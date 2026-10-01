10月首爾約會聖地！2026漢江光島節限時免費開展，台藝術家光影巨作驚喜登鷺得島

今年鷺得島真的變太美！編輯王瀅瀅表示，竟然還有台灣藝術家的作品，這一定要去朝聖的吧～

身為全球潮流文化重鎮，韓國首爾自由行又有最新必去景點！2026年10月2日至10月11日，韓國最大規模的水岸光影藝術節「2026首爾光影 漢江光島節」將於鷺得島震撼登場。為期十天的限時展演，集結雷射光雕、音樂表演與美食餐車，將整座漢江夜空與水岸打造成浪漫無比的夢幻光雕花園，絕對是10月韓國首爾夜遊約會的首選行程。

▲首爾市立大學團隊創作的《鷺得的郊遊》，將幾隻色彩繽紛的可愛青蛙疊成巨塔，繽紛漸層的光影照亮漢江畔，成為不少遊客爭相合照打卡的超萌療癒裝置。

漢江畔的夜間藝廊！首爾藝術新地標「鷺得島」夢幻登場

作為首爾極具代表性的夜間媒體藝術節，「首爾光影 漢江光島節」今年已邁入第4屆。從2023年的盤浦西籬島、2024年的汝矣島到去年的纛島漢江公園，今年活動特別選在正全力打造為「首爾藝術新地標」的鷺得島登場。

▲由Creative HUB打造的《光島散步路》，將跨越漢江的大橋點綴上耀眼的紫色與粉色光軌，伴隨夕陽餘暉更顯浪漫。

本次活動以「光之狂想曲（Rhapsody of Light）」為主題，將漢江的水、火、空氣與生命能量揉合進光影藝術中；更棒的是大家不用像看單日煙火那樣搶位置，在十天的展期內選一天踩著微風隨意散步，就能自在徜徉在世界級的當代數位藝術中。

▲同為Creative HUB所創作的《光之涼亭》，無數道直衝雲霄的光束與空中漂浮的彩虹氣泡交織成夢幻場景。

台灣光藝登上首爾！世界級當代藝術匯聚打造璀璨水岸作品

這次展出作品陣容極其華麗，由策展人金基羅擔任總監，邀請國內外名家共襄盛舉。其中令人矚目的是來自台灣的藝術家張方禹（Aka Chang），他運用雷射與數位技術，創作出《疊加的沉浸》與《漣漪》，將光線折射在漢江水面上，隨波浪與煙霧流轉出迷幻視覺。

▲台灣藝術家張方禹（Aka Chang）運用交錯的雷射光束，在黑暗空間中切割出極具穿透力的藍色光影矩陣。

義大利團隊Quiet Ensemble帶來的《蒼穹》則將天體數據轉化為聲光星座，讓造訪的觀者彷彿置身於星空交織的浪漫銀河之下。

▲義大利藝術團隊Quiet Ensemble帶來的《蒼穹》，將天體數據轉化為連綿不絕的璀璨燈火光帶。

韓國在地團隊空間實驗打造的《燦爛閃耀的鷺得柳樹》更是把岸邊柳樹妝點得夢幻不凡，此外還有LIVE HOUSE表演、戶外閱讀與美食餐車等豐富內容。

▲韓國在地團隊「空間實驗」傾力打造的《燦爛閃耀的鷺得柳樹》，以粉紫色光點妝點水岸柳樹枝幹。

涼爽秋夜約會首選！免費接駁輕鬆解鎖浪漫夜遊首爾行程

活動期間每天晚上18時30分至22時30分點燈，室內外的多元展區即使遇到天候變化也能盡情觀賞。今年更首度推出結合音樂與公益的「同行之光」演出，以及科學專家帶來的「光島講座」。

為了方便民眾前往，首爾市特別規劃了行經新龍山站、鷺得島、鷺得站與鷺梁津站的免費接駁巴士，班距僅15分鐘，還有往返汝矣島與鷺得島的特別遊覽船，不論情侶約會或家庭出遊都能輕鬆造訪。10月初有機會前往韓國旅遊的朋友，不妨趁著涼爽秋夜造訪鷺得島，在璀璨光影與微風包圍下，享受一場專屬於首爾的浪漫夜遊。

▲由誠信女子大學團隊打造的《鷺得的呼吸》，以細緻如毛髮的光纖交織成龐大拱形，散發著溫暖而生動的光芒。

2026首爾光影 漢江光島節（2026 서울라이트 한강 빛섬축제）

活動日期：2026年10月2日（五）～2026年10月11日（日），每日18:30–22:30

活動地點：首爾特別市鷺得島（Nodeul Island）

交通方式：接駁巴士：18:00–22:00營運，往返於新龍山站（4號出口）–鷺得島–鷺得站（2號出口）–鷺梁津站（3號出口），每15分鐘一班。／特別遊覽船：15:30–22:00營運，往返於汝矣島E-CRUISE碼頭與鷺得島之間（平日每天4班，週末每天8班）。





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