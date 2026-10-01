日本40年潮流選品店FREAK’S STORE首度登台，海外首間旗艦店插旗台北東區11月開幕

日本潮流迷又多一站必逛清單，FREAK’S STORE海外首間旗艦店11月6日正式插旗台北東區。資深編輯李維唐表示，從品牌40週年、海外首店到台灣限定商品，3大亮點讓這次登台更具話題性。

日本潮流選品店FREAK’S STORE真的要來台灣了。1986年創立於日本的FREAK’S STORE，確定將海外首間旗艦店選在台北東區，FREAK’S STORE TAIPEI預計2026年11月6日正式開幕，開幕期間還將同步推出台灣限定商品、滿額禮與特別企劃活動。對喜歡日系選品、美式休閒穿搭，或平常就愛逛日本潮流店的人來說，11月又多了一個值得排進台北逛街行程的新據點。

▲FREAK’S STORE台灣首店把美式休閒感直接搬進台北東區，磚紅色調搭配大片玻璃門面，還沒正式開幕就讓人開始期待實際逛店的模樣。圖／FREAK’S STORE提供；窩客島整理



FREAK’S STORE台灣首店來了，日本40年選品店首度跨出海外

熟悉日本潮流選品文化的人，對FREAK’S STORE應該不陌生。品牌自1986年在日本創立，以美式休閒文化為底蘊，並將不同時代的時尚、音樂與藝術融入品牌風格。比起單純把自己定位成服飾店，FREAK’S STORE更強調從穿搭延伸到生活，透過自己真正認同與喜愛的文化內容，向消費者提出不同的生活風格選擇。

走過40年後，FREAK’S STORE也把海外發展的第1站選在台灣。這次不是短期快閃，而是直接開設海外首間旗艦門市，選址台北東區，正式把品牌長年累積的選品文化帶進台灣。從官方公開的店舖示意視覺，也能搶先看到FREAK’S STORE TAIPEI以帶有美式休閒氣息的店面設計亮相，門面以大面積玻璃搭配低彩度建築色調，再加入磚紅色元素，讓整體空間延續品牌一貫的街頭與生活感。

FREAK’S STORE台北東區開幕，敦化南路巷弄成海外第1站

FREAK’S STORE TAIPEI確定落腳台北市大安區敦化南路一段187巷38號1樓，預計2026年11月6日正式開幕，營業時間為13時至21時。對平常會在東區逛街的人來說，新店位置直接進入台北潮流與生活品牌密集的商圈，之後安排東區散步、選物店巡禮時，又能多收下一個日本品牌新據點。

這間門市對FREAK’S STORE也有不同於日本既有店舖的意義。品牌歷經40年發展後，這次正式從日本跨向海外，並把首站交給台灣。從品牌原本以美式休閒文化為核心，再一路延伸至時尚、音樂、藝術等不同領域，台北首店未來會如何呈現這套累積多年的生活風格，也成為開幕前最值得關注的焦點。

▲走上階梯就能看到醒目的FREAK’S STORE招牌，門口長椅、植栽與磚紅色牆面多了幾分輕鬆街頭感，之後逛東區又多了一個潮流新據點。圖／FREAK’S STORE提供；窩客島整理

FREAK’S STORE台灣限定商品登場，開幕還有滿額禮與特別企劃

新店開幕最讓粉絲期待的，當然還有只有台灣才能入手的限定內容。依照品牌目前公布資訊，FREAK’S STORE TAIPEI開幕期間將推出台灣限定商品，同時規畫滿額禮以及特別企劃活動。至於限定商品款式、滿額門檻與活動方式，目前新聞稿尚未進一步公開，品牌表示後續最新消息將透過官方Instagram陸續公布。

也就是說，想搶台灣限定商品的人，現在可以先把11月6日記下來。尤其FREAK’S STORE首度跨出日本，台北店又具有海外首間旗艦店的象徵性，從限定商品到開幕企劃，都會是這次台灣首店正式亮相時的重要看點。

FREAK’S STORE迎接40週年，從服飾一路玩到音樂電影與美食

FREAK’S STORE在2026年正好迎來品牌創立40週年，紀念主題定為「ALWAYS FREAK’S 永遠懷抱熱血與心動」。這40年來，品牌並沒有只停留在服飾選品，而是從時尚穿搭持續向外延伸，將音樂、電影、運動、藝術與美食等不同文化領域納入品牌世界，讓逛選品店這件事不只是挑衣服，也與個人的興趣和生活方式產生連結。

配合40週年，品牌也預告將陸續推出限定聯名單品系列與專屬紀念活動。台灣首間旗艦店恰好選在品牌40週年的2026年登場，等於讓台灣市場直接加入這個重要時間點。對長期關注日本FREAK’S STORE的人而言，今年除了40週年企劃值得追，11月登場的台北首店也正式成為品牌發展海外市場的新篇章。

不只FREAK’S STORE，品牌版圖早已跨出傳統選品店

FREAK’S STORE背後的DAYTONA INTERNATIONAL，其發展版圖其實比一般印象中的服飾選品店更廣。除了FREAK’S STORE之外，旗下還擁有CAHLUMN、Freada、Firsthand與PUBLUX等服飾品牌，並將生活風格概念延伸至不同領域。

其中包括風格聯名住宅FREAK’S HOUSE，以電影發行與宣傳為核心的FREAK’S MOVIE，共享工作空間＆FREAK．，文化社群FREAK’S VILLAGE，以及綠能再生計畫FREAK’S電力與NFT FREAK等企劃。從服裝、住宅一路跨到電影與文化社群，也更能看出FREAK’S STORE所強調的並非單一商品，而是一套圍繞興趣與生活建立起來的品牌文化。

▲等了40年終於來台灣，FREAK’S STORE海外首間旗艦店確定11月6日開幕，從日本一路延伸到台北東區，喜歡日系選品與美式休閒風格的人可以先鎖定。圖／FREAK’S STORE提供；窩客島整理







FREAK’S STORE TAIPEI海外首間旗艦店開幕

開幕日期：2026年11月6日

門市地址：台北市大安區敦化南路一段187巷38號1樓

營業時間：13：00至21：00

開幕亮點：日本FREAK’S STORE首度進軍台灣，台北店也是品牌海外首間旗艦門市

開幕活動：開幕期間將推出台灣限定商品、滿額禮及特別企劃活動，詳細內容尚未公布

品牌亮點：FREAK’S STORE於1986年創立，2026年迎接品牌40週年，以美式休閒文化為基礎，延伸至時尚、音樂、電影、運動、藝術及美食等生活領域

40週年主題「ALWAYS FREAK’S 永遠懷抱熱血與心動」

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