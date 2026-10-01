全家咖啡買30送30！全家仙女奶茶霜淇淋、無肉桂蘋果派3大新品，11個優惠要先看

編輯 鄭雅之 表示：全家仙女紅茶變霜淇淋！但咖啡買30送30要先搶寄杯～

每到萬聖節全家總是帶來無限驚喜，今年編輯特別整理出最受矚目的節慶美食踩點清單，除了有「仙女奶茶霜淇淋」搭配搞怪「巫婆手指餅乾」的驚喜組合，還包含熱騰騰的「經典蘋果派」、超萌「OREO造型貓頭套」、韓國門票抽獎，以及震撼登場的咖啡買30送30與第2件半價優惠。



▲全家「Fami!ce仙女奶茶霜淇淋」登場，嚴選仙女紅茶融合濃醇乳香，推出餅乾汽水杯與紙杯兩種選擇，晚間特價單支29元優惠必吃。

▲全家咖啡買30送30一日限定先寄杯。





仙女奶茶霜淇淋仙女遇上巫婆甜點

開箱這款濃郁系「仙女奶茶霜淇淋」，一口吞下能感受溫潤純粹的茶香與乳香，尾韻回甘不黏膩，最吸睛的玩法是插上「巫婆手指餅乾」，以起司牛奶棒搭配香甜杏仁粒，營造出既逼真又搞怪的視覺效果，鹹甜交織且酥脆滑順的雙重口感讓人愛不釋手，只要銅板價加10元就能輕鬆升級這款專屬萬聖節的趣味甜點。



▲全家萬聖節搞怪打卡首推「仙女奶茶霜淇淋」搭配「巫婆手指餅乾」，起司牛奶棒佐香烤杏仁粒，加價10元即可解鎖仙女遇上巫婆新吃法。





酷繽球搭配紅牛特調！再推美式買30送30

派對狂歡時刻最需要涼爽飲料解膩，編輯大推「酷繽球」搭配紅牛能量飲料的隱藏版喝法，果香酸甜與氣泡衝擊帶來絕佳透心涼體驗，買指定餅乾滿額還能獲得限量「OREO造型貓頭套」，同時咖啡控不能錯過隨買跨店取的「特濃美式」買30送30、10元多一杯，以及門市「Let's Café」全品項第2件半價。



▲全家「酷繽球」攜手「Red Bull紅牛能量飲料」推出沁涼特調，四季檸檬與巨峰葡萄兩款酷繽球任選搭配，合購享89元派對組合價。





熱騰騰經典蘋果派！無肉桂版更讚

下午茶時段來點熱騰騰的「經典蘋果派」最幸福，酥脆金黃的派皮裡包裹著滿滿蘋果果粒，無肉桂配方徹底還原蘋果原本的天然酸甜，令人意猶未盡，巧克力控則不能錯過「健達繽紛樂」系列優惠，濃郁牛奶巧克力伴隨香濃內餡，購買指定金額並登錄發票，還有機會親臨韓國音樂盛典AAA現場，絕對是追星族不容錯過的驚喜。



▲全家萬聖節寵物周邊限量送，購買指定OREO商品滿4件即可免費獲得「OREO造型貓頭套」，讓毛孩萌翻萬聖派對。

▲全家「健達繽紛樂」系列優惠開跑，黑白繽紛樂與迷你繽紛樂任選第二件6折，消費滿66元登錄發票再抽韓國AAA音樂盛典門票。







全家仙女奶茶霜淇淋 販售資訊

開賣日：10月5日上市

售價：單支售價49元

優惠：

9月30日至11月10日 每日17點至20點59分享單支29元優惠。

全家APP隨買跨店取10月5日至10月7日快閃優惠5支188元。

10/1–10/3 霜淇淋會員日買2送2：全家APP隨買跨店取會員限購1組，兌換至10/31。

10/5–10/7 新品快閃5支188元：全家APP隨買跨店取會員限購2組，兌換至2027/2/20

minimore巫婆手指餅乾：單購價22元。即日起至11月10日購買霜淇淋不限口味加10元即可獲得1個。





Let's Café咖啡限定優惠

10月1日全家APP隨買跨店取大杯特濃美式與拿鐵享買30送30限時優惠。

9月30日至10月2日隨買跨店取大杯特濃美式、拿鐵及大杯單品系列享10元多一杯。即日起至10月13日門市現調Let's Café全品項享任選第2件半價。





全家新品活動

酷繽球搭配Red Bull紅牛合購優惠：即日起至10月27日，四季檸檬或巨峰葡萄酷繽球任1杯搭配指定紅牛能量飲料任1罐，享合購價89元。

OREO指定商品優惠與贈品：即日起至10月27日指定商品任選2件8折，滿4件贈送OREO造型貓頭套1個，數量有限送完為止。

SOHOT炎選經典蘋果派售價35元。即日起至2027年2月2日搭配指定飲品享49元組合價，另享SOHOT炎選現烤點心與炸烤物任選第二件6折。

健達繽紛樂抽AAA門票活動：即日起至10月27日指定健達繽紛樂任選第二件6折，迷你繽紛樂特價119元。購買指定品項滿66元登錄發票可抽韓國AAA門票。





最新優惠活動小資族都要吃到！

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