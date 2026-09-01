雄獅攜手長榮推限時搶購！曼谷沖繩買一送一，東京首爾機票5888元起再加碼送eSIM與購物金

搶先佈局秋冬與櫻花季！雄獅旅遊攜手長榮航空於9月30日至10月8日推出限時優惠，包含曼谷與沖繩買一送一、東京與首爾5,888元起。資深編輯 李維唐 表示：「這次促銷涵蓋熱門短線與美西長線，加上加碼送eSIM與購物金，是規劃海外行程的極佳時機。」

雄獅旅遊攜手長榮航空重磅推出曼谷與沖繩限量買一送一超猛機票優惠，讓所有人都能用最划算的價格開啟夢幻度假時光。9月30日至10月8日活動期間，長榮航空全航線享專屬折扣最低5折起，出發日期一路涵蓋到明年3月底，不論是想避冬採買、規劃寒假家庭旅遊，或是卡位浪漫櫻花季，通通都能輕鬆滿足。

▲金碧輝煌的泰國曼谷大皇宮與玉佛寺，在夕陽餘暉照射下散發出極具震撼力的異國美感，絕對是秋冬飛往避冬時必訪的夢幻打卡聖地。圖／雄獅旅遊提供；窩客島整理 ▲壯麗的太空針塔巍然聳立在西雅圖天際線中央，當夕陽餘暉灑落在大樓與雲海之間，整個城市沉浸在金黃色的絕美氛圍中，非常適合安排長假遠赴美西放鬆度假。圖／雄獅旅遊提供；窩客島整理

搶票時間表公開，買一送一與甜甜一口價這樣搶

準備好搶購優惠機票的讀者可要記好時間，活動期間平日上午10點準時開搶兩人同行一人免費的限量來回機票，涵蓋熱情南洋風情的曼谷、河內、吉隆坡、香港以及海島度假勝地沖繩。上午11點則接力釋出熱門航點來回一口價限時搶購，短線飛往東京、釜山與首爾來回機票只要5,888元，想要飛往美西的西雅圖與舊金山來回機票也只需16,888元。

漫步櫻花樹下與南洋避冬，夢幻行程輕鬆規劃

到了3月中下旬櫻花紛飛的季節，走在東京街頭感受花瓣飄落的浪漫，或是到首爾與釜山品嚐熱氣騰騰的韓式泡菜鍋，都是令人心動的行程。如果想要逃離寒冷天氣，選擇航程短且氣候適中的曼谷，享用酸辣開胃的泰式酸辣蝦湯與香甜芒果糯米飯，最能帶來滿滿療癒感。寒假期間則適合帶著家人造訪西雅圖與舊金山，漫步在舊金山漁人碼頭吹海風、品嚐濃郁濃湯，享受長假期的愜意時光。

▲富士山下的粉紅櫻花海夢幻爆表，搭配古色古香的朱紅色五重塔，美到讓人停不下快門，快趁優惠搶機票卡位春季賞櫻美景。圖／雄獅旅遊提供；窩客島整理



滿滿好禮疊加送，吃到飽網卡與購物金大方給

除了機票折扣之外，旅遊好康更是拿不完。每筆日本或東南亞長榮機票訂單均可獲得當地eSIM一日吃到飽序號，讓人在國外隨時打卡拍照不中斷。購買長榮全航線機票還能拿到昇恆昌線上購物金序號，最高可折抵超過2,000元。購買日本機票者還能獲得10月12日至10月19日舉辦的當地遊及訂房最高半價獨家折扣活動參加資格。

會員專屬抽獎福利，機場接送與購物金天天抽

雄獅旅遊回饋廣大會員，活動期間天天發送APP 400元及指定銀行千元專屬折扣碼，甚至還有機會抽中2,000點雄獅幣。如果在週三會員日下單，更能獲得機場接送900元折扣碼的抽獎資格，讓出國旅程從家門口開始就輕鬆愉快。

▲古意盎然的韓式建築木門前，綻放著盛開的粉白櫻花樹，透著藍天陽光，光是看著就讓人想立刻飛去韓國享受微風吹過的花吹雪浪漫。圖／雄獅旅遊提供；窩客島整理





雄獅X長榮航空 機票優惠活動

活動期間：2026年9月30日至10月8日

適用出發日期：涵蓋至2027年3月底

活動連結：https://event.liontravel.com/zh-tw/evaair/sale

限時搶購優惠（平日指定時間發送）

平日上午10點【買一送一】

優惠內容：兩人同行其中一人免費（限量來回機票）

指定航點：曼谷、河內、吉隆坡、香港、沖繩

平日上午11點【一口價限時搶】

短線航點：東京、釜山、首爾來回機票一口價 5,888元

長線航點：西雅圖、舊金山來回機票一口價 16,888元

全航線折扣：長榮航空全航線享專屬折扣最低 5 折起（包含日韓、東南亞、美加、歐洲與即將開航的印度德里）

買機票加碼多重好禮

送當地eSIM：凡購買日本或東南亞之長榮機票訂單，均贈送當地 eSIM 一日吃到飽序號

送購物金：購買長榮全航線機票，即贈昇恆昌線上購物金序號（最高可折抵超過 2,000元）

日本機票加碼獨家折扣：購買日本機票者，享當地遊及訂房最高半價獨家折扣活動（10月12日至10月19日）參加資格

會員專屬回饋與抽獎

天天領折扣碼與抽雄獅幣：活動期間天天發送 APP 400元及指定銀行千元專屬折扣碼，並有機會抽中 2,000點雄獅幣

週三會員日加碼：於週三會員日下單，可享有機場接送 900元折扣碼抽獎機會

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