10月連假怎麼玩？親子樂園、人氣餐廳到特色旅宿，10大秋遊提案一次看，滙豐銀行信用卡優惠再加碼

10月連假你想去哪玩？難得有完整假期，不論帶孩子找個地方放電、約家人朋友吃頓好料，還是乾脆往外縣市住上一晚，都是替自己安排秋遊的好理由。今年10月迎來雙十國慶日與光復節等2個連假，不用特地請假也能安排兩天一夜小旅行，還沒決定目的地的話，不妨先從這份「秋遊清單」找靈感。



▲連假可以這樣玩！親子樂園、人氣餐廳到特色旅宿，秋季旅遊提案帶你一次看

這次整理10個吃、玩、住提案，從親子樂園、休閒景點，到泰式料理、Buffet與溫泉酒店餐飲，再一路延伸到嘉義、台中、花蓮等地的特色住宿。不論想帶小朋友出門玩、找間餐廳聚餐，或趁連假跟朋友安排一趟小旅行，都能依照同行對象與行程找到適合的選擇。搭配滙豐銀行信用卡指定優惠，從入園門票、餐飲到住宿都有不同優惠內容，讓秋遊從「去哪玩、吃什麼」到「住哪裡」都多一些選擇。這個10月就挑個喜歡的玩法出發，把難得的連假好好玩起來。

連假帶小孩放電去！巧虎夢想樂園

10月連假想安排一趟親子小旅行，第一站不妨先帶孩子找巧虎玩！位於桃園中壢的巧虎夢想樂園，以「玩中學」為核心理念，打造巧虎繽紛大球池、桃樂比互動遊戲區、妙妙未來實驗室、琪琪夢想體驗城與海洋世界舞台五大主題區，讓孩子一邊玩、一邊探索新事物。



▲巧虎夢想樂園

其中人氣「海洋世界舞台」每月都有不同亮點，不只有「故事船長」透過生動情境引導孩子表達與互動，還有「海洋派對秀」可以近距離和巧虎一起唱跳；每月另有「小壽星生日會」，讓當月壽星有機會和巧虎一起慶生。從遊戲、舞台表演到生日體驗，想趁連假帶孩子放電，也能多一些親子同樂的回憶。地址：桃園市中壢區春德路103號1樓優惠期間：2026/1/1~2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：享純入園門票（大人／小孩）9折。

秋日走進山林慢慢玩！POUYUENJI HILLS

連假不一定要把行程排得滿滿滿，想暫時離開城市、換個步調，不妨往苗栗三義走走。POUYUENJI HILLS 寶元紀之丘以茶生活為核心，串聯藝文、手作工藝、美食與生活選品，從品茶、聽黑膠、逛選書，到欣賞復古家具與園藝家居，讓一趟秋日小旅行多了不同的探索樂趣。



▲POUYUENJI HILLS

想讓行程再豐富一些，園區也規劃季節性工藝與花藝課程，還能享用創意調飲、特色美食與法式午茶；「安久 by POUYUENJI HILLS」則以京都職人的割烹技藝，將季節旬味與藏茶哲學融入料理。從茶香、料理到藝術與手作，不用趕著跑景點，也能慢慢感受三義的自在假期。地址：苗栗縣三義鄉西湖28-8號優惠期間：2026/1/1~2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：入園費享8折

秋遊聚餐換個口味！晶湯匙泰式主題餐廳

出門玩了一天，當然也要找間餐廳好好吃一頓！晶湯匙泰式主題餐廳自2001年成立，以「精緻泰式料理」為品牌定位，講究食材品質、香料運用與料理細節，將泰式料理酸、辣、鹹、香的經典滋味帶上餐桌，讓假期聚餐多一點南洋風情。



▲晶湯匙泰式主題餐廳

從月亮蝦餅、蝦醬空心菜、清蒸檸檬魚，到綠咖哩雞、打拋豬等人氣料理，豐富菜色適合多人一起分享；用餐空間則融合西式設計與泰式元素，搭配精選餐具與器皿。不論是秋遊途中和家人聚餐，還是約朋友一起吃頓好料，都能在酸香辛辣的泰式風味中滿足味蕾。地址：全台門市資訊請見官方網站優惠期間：2026/1/1~2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：出示手機優惠畫面，享95折。

台南秋遊吃頓精緻中餐！亞果薈

連假往台南走走，除了逛古蹟、吃小吃，也可以替旅程安排一頓精緻中餐。坐落於台南安平亞果遊艇俱樂部內的亞果薈中餐廳，承襲君品酒店中華料理的經典底蘊，融合現代創意與東方美學，以細膩廚藝呈現粵菜的多元風味。



▲ 亞果薈Argo Yacht Club

主廚團隊依循四季選用旬味食材，從料理手法、風味層次到擺盤皆細心講究，讓傳統粵菜展現不同面貌。無論安排台南一日遊，或趁連假來場兩天一夜小旅行，都能把亞果薈排進行程，在安平慢慢享用一頓精緻好料。地址：台南市安平區新港路二段777號優惠期間：2026/1/1~2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：平假日用餐享95折。

北海岸秋遊順便吃好料！新北北海溫泉洲際酒店「嶼」

秋天往北海岸走走，除了看海、泡湯，也可以替行程安排一頓好料。新北北海溫泉洲際酒店全日餐廳「嶼 Shima」供應早午餐與晚餐，匯集中西美饌與在地海鮮，以半自助形式帶來多元選擇；餐廳另設中式桌宴包廂與日式鐵板燒包廂，從家人聚餐到朋友相約，都能找到適合的用餐方式。



▲新北北海溫泉洲際酒店「嶼」

想吃得更有特色，還可以預約「炙耀焰」鐵板燒套餐，以金山山海旬味入菜，搭配明蝦、鮑魚、干貝、旬海魚等料理，主餐則有牛排、豬排與活龍蝦等選擇，由主廚掌握火候，在鐵板前展現細膩料理技藝。趁著10月連假來趟北海岸小旅行，從悠閒早午餐到鐵板燒晚餐，也能讓「吃」成為旅程中的一站。地址：新北市金山區環金路210號優惠期間：2026/5/1~2026/12/30滙豐銀行信用卡優惠：卓越理財卡、無限卡、御璽卡、鈦金卡1.自助早午餐平日(週一~週五)，享88折2.半自助晚餐、鐵板燒套餐平日(週日~週四)，享88折

北海岸午後留點悠閒！新北北海溫泉洲際酒店「潮」

北海岸玩到午後，想找個地方坐下來休息，不妨把腳步放慢一些。新北北海溫泉洲際酒店「潮」以挑高空間與柔和燈光營造寧靜氛圍，白天供應咖啡、下午茶與輕食，無論是旅途中稍作停留，或和好友一起享受午後時光，都能自在放鬆。



▲新北北海溫泉洲際酒店「潮」

隨著夜幕降臨，「潮」則轉換成另一種風貌，以創意調酒與精選烈酒延續夜晚時光。從白天的咖啡、雙人下午茶，到入夜後的小酌，不必特別趕行程，也能在北海岸旅行途中替自己留一段悠閒時間。地址：新北市金山區環金路210號優惠期間：2026/5/1~2026/12/30滙豐銀行信用卡優惠：卓越理財卡、無限卡、御璽卡、鈦金卡享單點、雙人下午茶套餐88折

嘉義親子住一晚！新悦花園酒店從玩到吃一次滿足

趁著連假往嘉義走，不妨把行程從一日遊拉長成兩天一夜！新悦花園酒店以屋頂上的鮮黃色大熊成為醒目地標，並以「城市森林」為主題，將台灣黑熊、梅花鹿、阿里山神木與雲海等在地意象融入空間，從踏進飯店開始，就充滿童趣與嘉義特色。



▲新悦花園酒店

對親子旅客來說，館內還有旋轉木馬、兒童賽車場與室內遊戲空間，光待在飯店就有不少玩法；帶著毛孩出遊，也有「磨鼻子寵物旅館」可提供寵物友善服務。玩累了再到頤粵軒餐廳品嚐精緻粵菜，從住宿、玩樂一路到美食都能一次安排，讓嘉義小旅行不用急著跑行程，也能玩得充實。地址：嘉義市東區保順路69號優惠期間：2026/1/1~2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：2026年度一泊一食住房專案-享平日8折、旺日85折、假日9折季度專案/熊家族夢想樂園專案-享平/旺日95折(假日不適用)

台中不只玩市區！震大金鬱金香酒店解鎖海線小旅行

趁著連假玩台中，不妨把熟悉的市區行程換成海線小旅行！震大金鬱金香酒店坐落於台中海線核心地帶，鄰近梧棲老街、台中港、三井OUTLET、梧棲觀光漁港及高美濕地，從逛街、吃海鮮到追夕陽，都能一路串成豐富的兩天一夜行程。



▲震大金鬱金香酒店

住進七星潭海景第一排！水上明月來場花蓮渡假

連假想把腳步拉遠一點，就往花蓮出發，看海、散步，再住上一晚。坐落七星潭海灣的水上明月海景渡假旅店，以法式及洛可可風格打造充滿古典氣息的空間，從彩繪穹頂、水晶吊燈到各式藝術品，營造出不同於一般海景旅宿的華麗度假氛圍。



▲ 水上明月來場花蓮渡假

旅店僅規劃25間風格各異的海景套房，讓窗外的山脈、海洋與漁船成為旅行風景；三樓海景餐廳則提供早午餐與晚餐，運用花蓮在地食材，以及來自七星潭海灣的海鮮入菜，用餐時也能欣賞海灣景色。想趁連假安排一趟花蓮慢旅行，不妨就從七星潭住一晚開始，留更多時間感受太平洋的不同樣貌。地址：花蓮縣新城鄉七星街58號優惠期間：2026/1/1~2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：於七星潭水上明月海景渡假旅店官網訂房一泊一食專案(含雙人早餐)，享升等海景房型(一大床or二中床)

花蓮不只追海景！秧悦美地度假酒店住進自然裡

想把連假過得更慢一點，花蓮也有另一種玩法。座落於吉安的秧悦美地度假酒店，以「自然即日常」為核心，將有機香草、自然景觀與健康旅遊融入住宿體驗，從有機香草花園，到在地蔬食、奇萊山泉與香草體驗，讓旅程少一點趕路，多一點親近自然的時間。



▲秧悦美地度假酒店

酒店更以七感體驗串聯住宿、餐食、芳療、瑜伽與自然探索，不必急著排滿景點，也能在自然與香草氣息中慢慢感受花蓮。適合想趁10月連假暫時離開城市節奏的旅人，兩天一夜留給自己，在自然與香草陪伴下，重新找回舒服的生活步調。地址：花蓮縣吉安鄉干城二街100號優惠期間：2026/1/1~2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：電話預約平日雙人入住享迷迭香尊貴客房一泊一食7,600元加贈：SOL BAR飲品兌換券2張卡友加碼贈：200元餐飲抵用券 (抵用券限入住期間使用，逾期無效)

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