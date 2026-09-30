日常早餐新時尚！新感覺鮪魚沙拉鹹香爽口，專利氣調保鮮鎖住美味，土司封邊設計隨時優雅開吃

對每天被時間追著跑的上班族而言，從起床那一刻就開始趕出門、趕搭車、趕打卡，才踏進辦公室打開路上買的早餐，主管交辦事項和工作會議便排隊上門，只能狼狽地整理桌面、擦拭雙手，強裝鎮定地維持專業形象。再忙，也可以優雅地享受早餐，新感覺鮪魚沙拉將柔嫩土司、鹹香鮪魚與爽口雙蔬包進封邊土司中，免加熱、撕開就能吃，加上專利氣調保鮮技術，無論是上班途中想迅速補充，或等工作告一段落再慢慢品嚐，都能輕鬆享受一份美味輕食，讓緊湊的早晨多一點從容與優雅。



▲新感覺鮪魚沙拉以鮮甜鮪魚搭配甘甜洋蔥、爽口高麗菜，結合專利氣調保鮮技術與土司封邊設計，常保美味、即開即食不沾手。

鮮甜鮪魚遇上爽口雙蔬，每一口都寵愛味蕾

新感覺鮪魚沙拉這份看似簡單的夾心土司，藏著滿滿的講究。特選鮪魚經油脂浸潤，保留魚肉本身的鮮甜，吃得到溫潤鹹香，卻不會掩蓋其他食材的風味；洋蔥採用真空蒸煮手法，讓自然甘甜緩緩釋放；高麗菜丁清爽脆口的質地又替內餡增添清爽，讓鮪魚沙拉吃來豐盛，味道卻不顯厚重。撕開包裝，一口咬下柔嫩土司，鮮甜鮪魚、甘甜洋蔥與爽口高麗菜的細緻風味隨著咀嚼層層浮現，這樣的鹹香滋味不受時段限制；早上搭配咖啡或茶飲，可以喚醒還沒開機的味蕾；午間行程太滿時，也能成為方便入口的簡單輕食。到了下午想補充轉換心情，新感覺鮪魚沙拉同樣恰到好處。



▲柔嫩土司包裹鮮甜鮪魚、甘甜洋蔥與爽口高麗菜丁，從細緻到脆口，每一口都吃得到豐富的美味層次。

專利氣調保鮮技術鎖住風味，早餐晚點吃依然美味

進公司一陣忙碌後，回過神才發現早餐眼看著就要變午餐，這樣的情況相信不少上班族都不陌生。新感覺夾心土司系列採用專利氣調保鮮技術，透過調整包裝內的氣體組成，減緩微生物生長及食品氧化的速度，以維持風味與品質，不但在無防腐劑的情況下吃得安心，也避免誤食脫氧劑的風險。這項技術讓新感覺夾心土司適合日常的時時刻刻；出門前順手購買放進包包，到了辦公室再找空檔享用；臨時需要外出，也能輕鬆帶著走，提升便利性的同時也鎖住輕巧美味，正是「新感覺」帶來的「輕食新時尚」。



▲新感覺夾心土司系列採用專利氣調保鮮技術，幫助產品在賞味期限內維持風味，工作空檔撕開包裝即可安心享用。

土司封邊設計不沾手，再忙也能輕巧優雅

在辦公桌前吃夾餡食物，最怕內餡從另一側滑出，不只弄髒雙手，還可能沾到鍵盤、文件或衣服。新感覺以簡約俐落的土司封邊設計，將鮪魚沙拉妥貼包覆在土司裡，拿取或入口都更加方便，忙碌時一手拿著土司，另一手仍能繼續奮鬥。此外，新感覺的大小放進通勤包也不占空間，對經常奔波各地、穿梭不同場合的上班族而言，這份不沾手、易就口的設計讓新感覺自然融入生活，即使只有短暫的用餐時間，也能維持優雅從容。



▲新感覺夾心土司以土司封邊設計妥貼包覆內餡，即使工作與用餐同時進行，也不擔心弄髒雙手、衣物及文件，維持優雅從容。

多種口味隨心任選，鮪魚沙拉限時優惠錯過可惜

除了鮪魚沙拉，新感覺系列還有金黃蛋沙拉、草莓夾心、花生夾心、可可夾心及雙重巧克力夾心等多種選擇，每天都能依照心情挑選不同口味，為一貫的忙碌日常換上不同的美味記憶。新感覺鮪魚沙拉自9月30日至10月13日於7-11推出第二件省10元優惠，更是不能錯過的好機會，可與同事分享或留作午後點心，在忙碌日常中，隨時享受美味又從容的「新感覺」。



▲新感覺輕巧包裝放進通勤包也方便，無論趕著上班或外出洽公，隨手取出就能優雅享用即食美味。



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