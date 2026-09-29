熊本熊到全家賣萌！阿蘇牛乳海鹽軟歐、不知火柑橘泡芙6款新品，39元吃九州美食

編輯 鄭雅之 表示：九州美食台灣全家就能吃到誒！而且還有超可愛熊本熊部長，通通銅板價很可以～

日本九州一直台灣人最愛的旅遊勝地，現在不必請假飛出國，走進全家便利商店就能秒到熊本。全家這次攜手熊本縣政府推出六款跨界聯名鮮食，把最道地的在地物產全搬來台灣。可愛爆表的熊本熊部長更直接躍上包裝，為大家帶來一場集結頂級乳源與柑橘香氣的舌尖盛宴。

▲全家跨海聯名熊本縣推出六款道地美食，萌熊部長可愛躍上鮮食包裝應援。





阿蘇牛乳海鹽軟歐與蔓越莓小土司

烘焙系列選用享譽盛名的「阿蘇牛乳海鹽軟歐」，以高純度牛乳與優質麵粉交織出迷人奶香。內餡包裹著鹹香順口的澳洲奶油乳酪，每一口都充滿層次感。隨後登場的「蔓越莓奶酥小土司」則主打軟綿質地，酸甜蔓越莓奶酥完美融入細緻麵包體，絕對是早餐或下午茶的極致首選。

▲嚴選頂級阿蘇牛乳與熊本麵粉，精心打造阿蘇牛乳海鹽軟歐與蔓越莓奶酥小土司。





minimore不知火柑橘圈圈泡芙

被封為超商甜點天花板的系列這次祭出「不知火柑橘圈圈泡芙」，外觀呈現夢幻粉紅色澤。這款靈感源自法式布列斯特的甜品，內餡夾入輕盈卡士達與慢煮柑橘果醬，還能吃到Q彈寒天晶球。微酸果香與濃郁奶香味在口中綻放，為秋日午後帶來滿滿的幸福感受與生活小確幸。

▲minimore不知火柑橘圈圈泡芙嚴選不知火柑果醬與寒天晶球，呈現清爽微酸甜點首選。





熊本麥味噌雞肉飯糰與炸豬排丼飯

鹹食控千萬別錯過靈魂關鍵麥味噌，「熊本麥味噌雞肉飯糰」延伸自日式味噌湯的濃郁底蘊，結合清酒醃漬雞腿肉與柚子胡椒，帶出滿滿鮮香。大胃王則推薦「熊本麥味噌炸豬排丼飯」，發酵釀造的天然甘甜味噌完美包裹著金黃酥脆豬排，醇厚醬香讓人一口接一口停不下來。

▲熊本麥味噌雞肉飯糰選用九州麥味噌入料，搭配清酒醃漬雞腿肉與柚子胡椒帶出香氣。





日式蕎麥沾麵享受清爽涼爽口感

想要來點清爽風味的饕客，「日式蕎麥沾麵」絕對是解膩神隊友。選用石臼研磨蕎麥粉製成Q彈麵體，咀嚼間能感受純粹穀物香氣。搭配鮮味十足的鰹魚厚削醬汁、蔥花與海帶芽一同享用，滑順入味的口感令人讚不絕口，輕鬆為忙碌的日常注入滿滿的日式輕盈元氣。

▲日式蕎麥沾麵與熊本麥味噌炸豬排丼飯齊發，呈現道地日本地方風味主食。





全家熊本季 活動資訊

阿蘇牛乳海鹽軟歐（9月30日上市，售價45元）：搭配指定飲品享59元組合優惠。

蔓越莓奶酥小土司（10月7日上市，售價39元）：搭配指定飲品享59元組合優惠。

不知火柑橘圈圈泡芙（9月30日上市，售價49元）：搭配中杯以上指定咖啡，享半價優惠。

熊本麥味噌雞肉飯糰（9月30日上市，售價45元）：搭配指定飲品享59元組合優惠。

熊本麥味噌炸豬排丼飯（9月30日上市，售價99元）：搭配指定飲品享109元組合優惠。

日式蕎麥沾麵（9月30日上市，售價69元）：搭配指定飲品享89元組合優惠。

最新聯名美食、飲料都要吃！

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