買咖啡免費送熊熊！韓國星巴克超萌「咖啡豆小熊收納包」，3款莫蘭迪色系滿額隨機送

編輯王瀅瀅表示，這個熊熊可愛程度有點超標了！下次去韓國記得前往星巴克拿下～

韓國星巴克每次推出限定小物總是能精準抓住大家的少女心，無論是節慶周邊還是限定聯名，回回都讓人忍不住想跨海掏出錢包。今年秋天，韓國星巴克再度帶來令人難以抗拒的驚喜，將自家最具代表性的咖啡豆化身為萌度破表的Bearista小熊收納包鑰匙圈。可愛又實用的模樣，讓商品未正式發售就已在網路上掀起熱烈討論。

▲韓國星巴克秋季新品驚喜登場，將經典咖啡豆化身為超萌的Bearista小熊收納包鑰匙圈。

咖啡豆裡有熊熊！三種烘焙配色可愛到欠買

這款小熊鑰匙圈在外觀設計上可謂細節滿滿，直接以星巴克經典的咖啡豆烘焙程度為靈感，推出三款各具魅力的莫蘭迪色系。黃色系的Blonde款展現清新淺焙的明亮感，深棕色的Signature款呈現宛如濃郁焦糖般的濃縮咖啡質感，而棕褐色的Decaf款則傳遞出去除咖啡因後的沉穩與舒適氛圍。圓滾滾的小熊造型包覆在咖啡豆外套裡，搭配印有品牌標誌的皮質感掛繩與五金扣環，掛在包包上隨時都能為日常穿搭增添療癒焦點。

▲鑰匙圈以三種咖啡豆烘焙程度為靈感，推出黃色、深棕與棕褐色等莫蘭迪色系款式。

不只長得萌還很能裝，耳機信用卡輕鬆塞

除了討喜的立體小熊模樣之外，這款周邊更兼具了極高的日常實用性。外層材質溫潤好摸，圓潤的咖啡豆本體就是一個具備收納功能的小小拉鍊包，非常適合用來放入信用卡、感應卡或是藍芽耳機等隨身小物。掛繩上刻印著星巴克字樣，下方則有標誌性的綠色女神Logo點綴，無論是掛在日常提袋、後背包或是當作鑰匙圈使用，都能展現出兼具生活感與時尚品味的質感細節。

▲立體咖啡豆本體就是一個小小拉鍊收納包，能輕鬆放入信用卡、感應卡與藍芽耳機等小物。

買咖啡直接免費送！滿額攻略趕緊筆記

想要入手這款萌度爆表的周邊並不困難，韓國星巴克採取買咖啡滿額即免費贈送的超划算模式。活動將於10月2日正式開跑，只要在門市購買包含任意咖啡類飲品（包含義式濃縮、咖啡系列、冷萃咖啡或手沖滴濾咖啡），單筆消費滿30,000韓元（折合台幣約700元左右），即可獲得咖啡豆Bearista鑰匙圈乙個。款式採取隨機贈送，數量有限送完為止。消費者可透過現場櫃檯、Siren Order線上預訂或車道點餐參加。近期有機會去韓國旅遊的朋友，別忘了去星巴克把這個小可愛帶回家。

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