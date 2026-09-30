紅龍雞塊36年再推新口味！煙燻起司雞塊105元開吃，3款爆餡焗香披薩派同步登場

紅龍10月端出煙燻起司雞塊與3款焗香披薩派，105元起就能開吃濃郁起司香。資深美食旅遊編輯李維唐表示，從雞塊、披薩派到餐車免費試吃，這波新品同時抓住居家即食與話題體驗2種消費情境。

紅龍雞塊控準備換新口味。紅龍10月一次端出「煙燻起司雞塊」與「焗香披薩派」2大新品，其中焗香披薩派直接推出火腿起司、蘑菇燻雞、松露蕈菇3種口味，從煙燻香、濃郁起司到松露白醬通通包辦。煙燻起司雞塊每袋400克售價105元，焗香披薩派每袋3入售價180元，想在家追劇、下午茶或宵夜來點濃郁系邪惡美食，10月又多了新選擇。

▲金黃酥香的煙燻起司雞塊光看就很犯規，搭配起司意象更直接把濃郁奶香感拉滿，起司控看到很難不嘴饞。圖／紅龍提供；窩客島整理



紅龍雞塊36年再推新口味，煙燻起司雞塊105元登場

從1990年推出旗下第1款經典雞塊至今，紅龍累積36年雞塊製作經驗，這次在蒐集消費者新口味調查、參考流行趨勢後，將新品方向鎖定煙燻起司。開發期間嘗試10多種起司原料，再反覆調整起司與煙燻風味比例，才定調出這款「煙燻起司雞塊」。

一口咬下依舊有雞塊熟悉的酥香口感，但這次多了淡淡煙燻氣息與奶香起司味，讓原本單純的炸雞香多了一層濃郁感。原稿特別強調即使不另外搭配沾醬也能直接享用，對喜歡雞塊原味派的人來說相對方便。每袋重量400克，售價105元，冰箱囤上一包，不論追劇嘴饞或臨時想加菜都能派上用場。

▲這種雞塊玩法小朋友看到真的很難忍住，酥香雞塊直接拿來當眼睛，邊吃邊玩也多了幾分趣味。圖／紅龍提供；窩客島整理

焗香披薩派180元開吃，長方造型單手拿著吃更方便

另一款「焗香披薩派」雖然名字有披薩，外型卻不是大家熟悉的圓形，而是做成長方形小份量設計，可以直接單手拿著吃。無論一個人在家簡單吃、下午工作嘴饞，或晚上想補一份宵夜，都不用大費周章準備餐具，拿起來就能享用。

派皮使用紐西蘭天然奶油，內外更一次集結3種起司。莫札瑞拉起司與切達起司放進內餡，前者加熱後帶出柔滑拉絲口感，後者則有較濃郁的乳香與微鹹滋味。帕瑪森起司則撒在派皮表面焗烤，讓外層多出金黃酥香與堅果香氣。從外層派皮一路吃到內餡，都有不同起司風味接力出現，對起司控來說，這款明顯就是朝濃郁系路線前進。

▲焗香披薩派切開才是重點，飽滿內餡幾乎塞滿派皮，火腿起司、蘑菇燻雞、松露蕈菇3種口味一次排開，光看剖面就讓人陷入選擇障礙。圖／紅龍提供；窩客島整理



火腿起司、蘑菇燻雞、松露蕈菇，3款披薩派一次選

不知道該挑哪一款，可以直接從自己平常喜歡的披薩口味下手。「火腿起司」走的是經典組合，派皮撒上帕瑪森起司，內餡加入火腿丁與濃郁起司，吃起來有火腿的鹹香與起司奶香，口感滑順又帶著熟悉的披薩風味。

想要多一點煙燻香氣則可以鎖定「蘑菇燻雞」，派皮除了帕瑪森起司還加入紅椒粉，但原稿特別註明吃起來不辣，搭配燻雞、蘑菇與披薩紅醬，讓燻香與濃厚醬香一起疊上來。「松露蕈菇」則在派皮加入帕瑪森起司與綜合穀粒，內餡放入蘑菇、柳松菇與松露白醬，蕈菇的鮮甜搭上濃郁松露香，整體走的是更有香氣層次的路線。

▲3款焗香披薩派直接疊起來給你看內餡，從蘑菇燻雞、火腿起司到松露蕈菇各有不同風味，想吃濃郁起司或蕈菇香氣都能找到選擇。圖／紅龍提供；窩客島整理

焗香披薩派加熱別急著咬，官方提醒先放1至2分鐘

3款焗香披薩派皆為每袋3入，售價180元。不過起司加熱後溫度高，官方也特別提醒，加熱完成不要急著馬上開吃，建議先靜置1至2分鐘再入口，避免被內餡燙到。想吃到起司柔滑、派皮酥香的口感，也別因為香氣太誘人就直接大口咬下。

紅龍Say Cheese活動開跑，松菸打卡免費吃3塊雞塊

配合2款起司新品上市，紅龍同步啟動「Say Cheese」活動。10月5日紅龍品牌日將於台北松菸大道登場，活動時間為15：00至21：00。只要找到紅龍快閃餐車，依照現場活動公告完成拍照、上傳個人社群平台並打卡，出示畫面後即可免費兌換3塊紅龍煙燻起司雞塊。

紅龍也與「NO TROUBLE無毛病漢堡」餐車合作，10月將陸續出現在台北與台中的市集活動。依現場公告，點任一漢堡餐點再加10元，就能額外享用3塊紅龍煙燻起司雞塊。10月9日至11日於台北心中山線形公園，10月19日至24日前往台中市民廣場與草悟道，10月31日至11月1日則現身台北圓山花博。

▲想免費吃煙燻起司雞塊就來追餐車，紅龍10月5日在台北松菸大道舉辦品牌日，依現場活動公告完成拍照、上傳社群與打卡，就能免費兌換3塊煙燻起司雞塊。圖／紅龍提供；窩客島整理



買紅龍新品還能抽氣炸鍋，10月指定通路同步登場

想直接把新品帶回家，10月1日至31日期間，在指定通路購買「紅龍煙燻起司雞塊」或「紅龍焗香披薩派」，還能參加Facebook曬單抽獎活動，每1張訂單可獲得1次抽獎機會，獎品包括SAMPO聲寶多功能氣炸電烤箱、氣炸鍋等，活動詳情以「KKLife X紅龍食集」Facebook公告為準。

購買通路則包括KKLife官網、紅龍玉成門市、momo與蝦皮。紅龍玉成門市位於台北市南港區玉成街66之8號，營業時間為星期一至星期五11：00至19：00，星期六、星期日公休。想先試煙燻起司雞塊，或直接把3種焗香披薩派一次帶回家，10月就能依照自己的購買習慣選擇通路。

▲3款焗香披薩派排排站，光是切面就很有誘惑力，蘑菇燻雞、火腿起司、松露蕈菇各有不同內餡組合，起司控可以直接從自己最愛的口味下手。圖／紅龍提供；窩客島整理





紅龍Say Cheese新品活動

新品上市時間：10月

新品品項：煙燻起司雞塊、焗香披薩派

煙燻起司雞塊：每袋400克，售價105元

焗香披薩派：每袋3入，售價180元

焗香披薩派口味：火腿起司、蘑菇燻雞、松露蕈菇

購買通路：KKLife官網、紅龍玉成門市、momo、蝦皮

官方網站：https://www.kklife.com.tw

紅龍品牌日免費吃雞塊

活動日期：10月5日

活動時間：15：00至21：00

活動地點：台北松菸大道

活動方式：找到紅龍快閃餐車，依現場活動公告拍照並上傳個人社群平台，再完成打卡並出示畫面

活動好康：免費兌換3塊紅龍煙燻起司雞塊

注意事項：實際參加方式依現場活動公告為準

紅龍與NO TROUBLE無毛病漢堡餐車巡迴

活動方式：點任一漢堡餐點再加10元，可額外享用3塊紅龍煙燻起司雞塊

10月9日至11日：台北心中山線形公園週末市集

10月19日至24日：台中爵士音樂節，台中市民廣場與草悟道

10月31日至11月1日：台北圓山花博萬聖節市集

注意事項：活動內容與供應方式依現場公告為準

紅龍Say Cheese曬單抽獎

活動期間：10月1日至31日

指定商品：紅龍煙燻起司雞塊、紅龍焗香披薩派

活動方式：於指定通路購買指定新品，可參加Facebook曬單抽獎

抽獎資格：每1張訂單可獲得1次抽獎機會

活動獎品：SAMPO聲寶多功能氣炸電烤箱、氣炸鍋等

活動詳情：「KKLife X紅龍食集」Facebook https://www.kklife.com.tw

不同類型優惠省錢角度：105元就能把煙燻起司雞塊帶回家，想繼續挖平價美食，近期超商、速食與量販通路優惠也值得一起整理進省錢清單

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