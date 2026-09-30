台東百年機關車庫變身港味聚場！奢華片皮鴨四吃澎湃登場，聯名西拉蕊烘焙坊爆汁蜜汁叉燒菠蘿油必吃

台東舊站古蹟機關車庫Tea House 1917升級片皮鴨四吃與個人小火鍋，更聯名在地西拉蕊烘焙坊推出蜜汁叉燒菠蘿油。「資深編輯 李維唐 表示，將老建築文化結合職人港點與在地烘焙，創造了兼具視覺與味的質感饗宴。」

台東舊站百年古蹟機關車庫 Tea House 1917推出全新港式料理菜單，不僅把親民的港式主食與點心全數升級，更震撼推出全台東最狂的片皮鴨四吃奢華套餐，每份只要1,280元就能讓小資族與家庭客開心共享。走進充滿日治時期木構建築美學的空間裡，不僅能看到昔日修車溝與水泥柱交織出的復古歲月感，還能第一時間品嚐到攜手台東在地指標名店西拉蕊烘焙坊推出的聯名爆汁蜜汁叉燒菠蘿油。無論是秋冬想來上一鍋溫暖的港式個人小火鍋，還是約親朋好友一同圍爐嗑烤鴨，這裡绝对是今年秋冬台東最吸睛且兼具視覺與味覺的打卡地標。 ▲厚實多汁的蜜汁叉燒肉鋪滿白飯，搭配半熟蛋與經典港式撈麵，再喝一口冰爽精釀啤酒或茶飲，享受最正宗道地的港式美味大餐。圖／雲品國際提供；窩客島整理 ▲滿滿一桌經典港式好味超級誘人，蒸籠裡剛出爐的熱騰騰港點、香氣四溢的叉燒飯配上個人小火鍋與紅烏龍珍奶，絕對是聚餐最澎湃的選擇。圖／雲品國際提供；窩客島整理

酥脆奶香與蜜汁肉香的完美交融，台東指標烘焙名店聯名爆餡叉燒菠蘿油必點

想要品嚐最道地的港式鹹甜風味，絕對不能錯過這款攜手台東在地知名西拉蕊烘焙坊 C'est la vie Bakery 合作的全新話題創意料理蜜汁叉燒菠蘿油，每份售價110元。嚴選西拉蕊每日新鮮烘焙、金黃酥脆且帶有濃郁奶香的招牌菠蘿包，夾入由港式職人以精湛刀工斜刻花、細火慢烤至外皮微微焦香的蜜汁叉燒肉。一口咬下，熱騰騰且油脂飽滿的蜜汁肉香瞬間在口中迸發，與外酥內軟的菠蘿皮交織出無與倫比的濃郁鹹甜層次，份量與精緻視覺質感完全媲美精品漢堡，讓人每一口都吃得超級滿足。

▲外酥內軟的蜜汁叉燒菠蘿油配上充滿懷舊風情的古蹟茶飲時光，打造今年台東最不容錯過的質感打卡美食體驗。圖／雲品國際提供；窩客島整理



一鴨四吃奢華饗宴1,280元澎湃上桌，從金黃酥脆鴨皮到彈牙鴨腿一次滿足

看好年末聚餐與家庭客群用餐需求，機關車庫特別將烤鴨三吃全新升級為極致奢華的片皮鴨四吃，每份僅需1,280元，非常適合3至4人歡樂共享。首波登場的是經典片皮，主廚片下20片油亮酥脆的鴨皮與柔嫩肉質，裹入熱騰騰的荷葉餅並塗上特製甜麵醬，夾入鮮脆蔥段，入口時濃郁鴨油香氣瞬間在舌尖綻放。隨後上桌的醬香鴨，將帶骨鴨架與濃郁醬汁大火爆炒逼出深層香氣，鹹甜交織的重口味作法超級下飯。緊接著以鴨骨細細熬煮的鴨肉米粉湯平衡味蕾，醇厚溫潤的湯頭吸附於米粉中，暖胃又解膩。壓軸的淋汁鴨腿盤則保留全鴨最紮實肥美的精華鴨腿，斬塊後淋上特調原汁，直接呈現出彈牙口感與飽滿肉汁。

▲超澎湃的片皮鴨四吃一上桌就讓人食指大動，金黃油亮皮薄肉嫩的片皮鴨搭配熱騰騰荷葉餅，還有爆炒醬香鴨、暖胃鴨肉米粉湯與鮮美淋汁鴨腿盤，四種滿足口感一次收服。圖／雲品國際提供；窩客島整理

240元起享受四款道地港式個人小火鍋，搭配經典港點與紅烏龍珍奶超過癮

針對初秋微涼的天氣，機關車庫同步研發推出港式個人小火鍋，每鍋最低只要240元起。湯頭精心設計了清爽鮮甜的金湯海味昆布、濃郁酸甜的香濃鮮蕃茄、道地風味的香菜松花皮蛋，以及麻香爽快的青花椒麻辣等四款口味，主餐可自由選擇搭配牛胸腹、梅花豬或養生蕈菇。現場還提供海味蝦籽撈麵、港式叉燒飯、蔥油拌麵等經典主食與親民滷味，以及起司豆腐奶、酥皮叉燒包、廣式脆皮鹹水餃、鮮蝦腐皮卷與豉汁蒸鳳爪等熱銷港點。飲品部分除了結合台東在地特色的紅烏龍珍珠奶茶，更準備了鹹檸七與鹹檸可樂，讓每位前來的旅人都能享受道地的港式暖心饗宴。

▲秋天來上一鍋熱氣騰騰的港式個人小火鍋最過癮，澎湃菜盤搭配鮮嫩牛肉片與特製湯頭，一個人也能輕鬆享用暖心暖胃的美味佳餚。圖／雲品國際提供；窩客島整理





台東「機關車庫 Tea House 1917」全新菜單與聯名活動

活動地點：機關車庫 Tea House 1917（臺東縣臺東市新興里桂林北路298號）

開賣時間：即日起開放預訂與供應（「叉燒菠蘿油」自 10 月 1 日起開賣）

注意事項：「片皮鴨四吃」每日數量有限且需費時爐烤，須於 3 天前 完成預約

核心餐點亮點與價格

奢華主打：片皮鴨四吃套餐

套餐售價：1,280 元（適合 3 至 4 人共享）

升級內容：由原本烤鴨三吃升級為四吃，呈現不同風味層次：

經典片皮：片出 20 片酥脆鴨皮與柔嫩鴨肉，搭配熱荷葉餅、特製甜麵醬與鮮脆蔥段。

醬香鴨：帶骨鴨架搭配濃郁醬汁大火爆炒，鹹甜下飯。

鴨肉米粉湯：以鴨骨高湯熬煮吸汁米粉，溫潤暖胃。

淋汁鴨腿盤：保留全鴨最紮實肥美的鴨腿切塊，淋上特調原汁呈現象徵原味。

強強聯名新品：蜜汁叉燒菠蘿油

售價：每份 110 元

聯名品牌：台東在地指標名店「西拉蕊烘焙坊 C'est la vie Bakery」

餐點特色：選用西拉蕊金黃酥脆招牌菠蘿包，夾入港式職人斜刻花細火慢烤的蜜汁叉燒肉，鹹甜濃郁且具視覺質感。

秋冬暖心系列：港式個人小火鍋

售價：每鍋 240 元起

四款湯底選擇：

金湯海味昆布

香濃鮮蕃茄

香菜松花皮蛋

青花椒麻辣

主餐搭配：可選牛胸腹、梅花豬或養生蕈菇。

經典港點與在地飲品

港式主食與小吃：海味蝦籽撈麵、港式叉燒飯、蔥油拌麵、親民滷味。

精選港式點心：起司豆腐奶、酥皮叉燒包、廣式脆皮鹹水餃、鮮蝦腐皮卷、豉汁蒸鳳爪等。

經典與在地茶飲：結合台東在地特色推出「紅烏龍珍珠奶茶」，以及道地「鹹檸七」、「鹹檸可樂」等數十款冷熱茶飲。

場域特色與文化底蘊

歷史背景：建於日治時期，原為火車修復重鎮的木構機關車庫。

空間體驗：內部完整保留修車溝、水泥柱與工作臺，結合歷史建築與港式美食，提供獨特的懷舊質感用餐氛圍。

品嚐完台東機關車庫與西拉蕊烘焙坊聯名的蜜汁叉燒菠蘿油，還想知道本季有哪些強強聯手的名店話題？

推薦閱讀：一沐日免費喝、買一送一！虎航聯名「2款蜜桃飲料」4大優惠，再推4L分享壺300元扛著走

推薦閱讀：小熊餅乾炸的也好吃！師園聯名解鎖隱藏版現烤麻糬口感，集卡再免費吃甜不辣

推薦閱讀：GD麥當勞聯名來了！買套餐送GD小卡、3款加價購辦法，韓式辣醬堡5款聯名餐要點