18大台北市集懶人包！首次來台首爾插畫展、日本工藝市集必逛，活動日期、地點一次看

18大必逛台北市集懶人包！編輯鄭亦庭表示：首爾規模最大插畫展、日本人氣靜岡市集首次來台，絕對要去朝聖。
2026台北市集推薦18大必逛懶人包！台北假日市集從10月開始不間斷，華山、松菸到國父紀念館，集結古物跳蚤市場、麵包市集、手作市集，更有首爾插畫展、日本人氣靜岡手創市集首度來台，以及黃阿瑪慶生市集將於2027年初登場，想找文創小物、手作文具、插畫公仔通通都有，18大台北市集活動資訊、入場方式先記下來。
10月連假台北市集必逛推薦10月台北市集逛不完！10月雙十連假先衝華山玩具市集「方舟玩具大交流會 DX」集結超過百位玩具設計師，只要追蹤IG就能免費入場，同時也有松菸「台北文創節」，集結120個陶藝品牌的「好陶市」於10/16起在中正紀念堂登場，光復節連假則有松菸室內古物市集「台北蚤の市」、四四南村二手市集「舊愛跳蚤市」，10月連假台北市集逛起來。
插畫控、手作控必逛台北市集推薦插畫控、手作控10月中旬必逛台北市集先記！2026愛手創國際手作設計節以奇幻午茶派對為題，集結海內外200個職人品牌，打造全台最大國際手作交流盛會，「Pinkoi Design Fest 瘋設祭」則匯聚530個海內外品牌快閃圓山花博，美食、服飾到生活選物一次逛；此外也有松菸「台創祭」、台北世貿「玩轉文具暨手作創意展」等，國父紀念館免費入場的「島國禮作」更帶來超過600組海內外品牌。
日韓人氣插畫展、市集首度來台日韓人氣市集首度來台！韓國規模最大插畫覽「SIF首爾插畫展」首度來台，於10/23至10/26光復連假期間在華山登場，超過150位韓國創作者一次來台，插畫控絕對要朝聖，12月更有日本中部地區最具代表性的工藝市集「静岡手創り市」首次來台舉辦，集結陶藝、木工、玻璃、金工、皮革、染織、服飾、插畫等，讓你不用飛出國，在台北就能逛。
超人氣日本市集在台北登場2026年底也會有許多日本品牌、日本市集來台，首先潮牌BEAMS 50週年展於10/17在松菸舉辦，帶來服飾、藝術、音樂、飲食等，文具手作控必逛「雜貨女子博」同步於松菸登場，集結120組台日韓等地創作家，此外，12月底更有日本最盛大的紙製品盛典「紙博」插旗華山，超過40組台日韓創作者帶來紙膠帶、印章、貼紙、筆記本、包裝紙等文具紙雜貨。
黃阿瑪20歲慶生瑪瑪市集加碼看為了慶祝黃阿瑪20歲生日，宣布將於2027年1月9日至1月10日在北流推出瑪瑪市集慶生活動，現場集結超過10組愛貓、貓咪插畫創作者，包括貓貓蟲咖波、貓日、諾米、TAMA貓，現場更規劃美食攤車、阿瑪20歲迷你寫真展，讓瑪民逛市集邊吃東西，還能一起觀賞黃阿瑪經典場面。
2026必逛台北市集推薦活動資訊、入場方式清單
方舟玩具大交流會DX 活動資訊活動日期時間：2026 10/8(四）- 10/11(日) 11:00-18:00
活動地點：華山1914文創產業園區 西一館
入場方式：追蹤IG即可免費入場
台北文創節 6TH 翻閱台北 活動資訊活動時間：10/09(五)－10/11（日）10:00-18:00
活動地點：松山文創園區 五號倉庫
入場方式：免費入場
好陶市 活動資訊活動日期：10/16(五)– 10/18（日）12:00 – 18:00
活動地點：中正紀念堂 戶外廣場 大孝門－大忠門－杭州南路段
入場方式：免費入場
愛手創國際手作設計節 靈感午茶會 活動資訊日期：2026/10/16 (五) - 10/18 (日)10:30 — 19:00
地點：華山1914文創產業園區 東二館四連棟(台北市中正區八德路一段1號)
入場方式：購票入場
預售票票價：即日起-2026/10/15 單人單日預售票198元、雙人單日預售套票360元、三人單日預售套票480元
現場票票價：全票228元、愛心票114元、未滿五歲之兒童免票入場
BEAMS 50TH MARKET LIFE EXHIBITION 活動資訊活動日期：10/17 (六)、10/18 (日) 11:00 - 19:00
活動地點：松山文創園區 一號倉庫
入場方式：購票入場
票價：預售票350元、現場一般票400元、身心障礙與陪同票200元、12歲以下或身高150公分以下孩童免票
第9回 雑貨女子博 - 秋編 - 活動資訊活動時間：2026/10/17 − 10/18 11:00 − 17:00
活動地點：台北松山文創園區北向製菸工廠
入場方式：購票入場
現場購票票價：250元
SIF in Taipei 首爾插畫展台北站 活動資訊(首度來台)活動時間：2026/10/23(五)~10/26(一)10:00 – 18:00
活動地點：華山1914文化創意產業園區 東2館
入場方式：購票入場
早鳥票票價：即日起~10/18 早鳥單人票160元、早鳥雙人套票270元、早鳥四人套票500元
現場票價：單日全票220元、優惠票125元、6 歲(含)以下之兒童(需一位大人持票陪同入場)及 65 歲(含)以上之年長者，出示證明可免費入場
台北蚤の市 活動資訊活動日期：2026/10/24(六)-10/26(一) 11:00~19:00
活動地點：松山文創園區 北向、南向製菸工廠
舊愛跳蚤市 活動資訊活動日期：2026/10/24(六)-10/25(日)
活動地點：台北四四南村
2026 Pinkoi Design Fest 瘋設祭 活動資訊活動地點：台北圓山花博爭艷館
活動時間： 2026/10/30 10:00 - 18:00
2026/10/31 10:00 - 20:00
2026/11/1 10:00 - 18:00
入場方式：會員免費入場
台創祭 活動資訊活動時間：2026/10/31~11/1 11:00─17:30
活動地點：松山文創園區3、4、5號倉庫
入場方式：購票入場
早鳥票票價：即日起至10/7早鳥票單張200元
預售票票價：10/8–10/30預售單張250元、雙票優惠450元
現場單日票250元
2026 BON PAIN 麵包祭 活動資訊活動日期：2026/10/31(六)－ 11/1(日) 10:00 - 17:00
活動地點：國父紀念館中山文化園區
玩轉文具暨手作創意展《文創設計週》 活動資訊日期：2026/11/6-11/9 10:00-18:00
地點：台北世貿一館
入場方式：即日起預約，索取限量1,000張VIP雙人免費門票，全票150元
亞洲手創暨生活展 活動資訊活動時間：2026/11/12(四)~11/15(日) 10:00–18:00
活動地點：台北松山文創園區・五號倉庫
入場方式：購票入場
票價： 雙人早鳥票300元、雙人單日優惠票350元、雙人單日票500元
島國禮作 第六回 岸北 活動資訊活動日期：2026/11/13(五) — 11/15 (日)13:00 — 19:00
活動地點：國父紀念館・戶外廣場
入場方式：免費入場
静岡手創り市 in 台北 第1回 活動資訊(首度來台)活動日期：2026年12月5日(六）、6日(日）11：00 - 17：00
活動地點：台北松山文創園區北向製菸工廠
入場門票：現場購票250元
紙博 in 台北 vol.2 活動資訊活動日期：2026年12月5日(六）、6日(日）
活動時間：10:00 – 18:00
地點：華山1914文化創意產業園區 紅磚區 西一館
入場門票：預售票(含特典)280元／現場票350元
2027瑪瑪市集 活動資訊活動日期：2027/1/9(六)– 1/10(日)10:00 – 18:00
活動地點：台北流行音樂中心文化館1樓大廳(近捷運昆陽站4號出口)
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