嫩小卷交融拌炒麵香，重現道地府城台灣味。(攝影：鄭雅之)





職人名店與百年品牌齊聚！八大餐檯亮點一次看

除了14道新菜之外，島語台北大巨蛋店也完整保留品牌經典招牌。饕客不僅能大啖台東成功漁港現流生魚片、宜蘭櫻桃片皮鴨，還能吃到香港米其林餐廳名人坊聯名的「鮑魚燒賣皇」，以及世界麵包冠軍王鵬傑研製的小可頌。飲品區更網羅臺虎精釀啤酒與百年老店冬瓜茶，假日晚餐時段每人還加碼贈送半隻龍蝦。



▲煲島檯推出慢火熬煮雞燉螺肉湯，醇厚雞湯融入螺肉鮮美，溫潤甘甜超暖胃。(攝影：鄭雅之)

▲盛島檯提供多款炙燒握壽司與生食級北海道干貝，還能搭配日本360年老字號菊正宗清酒微醺享用。(攝影：鄭雅之)

島語台北大巨蛋 店家資訊

開幕日期：11月26日正式開幕

餐廳地址：台北市信義區忠孝東路四段517號C區地下2樓，遠東花園綠廊地下2樓

訂位電話：02、89788686





島語台北大巨蛋 餐期價位

餐價：

平日午餐1490元

假日午餐1790元

週五與假日下午餐1490元

平日晚餐1790元

假日晚餐2090元

以上價格均需另加10%服務費





島語台北大巨蛋 優惠

假日晚餐時段每位賓客皆可享有半隻龍蝦







島語台北大巨蛋 新菜搶先吃

麻油香菇蹄筋豬肚

台南小卷炒意麵

梭子蟹

金燦百香匯海鮮

柳橙蘋果帆立貝

普羅旺斯燉羊肉

西班牙海鮮飯

二路羹

雞燉螺肉湯





島語台北大巨蛋限定菜色推薦

蛋定一下（聯名調酒）

麥可雲朵（聯名調酒）

包種茶巧克力（棒球造型甜點）

鐵觀音巧克力（音符造型甜點）

Gelato冰淇淋－開心果口味





吃到飽控要吃到的最新吃到飽新菜、新優惠！

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▲鮮島檯霸氣集結梭子蟹、松葉蟹腳與法國海螺，搭配產銷履歷契作生菜，打造頂級海鮮盛宴。(攝影：鄭雅之)

▲盛島檯現點現做干貝海膽手捲與鮭魚卵手捲，海味滿溢是日料控必吃首選。(攝影：鄭雅之)

▲台北大巨蛋店限定聯名調酒麥可雲朵與蛋定一下，帶來大人系微醺新體驗。(攝影：鄭雅之)

▲不用飛香港就能在島語吃到米其林星級美味，膳島檯獨家供應漢來名人坊聯名鮑魚燒賣皇與長春捲。(攝影：鄭雅之)

▲大巨蛋店限定新菜金燦百香匯海鮮，以百香果酸香與青木瓜清脆口感，襯托出鮮蝦與花枝的甘甜滋味。(攝影：鄭雅之)

▲盛島檯提供多款炙燒握壽司與生食級北海道干貝，還能搭配日本360年老字號菊正宗清酒微醺享用。(攝影：鄭雅之)

▲島語台北大巨蛋店每日引進台東成功漁港現流生魚片，師傅現場精湛刀工切片，呈現最新鮮的日料饗宴。(攝影：鄭雅之)

▲盛島檯現點現做干貝海膽手捲與鮭魚卵手捲，海味滿溢是日料控必吃首選。(攝影：鄭雅之)