香港快運13週年機票53元開搶！台北台中高雄都適用，36個亞洲航點限時5天優惠、最遠可飛到2028年

香港快運13週年祭出53元起機票優惠，36個亞洲航點限時開搶。窩客島資深編輯李維唐提醒，這次優惠須預訂來回機票，稅費另計，想省錢出國得先看清楚訂票條件。

想出國玩又不想花太多機票錢，這波真的可以先把行事曆打開！香港快運迎接13週年，推出「13週年Ultra Offer」限時機票優惠，經濟飛單程票價最低只要53元起，涵蓋36個亞洲熱門及新興航點，台北、台中、高雄出發通通適用。這次優惠從10月26日上午10點開賣，一路到10月30日晚上11點45分，旅遊日期最遠還能選到2028年3月27日，想安排明年出國、提前規劃亞洲旅行，現在就能先研究優惠機票。

▲想飛出去玩了嗎？香港快運飛機翱翔在香港維多利亞港上空，搭配兩岸高樓與海港景色，光看就讓人想立刻安排假期。這次13週年優惠涵蓋36個亞洲航點，台北、台中、高雄出發都適用，最低53元起就有機會買到優惠機票。圖／香港快運提供；窩客島整理



香港快運13週年機票最低53元

香港快運這次13週年優惠，最吸引人的就是最低53元起的經濟飛票價。對於平常喜歡安排日本、韓國或其他亞洲城市旅行的旅客來說，機票往往是出國預算的重要支出，現在有機會用相對低的票價安排旅程，自然值得關注。這波優惠涵蓋36個亞洲航點，無論想安排短天數城市旅行，或是提前規劃長假，都能先從優惠航點尋找適合的目的地。

不過，53元是單程票價的最低起價，並不代表可以直接購買53元的單程機票。這次活動限定首次預訂台北、台中、高雄出發的來回機票，多城市行程也適用，實際訂票時仍須選擇符合活動條件的行程，而且票價尚未包含相關稅項與附加費。

香港快運53元與453元票價差異

這次優惠除了最低53元起的經濟飛，還有最低453元起的隨心飛，兩種票種最大的差別就在行李配置。經濟飛包含1件隨身物品及1件登機行李，適合習慣輕裝旅行、不需要攜帶大量行李的旅客。像是安排短天數出國，或是本來就習慣把旅行用品精簡收納的人，可以優先比較這個票種。

如果出國習慣帶大行李箱，或是打算安排購物行程，則可以留意453元起的隨心飛。這個票種包含1件隨身物品及1件20公斤託運行李，不必只考慮如何把所有東西塞進登機行李。兩種票價相差400元起，實際選擇時可以依照旅行天數、行李需求及訂票系統顯示的價格比較，避免只看最低票價，卻忽略整趟旅程需要的行李配置。

▲香港快運招牌紫色機身搭配白色機身設計，在藍天白雲下格外醒目，讓人看了就想收拾行李出國玩。這次13週年優惠除了53元起的經濟飛，還有453元起、包含20公斤託運行李的隨心飛，喜歡出國購物的人可以多比較。圖／香港快運提供；窩客島整理

香港快運優惠連續5天限時開賣

想搶這次香港快運13週年機票優惠，訂票時間一定要看清楚。活動從2026年10月26日上午10點開始，至10月30日晚上11點45分結束，開賣期間共5天。旅客需要透過香港快運官方指定活動網頁訂購，才能查詢符合優惠條件的航班及票價。

這次優惠的另一個亮點，就是可選擇的旅遊日期相當長，涵蓋2027年1月3日至2028年3月27日。換句話說，除了規劃2027年的亞洲旅行，部分2028年初的行程也有機會納入安排。不過各航點適用的出發日期可能不同，實際仍須以訂票系統顯示為準，建議先確認自己想旅行的月份，再比較有優惠機位的日期。

台北台中高雄出發都能搶優惠

這次香港快運13週年優惠並非只有台北旅客能參加，台中與高雄出發的旅客同樣適用。對於中南部旅客而言，不必為了參加這波優惠而先將台北設定為出發地，可以直接查詢自己所在地區適合的航班，讓出國行程安排更有彈性。

香港快運表示，這次活動涵蓋36個亞洲熱門及新興航點，但各航點的優惠票價與適用旅遊日期可能不同。想搶到53元起的機票，除了選擇出發機場，也需要留意目的地、去回程日期及機位狀況。由於優惠機位數量有限，售完為止，即使活動尚未結束，特定航班的優惠票價也可能已經售罄。

香港快運成為香港第二大航空公司

香港快運迎接13週年，也同步分享航空公司近年的發展成果。香港快運目前已成為香港第二大航空公司，同時也是香港唯一的低成本航空公司。根據香港快運公布的資料，每8位經香港國際機場出發的旅客，就有1位選擇搭乘香港快運，顯示低成本航空已成為不少旅客安排亞洲旅行的選擇。

香港快運也是國泰集團成員，自轉型為低成本航空公司以來，累計服務超過4,000萬名旅客。航空公司表示，2026年獲AirlineRatings評選為全球最佳低成本航空公司，並連續2年獲評為全球最安全低成本航空公司。隨著航線與營運規模持續擴大，香港快運也希望透過具競爭力的票價，提供旅客更多元的出行選擇。

香港快運53元機票訂購注意事項

看到53元起的機票價格，難免會想立刻下訂，但這次活動有幾個條件需要特別注意。優惠票價雖然以單程價格呈現，卻只適用於首次預訂由台北、台中、高雄出發的來回機票，包括多城市行程，並不適用於單程機票。訂票時也要留意票價不包含稅項及附加費，因此最後付款金額不會只有53元。

另外，機票實際結算金額可能隨匯率變動，所有票價與適用條件都以香港快運訂票系統為準。想安排2027年或2028年初的出國旅行，可以趁這次活動比較不同日期的票價，再依照行李需求選擇經濟飛或隨心飛，找到符合自己預算與旅行習慣的機票。

▲大大的紫色HKexpress字樣超有辨識度，光看機身就能感受到香港快運鮮明的品牌風格。迎接13週年，香港快運推出限時5天機票優惠，旅遊日期最遠涵蓋2028年3月27日，想提前規劃明年或後年的亞洲旅行，現在就能先查詢適合的航班。圖／香港快運提供；窩客島整理







香港快運13週年Ultra Offer

活動時間：2026年10月26日10：00至10月30日23：45

香港快運機票優惠注意事項

優惠限定首次預訂台灣指定機場出發的來回機票，多城市行程適用，單程機票不適用。

53元與453元皆為單程最低票價，未包含相關稅項及附加費。

優惠機位數量有限，售完為止，實際航班與價格依訂票系統顯示為準。

各航點適用旅遊日期可能不同，結算金額也可能受到匯率變動影響。

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