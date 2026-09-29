咖啡控夢幻逸品！韓超夯「外帶杯保冷杯套」整杯放進去也OK，超美撞色杯身還能掛吊飾

不用換杯，直接整杯放進去就行有夠方便。編輯王瀅瀅表示，非常適合每天都要來杯咖啡的朋友！

韓國人對於冰美式的熱愛早已深入骨髓，無論四季變換，街頭總能看到人人手中一杯外帶冰咖啡。然而外帶塑膠杯毫無保溫效果，剛買的咖啡杯中冰塊沒多久便化成水，不僅稀釋了咖啡香氣，杯身冒出的汗水更是時常弄得濕答答。韓國生活品牌LIVING CREATOR，就推出了專為外帶杯量身打造的Keeper Tum隨行保冷杯，打造出無需將液體倒出、只要把外帶杯整杯直接放進去就能完美保冰的革命性產品，迅速在社群上掀起搶購狂潮。

▲韓國品牌LIVING CREATOR推出外帶杯專用保冷杯，整杯直接放入即可完美延長冰涼風味。

吸睛撞色結合專利矽膠環！穩定防晃還能懸掛專屬吊飾



這款隨行保冷杯在視覺設計上極具辨識度，採用鮮艷活潑的撞色組合，無論是檸檬黃配薰衣草紫、粉紅搭粉藍，或是鮮紅配藍色，都能成為日常穿搭的亮點。杯口特別結合了獨家專利設計的彈性矽膠環，能夠穩穩鎖住各種尺寸的外帶紙杯與塑膠杯，即使在行駛晃動的車內杯架上也能保持穩定不翻倒。

▲除了活潑繽紛的撞色視覺，獨家專利彈性矽膠環能牢牢卡緊外帶杯，即使在車載杯架上行駛晃動也能穩放防晃不傾倒。

此外，杯身旁更附有專屬吊飾環細節，滿足現代人喜愛在隨身用品上掛上可愛娃娃與鑰匙圈的個人化裝飾需求。

▲ 杯身旁特別附有貼心的吊飾環細節，讓使用者能自由懸掛喜愛的娃娃或配件展現個人風格。

長效保冷再升級！完美防凝水告別桌面濕答答水痕

在功能表現上，其核心採用POSCO 304醫療級不鏽鋼材質與雙層真空結構，提供極佳的溫度封存效果。實測顯示，早上7點買的冰咖啡到了下班時間依然保有些許冰塊，長達數小時的保冷力讓每一口都維持在最佳風味。最令人讚賞的是其完美的防凝水技術，徹底解決了外帶杯杯身冒水珠的困擾，讓桌面與雙手始終保持清爽乾爽。

▲採用醫療級不鏽鋼與雙層真空技術，防凝水設計讓桌面與雙手始終保持乾爽。

在尺寸選擇上，容量954ml的原版相容性極廣，能完美收納Starbucks的Tall、Grande至Venti特大杯，以及一般咖啡廳24oz與32oz等中大杯型；而容量670ml的MINI款則專為中小型杯款打造，適用於Starbucks 12oz Tall與16oz Grande、一般咖啡廳24oz、10oz MINI等杯型。目前商品皆可直接於LIVING CREATOR韓國官方線上商城選購，或是找尋台灣代購賣家入手。

▲品牌提供多款容量尺寸與雙色配色，完美相容市面上絕大多數的連鎖咖啡外帶杯。

LIVING CREATOR Keeper Tum 隨行保冷杯（리빙크리에이터 지켜텀 / 지켜텀 MINI） 商品售價

Keeper Tum 954ml（單買）：35,055韓元（折合台幣約823元）

Keeper Tum 954ml 2種SET（兩入組）：66,420韓元（折合台幣約1,560元）

Keeper Tum 954ml 4種SET（四入組）：125,460韓元（折合台幣約2,946元）

Keeper Tum MINI 670ml（單買）：29,355韓元（折合台幣約689元）

Keeper Tum MINI 670ml 2種SET（兩入組）：55,620韓元（折合台幣約1,306元）





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