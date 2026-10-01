18大台北市集懶人包！首次來台首爾插畫展、日本工藝市集必逛，活動日期、地點一次看

18大必逛台北市集懶人包！編輯鄭亦庭表示：首爾規模最大插畫展、日本人氣靜岡市集首次來台，絕對要去朝聖。

2026台北市集推薦18大必逛懶人包！台北假日市集從10月開始不間斷，華山、松菸到國父紀念館，集結古物跳蚤市場、麵包市集、手作市集，更有首爾插畫展、日本人氣靜岡手創市集首度來台，以及黃阿瑪慶生市集將於2027年初登場，想找文創小物、手作文具、插畫公仔通通都有，18大台北市集活動資訊、入場方式先記下來。



▲18大台北市集懶人包！首次來台「首爾插畫展、日本工藝市集」必逛，市集活動日期、入場方式一次看。(圖片為往年活動圖)



▲18大台北市集懶人包！免門票Pinkoi瘋設祭、島國禮作上擺攤海內外創作者來台，活動日期一次看。(圖片為往年活動圖)





10月連假台北市集必逛推薦

▲台北蚤之市將於光復節連假在松菸北向、南向製菸工廠登場，台北室內古物市集連假免費逛。(圖片為往年活動圖)





插畫控、手作控必逛台北市集推薦

▲手作控必逛華山手作市集！2026愛手創國際手作設計節以奇幻午茶派對為題，集結海內外超過200個職人品牌，於10/16~10/18在華山東二館四連棟登場。(圖片為往年活動圖)





日韓人氣插畫展、市集首度來台

▲台北蚤之市將於光復節連假在松菸北向、南向製菸工廠登場，台北室內古物市集連假免費逛。(圖片為往年活動圖)





10月台北市集逛不完！10月雙十連假先衝華山玩具市集「方舟玩具大交流會 DX」集結超過百位玩具設計師，只要追蹤IG就能免費入場，同時也有松菸「台北文創節」，集結120個陶藝品牌的「好陶市」於10/16起在中正紀念堂登場，光復節連假則有松菸室內古物市集「台北蚤の市」、四四南村二手市集「舊愛跳蚤市」，10月連假台北市集逛起來。插畫控、手作控10月中旬必逛台北市集先記！2026愛手創國際手作設計節以奇幻午茶派對為題，集結海內外200個職人品牌，打造全台最大國際手作交流盛會，「Pinkoi Design Fest 瘋設祭」則匯聚530個海內外品牌快閃圓山花博，美食、服飾到生活選物一次逛；此外也有松菸「台創祭」、台北世貿「玩轉文具暨手作創意展」等，國父紀念館免費入場的「島國禮作」更帶來超過600組海內外品牌。日韓人氣市集首度來台！韓國規模最大插畫覽「SIF首爾插畫展」首度來台，於10/23至10/26光復連假期間在華山登場，超過150位韓國創作者一次來台，插畫控絕對要朝聖，12月更有日本中部地區最具代表性的工藝市集「静岡手創り市」首次來台舉辦，集結陶藝、木工、玻璃、金工、皮革、染織、服飾、插畫等，讓你不用飛出國，在台北就能逛。

超人氣日本市集在台北登場

▲島國禮作岸北篇11/13~11/15於國父紀念館免費入場，集結日本、韓國、臺灣等超過600組品牌。(圖片為往年活動圖)

▲18大台北市集懶人包！免門票Pinkoi瘋設祭超過530個海內外品牌快閃圓山花博，美食、服飾、生活選物一次逛。(圖片為往年活動圖)





黃阿瑪20歲慶生瑪瑪市集加碼看

▲瑪民要衝！黃阿瑪20歲慶生瑪瑪市集2027年1月9日、1月10日在台北流行音樂中心文化館登場。(攝影：鄭亦庭，圖片為黃阿瑪的後宮生活往年活動圖)



▲黃阿瑪20歲慶生瑪瑪市集！集結包括貓貓蟲咖波、tama貓等超過10組愛貓、貓咪插畫創作者。(攝影：鄭亦庭，圖片為咖波往年活動圖)





2026年底也會有許多日本品牌、日本市集來台，首先潮牌BEAMS 50週年展於10/17在松菸舉辦，帶來服飾、藝術、音樂、飲食等，文具手作控必逛「雜貨女子博」同步於松菸登場，集結120組台日韓等地創作家，此外，12月底更有日本最盛大的紙製品盛典「紙博」插旗華山，超過40組台日韓創作者帶來紙膠帶、印章、貼紙、筆記本、包裝紙等文具紙雜貨。為了慶祝黃阿瑪20歲生日，宣布將於2027年1月9日至1月10日在北流推出瑪瑪市集慶生活動，現場集結超過10組愛貓、貓咪插畫創作者，包括貓貓蟲咖波、貓日、諾米、TAMA貓，現場更規劃美食攤車、阿瑪20歲迷你寫真展，讓瑪民逛市集邊吃東西，還能一起觀賞黃阿瑪經典場面。

2026必逛台北市集推薦活動資訊、入場方式清單

方舟玩具大交流會DX 活動資訊

台北文創節 6TH 翻閱台北 活動資訊

好陶市 活動資訊

愛手創國際手作設計節 靈感午茶會 活動資訊

BEAMS 50TH MARKET LIFE EXHIBITION 活動資訊

第9回 雑貨女子博 - 秋編 - 活動資訊

SIF in Taipei 首爾插畫展台北站 活動資訊(首度來台)

台北蚤の市 活動資訊

舊愛跳蚤市 活動資訊

2026 Pinkoi Design Fest 瘋設祭 活動資訊

台創祭 活動資訊

2026 BON PAIN 麵包祭 活動資訊

玩轉文具暨手作創意展《文創設計週》 活動資訊

亞洲手創暨生活展 活動資訊

島國禮作 第六回 岸北 活動資訊

静岡手創り市 in 台北 第1回 活動資訊(首度來台)

紙博 in 台北 vol.2 活動資訊

2027瑪瑪市集 活動資訊

超人氣IP台北快閃店也要衝

活動日期時間：2026 10/8(四）- 10/11(日) 11:00-18:00活動地點：華山1914文創產業園區 西一館入場方式：追蹤IG即可免費入場活動時間：10/09(五)－10/11（日）10:00-18:00活動地點：松山文創園區 五號倉庫入場方式：免費入場活動日期：10/16(五)– 10/18（日）12:00 – 18:00活動地點：中正紀念堂 戶外廣場 大孝門－大忠門－杭州南路段入場方式：免費入場日期：2026/10/16 (五) ​ - 10/18 (日)10:30 — 19:00地點：華山1914文創產業園區 東二館四連棟(台北市中正區八德路一段1號)入場方式：購票入場預售票票價：即日起-2026/10/15 單人單日預售票198元、雙人單日預售套票360元、三人單日預售套票480元現場票票價：全票228元、愛心票114元、未滿五歲之兒童免票入場活動日期：10/17 (六)、10/18 (日) 11:00 - 19:00活動地點：松山文創園區 一號倉庫入場方式：購票入場票價：預售票350元、現場一般票400元、身心障礙與陪同票200元、12歲以下或身高150公分以下孩童免票活動時間：2026/10/17 − 10/18 11:00 − 17:00活動地點：台北松山文創園區北向製菸工廠入場方式：購票入場現場購票票價：250元活動時間：2026/10/23(五)~10/26(一)10:00 – 18:00活動地點：華山1914文化創意產業園區 東2館入場方式：購票入場早鳥票票價：即日起~10/18 早鳥單人票160元、早鳥雙人套票270元、早鳥四人套票500元現場票價：單日全票220元、優惠票125元、6 歲(含)以下之兒童(需一位大人持票陪同入場)及 65 歲(含)以上之年長者，出示證明可免費入場活動日期：2026/10/24(六)-10/26(一) 11:00~19:00活動地點：松山文創園區 北向、南向製菸工廠活動日期：2026/10/24(六)-10/25(日)活動地點：台北四四南村活動地點：台北圓山花博爭艷館活動時間： 2026/10/30 10:00 - 18:002026/10/31 10:00 - 20:002026/11/1 10:00 - 18:00入場方式：會員免費入場活動時間：2026/10/31~11/1 11:00─17:30活動地點：松山文創園區3、4、5號倉庫入場方式：購票入場早鳥票票價：即日起至10/7早鳥票單張200元預售票票價：10/8–10/30預售單張250元、雙票優惠450元現場單日票250元活動日期：2026/10/31(六)－ 11/1(日) 10:00 - 17:00活動地點：國父紀念館中山文化園區日期：2026/11/6-11/9 10:00-18:00地點：台北世貿一館入場方式：即日起預約，索取限量1,000張VIP雙人免費門票，全票150元活動時間：2026/11/12(四)~11/15(日) 10:00–18:00活動地點：台北松山文創園區・五號倉庫入場方式：購票入場票價： 雙人早鳥票300元、雙人單日優惠票350元、雙人單日票500元活動日期：2026/11/13(五) — 11/15 (日)13:00 — 19:00活動地點：國父紀念館・戶外廣場入場方式：免費入場活動日期：2026年12月5日(六）、6日(日）11：00 - 17：00活動地點：台北松山文創園區北向製菸工廠入場門票：現場購票250元活動日期：2026年12月5日(六）、6日(日）活動時間：10:00 – 18:00地點：華山1914文化創意產業園區 紅磚區 西一館入場門票：預售票(含特典)280元／現場票350元活動日期：2027/1/9(六)– 1/10(日)10:00 – 18:00活動地點：台北流行音樂中心文化館1樓大廳(近捷運昆陽站4號出口)

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