編輯 鄭雅之 表示：

CoCo百香雙響炮買一送一限時搶！飲控絕對不能錯過「CoCo都可」這次祭出限時狂歡，直接讓萬年不敗的果香咀嚼系霸主「百香雙響炮」推出買一送一，緊接著十月更接力打造整整一個月的抗漲銅板價福利，讓小資族在辦公室下午茶也能輕鬆省荷包，隨時隨地用甜滋味補滿好心情。

▲CoCo都可十月抗漲銅板價福利，咀嚼系粉角奶茶特價39元與清爽茉莉綠茶29元全台門市開喝。





經典「百香雙響炮」限時買一送一

許多上班族從學生時代一路喝到職場，心中最經典的果香代表作莫過於「百香雙響炮」。這款結合熟成百香果酸甜果香與清新「茉莉綠茶」的熱銷飲品，加上Q彈珍珠與甜脆椰果，雙重咀嚼口感完全不讓人失望。只要在指定當天透過官方頻道預訂領券，就能享有兩杯優惠價75元的超值好康。

▲CoCo都可手搖飲人氣經典百香雙響炮推出買一送一限時折扣活動，酸甜百香果搭配珍珠椰果滿足咀嚼控需求。





十月省錢喝！「粉角奶茶」與「茉莉綠茶」只要銅板價

進入第四季的抗漲時機，品牌貼心為手搖飲迷準備整整一個月的省錢小確幸。十月起特別推出超劃算的限定福利，不管是咀嚼系指名必喝的「粉角奶茶」，還是清爽解膩的「茉莉綠茶」，全台門市皆可以超劃算的銅板價輕鬆入手，不管是冰飲還是熱飲都能自由選擇，用甜甜價格滿足手搖飲控的味蕾。

▲CoCo百香雙響炮買一送一限時搶！十月加碼「粉角奶茶」39元銅板價解救小資族





CoCo都可 優惠活動

2026年9月30日推出百香雙響炮L號買一送一，兩杯優惠價75元，可透過CoCo都可官方LINE線上點購領券，每人限領2張券，數量有限售完為止，商場及部分門市除外。

2026年10月1日至10月31日推出限定福利品，粉角奶茶特價39元，茉莉綠茶特價29元，臨櫃與線上點購皆適用，商場及部分門市除外。





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