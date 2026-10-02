7-11咖啡買二送二賀林郁婷奪金！全黑統一布丁「焦糖爆走丁丁」預購辦法、開賣日

編輯 鄭雅之 表示：咖啡買二送二要搶、全黑統一布丁要也搶到啊！

林郁婷拳擊奪金全台灣狂歡！7-11為了應援這份喜悅，特別推出限時兩天的超殺好康折扣。除了超熱銷的「大杯濃萃美式」咖啡與「UNI FIT 運動飲料」買二送二之外，近期討論度極高的新品「焦糖爆走丁丁」也強勢登場。讓大家在歡慶體育榮耀的同時，也能用銅板價享受甜點與飲料帶來的雙重療癒。



▲7-11新品「焦糖爆走丁丁」只剩經典焦糖，單顆只要18元。





咖啡控囤貨掃貨必看攻略

這次歡慶林郁婷拳擊奪金最受矚目的優惠，莫過於每天必喝的「大杯濃萃美式」咖啡推出了隨時取專屬好康。上班族最需要的提神良伴直接享有買二送二，非常適合囤貨慢慢享用。門市現場同時祭出「愛之味麥仔茶」與「滋露仙果巧克力風味米果」等零食飲品折扣，讓大家在為台灣選手喝采的同時，也能用最划算的預算輕鬆補滿隨身零食庫。



▲7-11歡慶林郁婷拳擊奪金推出行動隨時取優惠「CITY TEA買二送二」。





全黑化統一布丁限量開賣

甜點愛好者絕對會為之瘋狂，曾經引起搶購風潮的經典甜點這次迎來顛覆性的極致改變。「焦糖爆走丁丁」打破以往的黃色形象，將主角轉移至香甜焦糖上，打造出霸氣十足的全黑造型。黑糖的濃郁香氣與經典焦糖交織出層次豐富的滋味，單顆只要18元的親民價格，絕對會掀起一波社群媒體上的開箱風潮，想嘗鮮的朋友一定要趕緊前往門市發掘。



▲7-11推出話題新品「統一布丁焦糖爆走丁丁」，倒扣出盤呈現極致黑化的全新霸氣造型。





隱藏版會員寵粉福利直擊

針對熱愛話題美食的忠實會員，這款話題性十足的黑色甜點特別規劃了提前預購的寵粉機制。訂閱制會員可以在10月5日當天登入領取優惠券，享有優先入手一組三顆組合的專屬權益。全台灣僅限量1萬組，搶購完成後即可於指定開賣日前往門市取件。對於喜歡第一時間拍照分享生活點滴的美食達人來說，這絕對是不可錯過的限時好康。而全台門市則是將在10月13日開賣。



▲7-11會員可搶先於10/5預購「統一布丁 焦糖爆走丁丁」，限量一萬組。

7-11 歡慶奪金門市限時優惠

活動時間：2026年10月3日至10月4日

優惠品項：

UNI FIT 運動飲料 600ml 買2送2

愛之味麥仔茶 590ml 買2送1

滋露仙果巧克力風味米果 買2送2

我的健康日記膠原飲蜂王或燕窩精萃 買1送1

三得利 -196°C 無糖葡萄柚柳橙或雙重檸檬 買2送1





7-11 OPENPOINT APP 行動隨時取優惠

CITY CAFE 大杯濃萃美式買2送2（每會員限購1組，兌換期限至10月31日）





7-11 統一布丁焦糖爆走丁丁 販售資訊

會員預購時間：10月5日上午11點起至10月7日23點59分止（uniopen PRIMA訂閱會員限定，每人可領2張預購券，一組3顆售價54元，限量1萬組，預計10月13日起取貨）

正式開賣時間：10月13日起全台門市開賣，單顆售價18元（數量有限賣完為止）

甜點控要吃的話題新品！

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