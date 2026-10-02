松菸免費吃哈根達斯！巨型冰淇淋3天免費入場拍，哈根達斯好吃秘密網友都驚呼

編輯 鄭雅之 表示：有免費哈根達斯吃，當然要衝一波啊～

週末就到台北松菸吃免費哈根達斯！頂級冰淇淋品牌哈根達斯選在松山文創園區男澡堂展區，打造吸睛度十足的巨型品脫杯裝置，活動於10月2日至10月4日限時快閃登場，現場不僅帶領大家解開美味秘密，完成指定任務還能直接免費兌換「哈根達斯迷你杯」與門市優惠券，絕對是不可錯過的休閒好去處。



▲哈根達斯巨型冰淇淋裝置解密極致口感，低溫冷鏈與黃金空氣比例造就綿密風味。

▲哈根達斯快閃店空降台北松菸，巨大品脫杯造型成為週末人氣打卡景點。





揭密頂級冰淇淋美味與成分關鍵

深受大家喜愛的哈根達斯能維持極致口感，源自於對頂級原料與製作工藝的講究，品牌特別嚴選「馬達加斯加香草」、「日本茶道級抹茶」與「歐洲草莓」等優質食材，經典口味堅持僅用六種單純成分且不含化學色素，配合嚴謹的空氣比例與全程低溫冷鏈運送，讓每一口冰淇淋都能呈現出滑順濃郁的天然純粹風味。先前在Threads上也有網友貼文表示：「原來哈根達斯的成分非常單純，難怪單價比其他高。」下方許多網友都紛紛留言表示「真的很純、冰淇淋只吃哈根達斯」。



▲哈根達斯展區公開成分表，強調「馬達加斯加香草」等經典口味僅用六種純粹原料。





互動闖關免費換冰淇淋

這次的快閃體驗將製作細節轉化為有趣的互動關卡，大家可以在闖關過程中了解美味知識，還能在專屬情境拍照區留下紀念照片，凡是在現場參加快問快答活動，並把活動照片公開分享至個人社群進行指定標記，經過工作人員確認之後，就能夠免費獲得「哈根達斯迷你杯」乙杯以及優惠券，有玩又有得吃非常划算。



▲現場免費兌換「哈根達斯迷你杯」乙杯與買一送一門市優惠券，打卡體驗一次滿足。

哈根達斯慢享濃郁品味解密快閃體驗

活動地點：松山文創園區 W116 男澡堂展區（臺北市大安區光復南路 113 號）

活動時間：

10 月 02 日 15:00 至 19:00

10 月 03 日 12:00 至 19:00

10 月 04 日 12:00 至 19:00





哈根達斯 免費兌換優惠

現場參加活動完成快問快答，並將照片分享至個人社群且標記 @haagendazstw，經現場工作人員確認後，即可免費獲得哈根達斯迷你杯乙杯及門市優惠券一份（數量有限，送完為止）。





甜點控都要吃到的話題新品！

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