去好市多熟食區嗑熱狗披薩要注意！10月起點餐全面多一道手續，沒帶這張卡恐白排隊

好市多熟食區自10月1日起推出點餐身分驗證新制，全台各大分店購買熱狗與披薩前須先掃描會員條碼。資深編輯 李維唐 表示，此項新規定能有效維護會員專屬消費權益並提升點餐流程效率。

美式賣場好市多熟食區自10月1日起推出點餐身分驗證新制，會員前往全台各大分店熟食區購買牛肉捲、熱狗與披薩等熱門美食前，必須先掃描實體會員卡或手機APP電子條碼確認身分才能進行結帳點餐。這項新規定將全面覆蓋全台絕大多數分店，讓專屬於會員的餐飲權益得到更完善的保障，喜愛美式熱狗與濃郁起司披薩的忠實會員們，前往用餐時務必隨身攜帶會員卡或準備好手機條碼。

▲好市多熟食區點餐新制即將正式上線，10月1日起想搶吃超高CP值美式熱狗或起司披薩，記得一定要先刷實體會員卡或手機APP條碼驗證身分才能點餐，準備前往開吃的朋友們記得先把卡片拿在手上。圖／好市多提供；窩客島整理



好市多熟食區點餐流程變更，掃描會員卡鎖定專屬優惠

走進好市多熟食區，空氣中總飄散著現烘披薩的濃郁起司香氣，以及剛出爐牛肉捲的焦香肉香，沾滿黃芥末醬與酸菜的熱狗更是許多人逛賣場必吃的經典美味。為了提供會員更優質的服務體驗，好市多宣布自2026年10月1日起，於西式餐飲部全面實施點餐驗證機制。顧客在點餐櫃檯或自助點餐機前，必須先將實體會員卡放入感應區，或是出示手機APP內的電子會員條碼進行掃描，系統確認資格有效後才會開啟點餐介面，這意味著未來未持有有效會員資格的非會員將無法在熟食部購買任何餐點。

全台分店同步實施，僅台中南屯店維持現行模式

這項新制度適用於全台絕大多數的好市多分店，無論是想品嚐剛出爐、切開會牽絲的熱帶鳳梨披薩，還是拿著冷飲杯盛裝冰涼汽水，都必須完成會員身分驗證。不過這項新制有一項例外情況，位於台中市的台中南屯店暫不適用此規定，該分店的西式餐飲部將維持現行的點餐模式。習慣前往台中南屯店消費的民眾可維持既有習慣，但若計畫造訪其他分店，切記要把手機APP登入好或是備齊實體卡片，以免排隊到櫃檯時無法順利享用美食。

▲熱門排隊熱點好市多熟食區總是滿滿人潮，不論是剛出爐噴香肉汁爆棚的牛肉捲、鋪滿爆量料的披薩，還是淋滿醬汁的招牌熱狗都讓人流口水，新制度上線後點餐多了一道驗卡手續，記得提前準備好會員條碼才不會卡在櫃檯喔。圖／好市多提供；窩客島整理

好市多熟食區新制重點條列

生效日期： 2026年10月1日正式實施。

適用區域： 好市多全台各大分店「西式餐飲部（熟食區）」。

新規內容： 點購熱狗、披薩、牛肉捲、貝果或飲料等熟食餐點前，必須先掃描實體會員卡或手機APP電子條碼確認身分後才能購買。

例外說明： 全台分店皆配合實施，僅「台中南屯店」例外不適用，維持現行點餐模式。

影響對象： 未持有有效會員資格的非會員將無法在熟食部消費點餐。







