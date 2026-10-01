台北吃到飽這次太南洋！新加坡雙主廚跨海端出25道經典，辣椒蟹裹滿紅醬、現烤沙爹飄香，連娘惹甜點都吃得到

台北遠東香格里拉遠東Café邀請新加坡雙主廚跨海客座，端出25道南洋料理。資深編輯李維唐表示，辣椒蟹、現烤沙爹與娘惹甜點，是這次限定餐檯最值得留意的亮點。

台北遠東香格里拉吃到飽又有新菜色！人氣自助餐廳「遠東Café」自10月23日至11月1日推出「星馬雙廚・海陸雙饗」美食活動，邀請2位新加坡香格里拉主廚跨海客座，一口氣帶來25道星馬特色料理。想吃酸辣濃郁的「新加坡辣椒蟹」、椰香滿滿的「新加坡叻沙」，或是炭火現烤的「羊肉沙爹串」，這次通通能在飯店吃到飽餐檯找到，就連娘惹經典甜點也沒有缺席。午、晚餐每位1,680元加10%服務費起，想趁秋天安排一場南洋美食聚餐，這波限定菜色值得放進口袋名單。

▲新加坡雙主廚跨海聯手，把道地星馬料理搬進台北遠東香格里拉遠東Café，從紅醬滿滿的辣椒蟹、現切烤牛肉到香料料理，25道南洋特色美食輪番登場。圖／台北遠東香格里拉提供；窩客島整理 ▲整條馬來風味醃製牛肉現烤現切，切開還能看見粉嫩肉色與肉汁，外層帶著香料烘烤後的深褐色澤，喜歡大口吃肉的人，這道可以直接放進必吃清單。圖／台北遠東香格里拉提供；窩客島整理

新加坡雙主廚跨海客座

這次遠東Café把新加坡飯店主廚直接請到台灣，讓熟悉的飯店Buffet多了濃濃的星馬街頭美食氣息。受邀來台的2位主廚，分別是新加坡香格里拉宴會廳資深副主廚諾爾．伊斯米，以及新加坡聖淘沙香格里拉「Silver Shell Cafe」副主廚梁肇俊。2人都有近20年廚藝經驗，前者擅長以香料與火候呈現南洋經典料理，後者則曾多次獲得新加坡餐飲業協會「美食之星獎」肯定。

這也是2位主廚首度同台合作，將新加坡與馬來西亞常見的街頭料理、傳統家常菜及娘惹甜點帶進遠東Café的12大餐檯。從炭火燒烤、熱炒、現煮麵食到手作甜點，料理方式各有特色，想吃重口味的辛香料理，或是偏愛椰漿、香蘭葉帶出的溫潤香氣，都能找到適合自己的選擇。

▲羊肉沙爹串就是要現烤才過癮！主廚在炭火前掌握火候，一串串烤出焦香色澤，搭配濃厚花生沙爹醬，光看烤爐上的熱氣與火光就讓人食指大動。圖／台北遠東香格里拉提供；窩客島整理



新加坡辣椒蟹濃醬上桌

說到新加坡必吃美食，當然少不了「新加坡辣椒蟹」。這次由梁肇俊主廚掌杓，將蟹肉裹上濃稠紅亮的酸辣醬汁，鮮甜蟹肉與濃郁醬香交織，光看醬汁緊緊包覆蟹身的模樣，就很有南洋海鮮料理的氣勢。喜歡吃蟹的人，可以把這道列為這次美食活動的優先目標。

中式熱炒餐檯還準備了「新加坡炒米粉」，以大火快炒帶出鑊氣，米粉乾爽彈牙，呈現新加坡大排檔常見的熱炒風味。另一道「咖哩葉鹹蛋黃魚柳」則以鹹蛋黃金沙包覆魚柳，搭配咖哩葉香氣，讓鹹香滋味更有層次。想換點清爽口味，還有口感脆甜的「羅漢齋」，以及醬香濃郁的「風味燒烤醬排骨皇」。

海鮮料理還不只辣椒蟹。餐檯同步安排「洋蔥馬薩拉燉小鮑魚」，讓小鮑魚與南洋香料風味結合，另有以牛尾慢火熬煮的「馬來風味牛尾湯」，湯頭帶有醇厚膠質與辛香層次。吃完幾道香辣料理，再喝上一碗熱湯，也能感受不同於熱炒的南洋滋味。

▲這盤新加坡辣椒蟹也太誘人！肥美蟹肉裹滿橘紅色濃醬，酸辣醬汁緊緊巴住蟹殼，連麵包都忍不住想拿來沾醬，每一口都是鮮甜蟹肉與濃郁醬香的組合。圖／台北遠東香格里拉提供；窩客島整理

羊肉沙爹串炭火現烤

喜歡燒烤的人，這次可以直接鎖定炭烤餐檯。諾爾．伊斯米主廚坐鎮烤爐，現烤星馬街頭人氣料理「羊肉沙爹串」，透過直火高溫逼出羊肉香氣，表面帶著炭火焦香，再刷上濃厚花生沙爹醬，或是帶點微辣的參巴甜醬油，搭配清脆黃瓜與紅洋蔥，讓肉香、醬香與蔬菜的爽口滋味一起入口。

同一區還有整條現烤現切的「馬來風味醃製牛肉」，牛肉經過香料醃製，切開後能看見粉嫩肉色與肉汁，呈現細緻的肉質口感。海鮮控則可以留意「香茅參巴醬烤鮭魚柳」，以香茅與參巴醬帶出鮭魚的辛香風味，讓炭烤區不只有肉類，也能吃到不同風格的海鮮料理。

喜歡濃郁咖哩香料的人，也別錯過「巴東牛」與「羊肉咖喱」。巴東牛以慢火燉煮，讓牛肉逐漸軟嫩、吸收濃厚辛香醬汁。羊肉咖喱則將羊肉燉至柔軟入味，搭配南洋香料的厚實氣息，和炭烤沙爹形成不同的味覺層次。

▲沙爹控看到這盤真的很難忍！羊肉串烤得金黃焦香，表面還帶著炭火烙痕，沾上濃郁花生沙爹醬，再配一口清脆黃瓜與洋蔥，肉香、醬香一次滿足。圖／台北遠東香格里拉提供；窩客島整理 ▲南洋經典巴東牛就是這種濃醬魅力！牛肉慢火燉到軟嫩入味，表面裹著厚實辛香醬汁，光看醬汁濃稠的模樣，就讓人想配上一大口白飯。圖／台北遠東香格里拉提供；窩客島整理

新加坡叻沙現煮飄椰香

走到麵點餐檯，又是另一種新加坡街頭美食的熱鬧感。梁肇俊主廚現場烹煮「新加坡叻沙」，金黃色湯底結合蝦膏鮮甜與椰漿香氣，濃郁湯汁吸附在麵條上，呈現鹹鮮、香辣與椰香交融的南洋風味。對喜歡濃湯系麵食的人來說，這碗叻沙相當有吸引力。另一款「肉脞麵」則走酸辣開胃路線，與椰香濃郁的叻沙形成鮮明對比。想吃新加坡經典麵食，不用只選其中一款，這次可以在同一場Buffet中感受2種不同風格的在地小販料理。

鐵板餐檯也有值得留意的特色菜色，包括以大火爆炒的「甘香醬炒蛤蜊」，以及外層煎至金黃焦脆的「新加坡菜頭粿」。菜頭粿外層帶著煎烤香氣，裡面保有軟嫩口感，和台灣常見的蘿蔔糕有著相近的食材印象，卻呈現出新加坡街頭料理的特色。

▲新加坡炒米粉就是要有大火快炒的鑊氣！金黃色米粉炒得乾爽分明，夾起來還能看見鮮蝦與蔬菜配料，彈牙米粉搭配熱炒香氣，重現新加坡大排檔的經典滋味。圖／台北遠東香格里拉提供；窩客島整理



娘惹咖哩雞配椰子飯

除了辣椒蟹與叻沙，這次也能吃到帶有娘惹風味的經典料理。蒸食餐檯準備了「薑黃椰子飯」，米飯帶著薑黃與椰子的香氣，搭配軟嫩的「娘惹馬鈴薯咖哩雞」，再添上微辣的「蝦子和魷魚參巴」，讓米飯吸收咖哩與參巴醬汁，吃起來更有層次。

依照主廚呈現的傳統街頭吃法，還可以加入江魚仔、水煮蛋與脆花生，讓同一盤椰子飯同時吃到軟嫩、香脆與辛辣等不同口感。對於平常喜歡南洋咖哩飯的人，這一區可以一次認識多種經典配料。

炸物餐檯則準備了金黃酥脆的「蝦醬雞翅」，外皮帶著酥香，裡面保有飽滿肉汁，蝦醬的鹹香也讓雞翅多了鮮明風味。另一款「娘惹炸五花肉」帶有扎實咬勁，搭配特調羅望子洋蔥辣椒醬，以酸辣滋味平衡炸物的油潤口感，喜歡炸雞與香料料理的人可以一起試試。

▲羊肉咖喱的濃郁香氣光看就很有感！大塊羊肉與馬鈴薯浸在金黃色咖喱醬汁裡，搭配南洋香料慢燉入味，軟嫩肉質與厚實辛香特別適合配飯享用。圖／台北遠東香格里拉提供；窩客島整理

娘惹小金杯自己動手做

想讓吃到飽多一點互動樂趣，沙拉前菜吧安排了可以自己組合的「娘惹小金杯」。薄脆杯皮就像迷你小碗，先填入多汁的蕪菁蔬菜餡，再放上鮮蝦、鵪鶉蛋與自製辣醬，一口咬下能感受到杯皮的喀滋脆感，以及蔬菜、海鮮與醬料交織的滋味。

同一區還能自己拌一盤印尼經典料理「加多加多」。汆燙時蔬、酥炸豆腐與發酵天貝可以依照喜好搭配，再淋上帶有花生顆粒的濃稠花生醬。比起一般沙拉的清爽調味，加多加多更強調花生醬的厚實香氣，也讓蔬菜料理有了不同的南洋風格。





香蘭椰糖椰絲卷現做

吃完一輪鹹食，甜點控也有不少選擇。這次甜點餐檯以香蘭葉、椰糖與椰漿為主角，梁肇俊主廚親手現捲「香蘭椰糖椰絲卷」，翠綠色的斑蘭餅皮包入炒至焦香甜潤的黑糖椰絲，薄軟餅皮搭配椰絲口感，入口帶著清幽的香蘭氣息，也是相當具有南洋特色的傳統甜點。

喜歡溫潤甜品的人，可以留意「椰漿黑糯米粥」。黑糯米熬煮至綿密軟糯，再淋上濃厚椰漿，帶出柔和的椰香與米香。另一款「熱香蕉椰子湯」則結合香蕉的酸甜果香與濃郁椰漿，呈現滑順口感，還有帶著彈牙質地的「椰糖煎蕊燕菜果凍」，讓甜點選擇更加豐富。

如果喜歡冷熱交錯的甜點，還有2位主廚共同呈現的「炸香蕉香草冰淇淋」。金黃色炸香蕉搭配冰涼香草冰淇淋，再淋上香濃咖椰醬，熱騰騰的炸物與冰淇淋一起入口，形成冰火交融的口感，也為這場南洋美食聚餐留下甜蜜收尾。

▲翠綠色的香蘭椰糖椰絲卷也太討喜！薄軟斑蘭餅皮包著焦香甜潤的黑糖椰絲，一口咬下能吃到椰絲的細緻口感與香蘭清香，這道經典娘惹甜點可別錯過。圖／台北遠東香格里拉提供；窩客島整理 ▲喜歡椰香甜點的人一定要認識椰漿黑糯米粥！深紫色黑糯米熬到綿密軟糯，再淋上濃濃椰漿，米香與椰香交織，溫潤又有層次，是南洋甜點裡很有代表性的家鄉味。圖／台北遠東香格里拉提供；窩客島整理





台北遠東香格里拉遠東Café星馬雙廚吃到飽活動整理

活動時間：2026年10月23日至11月1日

活動名稱：「星馬雙廚・海陸雙饗」，邀請新加坡香格里拉與新加坡聖淘沙香格里拉2位主廚跨海客座。

活動地點：台北遠東香格里拉「遠東Café」，台北市敦化南路二段201號。

吃到飽價格：午餐、晚餐每人1,680元加10%服務費起，實際餐費依餐期計算。

活動特色：12大餐檯推出25道星馬特色料理，涵蓋新加坡經典名菜、炭烤料理、娘惹美食與南洋甜點。

供應方式：25道特色料理依現場輪替供應，實際菜色以餐廳當日安排為準。

新加坡辣椒蟹與南洋熱炒料理

活動時間：2026年10月23日至11月1日

新加坡辣椒蟹：新加坡經典名菜，濃稠酸辣紅醬包覆鮮甜蟹肉。

新加坡炒米粉：大火快炒帶出鑊氣，米粉乾爽彈牙。

咖哩葉鹹蛋黃魚柳：鹹蛋黃金沙包覆魚柳，搭配咖哩葉香氣。

風味燒烤醬排骨皇：以燒烤醬調味，呈現濃郁醬香。

羅漢齋：搭配多種蔬菜，口感清脆爽甜。

洋蔥馬薩拉燉小鮑魚：小鮑魚結合洋蔥與馬薩拉香料風味。

馬來風味牛尾湯：牛尾慢火細熬，湯頭帶有醇厚膠質與辛香層次。

羊肉沙爹與南洋炭烤料理

活動時間：2026年10月23日至11月1日

羊肉沙爹串：炭火現烤，搭配花生沙爹醬或參巴甜醬油，佐黃瓜與紅洋蔥。

馬來風味醃製牛肉：整條香料醃製牛肉現烤現切，肉質細緻多汁。

香茅參巴醬烤鮭魚柳：直火炙烤鮭魚，搭配香茅參巴醬。

巴東牛：牛肉慢火燉至軟嫩，裹上濃郁南洋辛香醬汁。

羊肉咖喱：羊肉燉煮入味，帶有濃厚南洋香料風味。

新加坡叻沙與現做麵食料理

活動時間：2026年10月23日至11月1日

新加坡叻沙：現點現煮，湯底融合蝦膏鮮甜與濃郁椰漿香氣。

肉脞麵：新加坡經典街頭麵食，主打酸辣開胃風味。

甘香醬炒蛤蜊：大火爆炒蛤蜊，帶出甘香醬料與海鮮鮮味。

新加坡菜頭粿：雙面煎至金黃焦脆，外酥內軟。

娘惹咖哩雞與南洋炸物料理

活動時間：2026年10月23日至11月1日

薑黃椰子飯：搭配江魚仔、水煮蛋、花生及南洋咖哩配料。

娘惹馬鈴薯咖哩雞：雞肉與馬鈴薯燉煮，帶有娘惹咖哩香氣。

蝦子和魷魚參巴：海鮮搭配微辣參巴醬，適合佐薑黃椰子飯。

蝦醬雞翅：外皮金黃酥脆，肉質多汁，帶有蝦醬鹹香。

娘惹炸五花肉：搭配特調羅望子洋蔥辣椒醬，酸辣解膩。

娘惹小金杯與南洋特色前菜

活動時間：2026年10月23日至11月1日

娘惹小金杯：薄脆杯皮填入蕪菁蔬菜餡、鮮蝦、鵪鶉蛋及自製辣醬，可自行組合。

加多加多：印尼經典蔬菜料理，搭配汆燙時蔬、酥炸豆腐、發酵天貝及濃稠花生醬。

香蘭椰糖椰絲卷與南洋甜點

活動時間：2026年10月23日至11月1日

香蘭椰糖椰絲卷：現場手作，翠綠斑蘭餅皮包入焦香黑糖椰絲。

椰漿黑糯米粥：綿密黑糯米搭配濃郁椰漿，口感軟糯溫潤。

熱香蕉椰子湯：香蕉果香融合濃郁椰漿，帶有酸甜滋味。

椰糖煎蕊燕菜果凍：結合椰糖與煎蕊特色，呈現彈牙口感。

炸香蕉香草冰淇淋：金黃炸香蕉搭配香草冰淇淋與咖椰醬，呈現冷熱交錯的甜點風味。

官方網站：https://www.shangri-la.com/taipei



