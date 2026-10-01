日本賞楓不如開箱酒鄉！Rakuten樂天旅遊Seasonal Sale住宿最高57折，奢華酒莊與露天溫泉微醺攻略

赴日旅遊不再只有賞楓與滑雪！資深旅遊編輯李維唐指出，結合在地產地風土與奢華餐酒搭配的微醺體驗正成為新風潮，配合訂房平台優惠最高57折即可入住頂級酒莊旅宿。

Rakuten樂天旅遊10月直接把日本秋冬旅行玩出新路線，除了賞楓、泡湯與滑雪，這次更鎖定日本葡萄酒旅行，公開山梨、長野、北海道與山形4大酒鄉玩法，從住進酒莊旁的精品旅宿、眺望北阿爾卑斯山品酒，到富良野一次試飲10款自釀葡萄酒，讓日本自由行多了一種更貼近產地風土的玩法。同步登場的「SEASONAL SALE秋冬出遊季」還能領取8折優惠券，搭配部分飯店原有折扣後，最高可享57折訂房優惠，準備安排日本秋冬旅行的人可以開始排住宿了。



▲日本秋冬住宿先把優惠券領起來，Rakuten樂天旅遊SEASONAL SALE主打住宿最高額外8折，賞楓、泡湯或滑雪行程都能趁這波一起規畫。圖／Rakuten樂天旅遊提供；窩客島整理

日本葡萄酒旅行正夯，519家酒莊把賞楓行程變成微醺慢旅行

日本旅行不一定只有清酒，日本葡萄酒近年也逐漸成為旅人認識地方風土的另一種方式。根據日本國稅廳調查，日本目前共有519家葡萄酒莊，其中山梨縣、長野縣及北海道3大產區合計占日本葡萄酒總產量65.2％。東京稅關今年3月公布的報告則指出，台灣在2025年已成為日本葡萄酒出口量最大的單一市場，占整體出口量近24％，也讓日本葡萄酒與酒鄉旅行和台灣旅客之間有了更直接的連結。

比起單純坐在餐廳裡點上一杯葡萄酒，真正走進產地，可以把酒款背後的氣候、葡萄品種、料理與住宿一次串起來。Rakuten樂天旅遊這次整理出的旅行方式，也不只是推薦哪一瓶酒，而是把酒莊參訪、品飲、餐酒搭配、溫泉與住宿放進同一段旅程，白天走進葡萄園或雪山景色，晚上回到旅館慢慢吃飯配酒，對已經去過日本多次、想換個角度安排行程的人來說，多了一種秋冬自由行選擇。



▲富良野的微醺時光直接從房間開始，一花飯店式公寓由酒莊Domaine Raison經營，坐在舒適沙發旁就能慢慢感受葡萄酒融入旅程的悠閒節奏。圖／Rakuten樂天旅遊提供；窩客島整理

山梨葡萄酒旅行必排，河口湖住進酒莊旁還能吃和牛配甲州葡萄酒

提到日本葡萄酒，山梨縣幾乎是繞不開的一站。這裡以日本原生品種「甲州葡萄」聞名，麝香貝利A同樣是不少葡萄酒愛好者熟悉的品種，當地聚集將近90家酒莊，葡萄酒產量占日本全國約3成。「山梨葡萄酒旅遊」活動期間還有專屬接駁巴士，可以一次走訪多家酒莊與參加品飲活動，從東京安排秋季一日遊也相對方便。

想把品酒直接變成住宿體驗，鄰近富士五湖的「7c Villa ＆ Winery」更有度假感。這裡是日本第一間附設於酒莊的住宿設施，客房設有露天風呂與私人庭園，旁邊就是自家酒莊「7c｜seven cedars winery」。入住後不必趕行程，在專屬酒廊就能品飲自家釀造的葡萄酒。

連吃早餐都有酒鄉旅行的儀式感，早餐會以葡萄酒箱造型餐盒送進房內，晚餐則把山梨縣在地和牛與自家甲州葡萄酒放進餐酒搭配。住宿期間還能參加酒莊導覽與葡萄園農事體驗，從房間、餐桌一路延伸到葡萄園，適合想把河口湖旅行放慢速度的人。



▲早上睜開眼就是滿滿綠意，7c Villa ＆ Winery以大片落地窗把庭園景色帶進客房，躺在床上就能感受被自然包圍的度假感。圖／Rakuten樂天旅遊提供；窩客島整理

長野白馬葡萄酒住宿，把北阿爾卑斯山景直接搬進房間

冬天到長野白馬，很多人的第一反應是滑雪，但這裡其實也是日本重要葡萄酒產區。長野縣自2013年推動「信州葡萄酒谷構想」後，酒莊數量在10年間成長近3倍。高海拔地形加上明顯日夜溫差，讓不同產區發展出各自的葡萄風味，從歐洲系葡萄到日本在地品種都有，當地紅酒尤其以濃郁色澤、結構分明的單寧與凝縮風味受到關注。

2024年底開幕的「白馬拉維尼酒店by温故知新」，則把白馬雪山與葡萄酒直接組合成一趟住宿體驗。全館客房都是能眺望日本北阿爾卑斯山景的邊間房型，待在房裡就能把山岳景色收進眼前。

館內「LA VIGNE DINING FÛDO」收藏超過1,000瓶日本葡萄酒，酒單由曾在「北海道洞爺湖高峰會」服務各國元首的專業侍酒師策劃，餐廳也曾連續2年獲得「Star Wine List of the Year Japan」金賞。白天探索白馬自然景觀與戶外活動，晚上再回到餐桌透過餐酒搭配認識信州與日本各地酒款，讓原本以雪景與戶外活動為主的白馬旅行，多了一段適合慢慢坐下來品味的夜晚。



▲葡萄酒控看到這整面酒牆真的很難移開視線，白馬拉維尼酒店by温故知新的館內餐廳收藏超過1,000瓶日本葡萄酒，晚餐時間就能慢慢探索不同產區與酒款。圖／Rakuten樂天旅遊提供；窩客島整理

北海道葡萄酒不只有余市，富良野住一晚免費試飲10款自釀酒

北海道自由行除了滑雪、螃蟹與海鮮，也能安排葡萄酒行程。依日本國稅廳2025年調查資料，北海道目前共有69家酒莊，是日本第3大葡萄酒產區。余市、仁木一帶因氣候相對溫暖，適合果樹生長，也是黑皮諾與麗絲玲等冷涼氣候葡萄的重要產地。

北海道還有一個值得記住的名字「山幸」。這款十勝地區培育的葡萄，在甲州、麝香貝利A之後，成為第3個獲國際葡萄與葡萄酒組織登錄認證的日本原生葡萄品種。不同氣候與土地條件也讓北海道各地發展出不同葡萄酒風格，其中富良野近年更受到自然派葡萄酒愛好者關注。

位在富良野的「一花飯店式公寓」由酒莊Domaine Raison經營，每天下午固定舉辦10款自釀葡萄酒免費試飲，由主廚或侍酒師介紹不同酒款特色。對喜歡葡萄酒的人來說，入住後不用另外安排交通跑酒吧或酒莊，就能直接把品飲排進住宿時間。

晚餐採單點形式，以法式料理呈現富良野在地食材，旅客可以依自己的喜好搭配葡萄酒。隔天早餐還安排不同產地牛乳品飲，從葡萄酒一路喝到北海道牛乳。到了雪季，飯店另提供往返滑雪場的接駁車，白天滑雪，傍晚回飯店品飲富良野葡萄酒，一天行程從戶外雪場切換到室內微醺時光。



▲一花飯店式公寓用大量木質元素把房間打造得溫暖又放鬆，客廳與臥室保有各自空間，白天玩完富良野後回房窩進沙發休息剛剛好。圖／Rakuten樂天旅遊提供；窩客島整理

山形赤湯溫泉一次收下6家酒莊，350年古民家泡源泉掛流露天風呂

想把葡萄酒旅行再加入一點日本老旅館與溫泉氣氛，可以往山形縣走。山形是日本葡萄酒產量排名第4的地區，其中南陽市赤湯溫泉從1892年就誕生東北地區第一座酒莊「酒井葡萄酒」，如今赤湯溫泉周邊步行範圍內就能造訪6家酒莊，泡湯與品酒可以直接安排在同一段旅程。

當地「山形座瀧波飯店」本館更有350年歷史，建築是由江戶時代上杉藩大庄屋搬遷而來，2017年完成全館翻修。所有客房皆附源泉掛流露天風呂，不加水稀釋，直接將湧出的十割源泉引進房內。對喜歡日本溫泉旅館的人來說，不必離開客房，就能保留一段完全屬於自己的泡湯時間。

晚餐則以當地有機蔬菜、山菜與米澤牛入菜，再依當天食材搭配山形在地清酒及葡萄酒。隔天清晨還能參加限定的「置賜盆地眺望之旅」，從酒鄉、溫泉、米澤牛一路走到山形山景與田園風光，讓葡萄酒不只是餐桌上的一杯酒，而是串起整趟山形旅行的其中一條線索。



▲住進350年古民家改建的山形座瀧波飯店，木質地板、和式格局與窗外庭園把傳統日式旅宿氛圍一次拉滿，晚上回房更有遠離城市的靜謐感。圖／Rakuten樂天旅遊提供；窩客島整理

樂天旅遊SEASONAL SALE開跑，8折券疊加飯店優惠最高57折

想把這幾個酒鄉排進今年秋冬日本自由行，Rakuten樂天旅遊同步推出「10月SEASONAL SALE秋冬出遊季」。活動自2026年10月1日上午9時起至10月20日上午9時止，旅客可領取8折優惠券，並與適用飯店既有折扣疊加使用，每筆訂單最高折抵20,000日圓，約新台幣4,000元，適用入住期間從2026年10月1日至2027年9月30日。

部分住宿方案本身已有折扣，搭配SEASONAL SALE優惠後可再享折上折，原始資料顯示最高可享57折優惠。對正在安排賞楓、滑雪、溫泉或日本酒鄉旅行的人來說，入住日期橫跨近1年，從今年秋冬一路到明年旅遊行程都有機會使用。



▲這個窗景就是住白馬的理由之一，白馬拉維尼酒店by温故知新把日本北阿爾卑斯山景直接收進大片落地窗，坐在沙發上就能慢慢欣賞雪山與白馬街景。圖／Rakuten樂天旅遊提供；窩客島整理

日本新年住宿同步85折，跨年與年末旅行也能一起規畫

準備年底赴日跨年的人，Rakuten樂天旅遊另推出「新年假期85折優惠」。優惠券同樣於2026年10月1日上午9時至10月20日上午9時開放使用，可與適用飯店既有折扣疊加，每筆訂單最高折抵15,000日圓，約新台幣3,000元。

這張優惠券適用入住期間為2026年12月26日至2027年1月11日，剛好涵蓋年末、新年與日本冬季旅遊旺季。無論想去北海道滑雪、白馬賞雪，或把山梨與山形安排成酒鄉慢旅行，都可以依自己的住宿日期確認適用優惠。酒類行程仍應依個人狀況適量品飲，飲酒過量，有害健康。



▲不用走出房門就能享受泡湯時光，山形座瀧波飯店把源泉掛流露天風呂藏進綠意庭園裡，石造浴池配上木質空間，光看就讓人想把行程放慢。圖／Rakuten樂天旅遊提供；窩客島整理





Rakuten樂天旅遊「10月SEASONAL SALE秋冬出遊季」

活動期間：2026年10月1日上午9：00至10月20日上午9：00

優惠內容：領取8折優惠券，可與適用飯店既有折扣疊加使用

最高折抵：每筆訂單最高折抵20,000日圓，約新台幣4,000元

適用入住期間：2026年10月1日至2027年9月30日

優惠亮點：部分住宿方案搭配飯店原有折扣後，最高可享57折訂房優惠

適合行程：日本賞楓、葡萄酒莊巡禮、溫泉旅行、滑雪等秋冬自由行

Rakuten樂天旅遊「新年假期85折優惠」

活動期間：2026年10月1日上午9：00至10月20日上午9：00

優惠內容：領取85折優惠券，可與適用飯店既有折扣疊加使用

最高折抵：每筆訂單最高折抵15,000日圓，約新台幣3,000元

適用入住期間：2026年12月26日至2027年1月11日

適合行程：日本年末旅行、跨年、新年假期與冬季旅遊

日本秋季葡萄酒體驗指南

山梨縣：可安排「山梨葡萄酒旅遊」，走訪多家酒莊與參加品飲活動。「7c Villa & Winery」結合酒莊住宿、露天風呂、私人庭園、餐酒搭配與葡萄園體驗

長野縣：「白馬拉維尼酒店by温故知新」全館客房皆可眺望日本北阿爾卑斯山景，館內餐廳收藏超過1,000瓶日本葡萄酒

北海道：「一花飯店式公寓」每天下午提供10款自釀葡萄酒免費試飲，雪季另提供往返滑雪場接駁車

山形縣：赤湯溫泉周邊步行可造訪6家酒莊，「山形座瀧波飯店」由350年古民家改建，所有客房皆附源泉掛流露天風呂

Rakuten 樂天旅遊官方網站（taiwan.travel.rakuten.com）

日本住宿8折券先領起來，想再壓低自由行預算，也可以接著盤點航空、交通與飯店有哪些秋冬限定優惠

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