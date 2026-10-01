台北吃到飽這次太南洋！新加坡雙主廚跨海端出25道經典，辣椒蟹裹滿紅醬、現烤沙爹飄香，連娘惹甜點都吃得到

台北遠東香格里拉遠東Café邀請新加坡雙主廚跨海客座，端出25道南洋料理。資深編輯李維唐表示，辣椒蟹、現烤沙爹與娘惹甜點，是這次限定餐檯最值得留意的亮點。
台北遠東香格里拉吃到飽又有新菜色！人氣自助餐廳「遠東Café」自10月23日至11月1日推出「星馬雙廚・海陸雙饗」美食活動，邀請2位新加坡香格里拉主廚跨海客座，一口氣帶來25道星馬特色料理。想吃酸辣濃郁的「新加坡辣椒蟹」、椰香滿滿的「新加坡叻沙」，或是炭火現烤的「羊肉沙爹串」，這次通通能在飯店吃到飽餐檯找到，就連娘惹經典甜點也沒有缺席。午、晚餐每位1,680元加10%服務費起，想趁秋天安排一場南洋美食聚餐，這波限定菜色值得放進口袋名單。
新加坡雙主廚跨海客座
這次遠東Café把新加坡飯店主廚直接請到台灣，讓熟悉的飯店Buffet多了濃濃的星馬街頭美食氣息。受邀來台的2位主廚，分別是新加坡香格里拉宴會廳資深副主廚諾爾．伊斯米，以及新加坡聖淘沙香格里拉「Silver Shell Cafe」副主廚梁肇俊。2人都有近20年廚藝經驗，前者擅長以香料與火候呈現南洋經典料理，後者則曾多次獲得新加坡餐飲業協會「美食之星獎」肯定。
這也是2位主廚首度同台合作，將新加坡與馬來西亞常見的街頭料理、傳統家常菜及娘惹甜點帶進遠東Café的12大餐檯。從炭火燒烤、熱炒、現煮麵食到手作甜點，料理方式各有特色，想吃重口味的辛香料理，或是偏愛椰漿、香蘭葉帶出的溫潤香氣，都能找到適合自己的選擇。
新加坡辣椒蟹濃醬上桌
說到新加坡必吃美食，當然少不了「新加坡辣椒蟹」。這次由梁肇俊主廚掌杓，將蟹肉裹上濃稠紅亮的酸辣醬汁，鮮甜蟹肉與濃郁醬香交織，光看醬汁緊緊包覆蟹身的模樣，就很有南洋海鮮料理的氣勢。喜歡吃蟹的人，可以把這道列為這次美食活動的優先目標。
中式熱炒餐檯還準備了「新加坡炒米粉」，以大火快炒帶出鑊氣，米粉乾爽彈牙，呈現新加坡大排檔常見的熱炒風味。另一道「咖哩葉鹹蛋黃魚柳」則以鹹蛋黃金沙包覆魚柳，搭配咖哩葉香氣，讓鹹香滋味更有層次。想換點清爽口味，還有口感脆甜的「羅漢齋」，以及醬香濃郁的「風味燒烤醬排骨皇」。
海鮮料理還不只辣椒蟹。餐檯同步安排「洋蔥馬薩拉燉小鮑魚」，讓小鮑魚與南洋香料風味結合，另有以牛尾慢火熬煮的「馬來風味牛尾湯」，湯頭帶有醇厚膠質與辛香層次。吃完幾道香辣料理，再喝上一碗熱湯，也能感受不同於熱炒的南洋滋味。
羊肉沙爹串炭火現烤
喜歡燒烤的人，這次可以直接鎖定炭烤餐檯。諾爾．伊斯米主廚坐鎮烤爐，現烤星馬街頭人氣料理「羊肉沙爹串」，透過直火高溫逼出羊肉香氣，表面帶著炭火焦香，再刷上濃厚花生沙爹醬，或是帶點微辣的參巴甜醬油，搭配清脆黃瓜與紅洋蔥，讓肉香、醬香與蔬菜的爽口滋味一起入口。
同一區還有整條現烤現切的「馬來風味醃製牛肉」，牛肉經過香料醃製，切開後能看見粉嫩肉色與肉汁，呈現細緻的肉質口感。海鮮控則可以留意「香茅參巴醬烤鮭魚柳」，以香茅與參巴醬帶出鮭魚的辛香風味，讓炭烤區不只有肉類，也能吃到不同風格的海鮮料理。
喜歡濃郁咖哩香料的人，也別錯過「巴東牛」與「羊肉咖喱」。巴東牛以慢火燉煮，讓牛肉逐漸軟嫩、吸收濃厚辛香醬汁。羊肉咖喱則將羊肉燉至柔軟入味，搭配南洋香料的厚實氣息，和炭烤沙爹形成不同的味覺層次。
新加坡叻沙現煮飄椰香
走到麵點餐檯，又是另一種新加坡街頭美食的熱鬧感。梁肇俊主廚現場烹煮「新加坡叻沙」，金黃色湯底結合蝦膏鮮甜與椰漿香氣，濃郁湯汁吸附在麵條上，呈現鹹鮮、香辣與椰香交融的南洋風味。對喜歡濃湯系麵食的人來說，這碗叻沙相當有吸引力。另一款「肉脞麵」則走酸辣開胃路線，與椰香濃郁的叻沙形成鮮明對比。想吃新加坡經典麵食，不用只選其中一款，這次可以在同一場Buffet中感受2種不同風格的在地小販料理。
鐵板餐檯也有值得留意的特色菜色，包括以大火爆炒的「甘香醬炒蛤蜊」，以及外層煎至金黃焦脆的「新加坡菜頭粿」。菜頭粿外層帶著煎烤香氣，裡面保有軟嫩口感，和台灣常見的蘿蔔糕有著相近的食材印象，卻呈現出新加坡街頭料理的特色。
娘惹咖哩雞配椰子飯
除了辣椒蟹與叻沙，這次也能吃到帶有娘惹風味的經典料理。蒸食餐檯準備了「薑黃椰子飯」，米飯帶著薑黃與椰子的香氣，搭配軟嫩的「娘惹馬鈴薯咖哩雞」，再添上微辣的「蝦子和魷魚參巴」，讓米飯吸收咖哩與參巴醬汁，吃起來更有層次。
依照主廚呈現的傳統街頭吃法，還可以加入江魚仔、水煮蛋與脆花生，讓同一盤椰子飯同時吃到軟嫩、香脆與辛辣等不同口感。對於平常喜歡南洋咖哩飯的人，這一區可以一次認識多種經典配料。
炸物餐檯則準備了金黃酥脆的「蝦醬雞翅」，外皮帶著酥香，裡面保有飽滿肉汁，蝦醬的鹹香也讓雞翅多了鮮明風味。另一款「娘惹炸五花肉」帶有扎實咬勁，搭配特調羅望子洋蔥辣椒醬，以酸辣滋味平衡炸物的油潤口感，喜歡炸雞與香料料理的人可以一起試試。
娘惹小金杯自己動手做
想讓吃到飽多一點互動樂趣，沙拉前菜吧安排了可以自己組合的「娘惹小金杯」。薄脆杯皮就像迷你小碗，先填入多汁的蕪菁蔬菜餡，再放上鮮蝦、鵪鶉蛋與自製辣醬，一口咬下能感受到杯皮的喀滋脆感，以及蔬菜、海鮮與醬料交織的滋味。
同一區還能自己拌一盤印尼經典料理「加多加多」。汆燙時蔬、酥炸豆腐與發酵天貝可以依照喜好搭配，再淋上帶有花生顆粒的濃稠花生醬。比起一般沙拉的清爽調味，加多加多更強調花生醬的厚實香氣，也讓蔬菜料理有了不同的南洋風格。
香蘭椰糖椰絲卷現做
吃完一輪鹹食，甜點控也有不少選擇。這次甜點餐檯以香蘭葉、椰糖與椰漿為主角，梁肇俊主廚親手現捲「香蘭椰糖椰絲卷」，翠綠色的斑蘭餅皮包入炒至焦香甜潤的黑糖椰絲，薄軟餅皮搭配椰絲口感，入口帶著清幽的香蘭氣息，也是相當具有南洋特色的傳統甜點。
喜歡溫潤甜品的人，可以留意「椰漿黑糯米粥」。黑糯米熬煮至綿密軟糯，再淋上濃厚椰漿，帶出柔和的椰香與米香。另一款「熱香蕉椰子湯」則結合香蕉的酸甜果香與濃郁椰漿，呈現滑順口感，還有帶著彈牙質地的「椰糖煎蕊燕菜果凍」，讓甜點選擇更加豐富。
如果喜歡冷熱交錯的甜點，還有2位主廚共同呈現的「炸香蕉香草冰淇淋」。金黃色炸香蕉搭配冰涼香草冰淇淋，再淋上香濃咖椰醬，熱騰騰的炸物與冰淇淋一起入口，形成冰火交融的口感，也為這場南洋美食聚餐留下甜蜜收尾。
台北遠東香格里拉遠東Café星馬雙廚吃到飽活動整理
活動時間：2026年10月23日至11月1日
- 活動名稱：「星馬雙廚・海陸雙饗」，邀請新加坡香格里拉與新加坡聖淘沙香格里拉2位主廚跨海客座。
- 活動地點：台北遠東香格里拉「遠東Café」，台北市敦化南路二段201號。
- 吃到飽價格：午餐、晚餐每人1,680元加10%服務費起，實際餐費依餐期計算。
- 活動特色：12大餐檯推出25道星馬特色料理，涵蓋新加坡經典名菜、炭烤料理、娘惹美食與南洋甜點。
- 供應方式：25道特色料理依現場輪替供應，實際菜色以餐廳當日安排為準。
新加坡辣椒蟹與南洋熱炒料理
活動時間：2026年10月23日至11月1日
- 新加坡辣椒蟹：新加坡經典名菜，濃稠酸辣紅醬包覆鮮甜蟹肉。
- 新加坡炒米粉：大火快炒帶出鑊氣，米粉乾爽彈牙。
- 咖哩葉鹹蛋黃魚柳：鹹蛋黃金沙包覆魚柳，搭配咖哩葉香氣。
- 風味燒烤醬排骨皇：以燒烤醬調味，呈現濃郁醬香。
- 羅漢齋：搭配多種蔬菜，口感清脆爽甜。
- 洋蔥馬薩拉燉小鮑魚：小鮑魚結合洋蔥與馬薩拉香料風味。
- 馬來風味牛尾湯：牛尾慢火細熬，湯頭帶有醇厚膠質與辛香層次。
羊肉沙爹與南洋炭烤料理
活動時間：2026年10月23日至11月1日
- 羊肉沙爹串：炭火現烤，搭配花生沙爹醬或參巴甜醬油，佐黃瓜與紅洋蔥。
- 馬來風味醃製牛肉：整條香料醃製牛肉現烤現切，肉質細緻多汁。
- 香茅參巴醬烤鮭魚柳：直火炙烤鮭魚，搭配香茅參巴醬。
- 巴東牛：牛肉慢火燉至軟嫩，裹上濃郁南洋辛香醬汁。
- 羊肉咖喱：羊肉燉煮入味，帶有濃厚南洋香料風味。
新加坡叻沙與現做麵食料理
活動時間：2026年10月23日至11月1日
- 新加坡叻沙：現點現煮，湯底融合蝦膏鮮甜與濃郁椰漿香氣。
- 肉脞麵：新加坡經典街頭麵食，主打酸辣開胃風味。
- 甘香醬炒蛤蜊：大火爆炒蛤蜊，帶出甘香醬料與海鮮鮮味。
- 新加坡菜頭粿：雙面煎至金黃焦脆，外酥內軟。
娘惹咖哩雞與南洋炸物料理
活動時間：2026年10月23日至11月1日
- 薑黃椰子飯：搭配江魚仔、水煮蛋、花生及南洋咖哩配料。
- 娘惹馬鈴薯咖哩雞：雞肉與馬鈴薯燉煮，帶有娘惹咖哩香氣。
- 蝦子和魷魚參巴：海鮮搭配微辣參巴醬，適合佐薑黃椰子飯。
- 蝦醬雞翅：外皮金黃酥脆，肉質多汁，帶有蝦醬鹹香。
- 娘惹炸五花肉：搭配特調羅望子洋蔥辣椒醬，酸辣解膩。
娘惹小金杯與南洋特色前菜
活動時間：2026年10月23日至11月1日
- 娘惹小金杯：薄脆杯皮填入蕪菁蔬菜餡、鮮蝦、鵪鶉蛋及自製辣醬，可自行組合。
- 加多加多：印尼經典蔬菜料理，搭配汆燙時蔬、酥炸豆腐、發酵天貝及濃稠花生醬。
香蘭椰糖椰絲卷與南洋甜點
活動時間：2026年10月23日至11月1日
- 香蘭椰糖椰絲卷：現場手作，翠綠斑蘭餅皮包入焦香黑糖椰絲。
- 椰漿黑糯米粥：綿密黑糯米搭配濃郁椰漿，口感軟糯溫潤。
- 熱香蕉椰子湯：香蕉果香融合濃郁椰漿，帶有酸甜滋味。
- 椰糖煎蕊燕菜果凍：結合椰糖與煎蕊特色，呈現彈牙口感。
- 炸香蕉香草冰淇淋：金黃炸香蕉搭配香草冰淇淋與咖椰醬，呈現冷熱交錯的甜點風味。
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