怪萌聯名欠買！niko and … 屎蛋唐尼13款聯名售價，5大優惠現抵300元、送旅行袋

編輯 鄭雅之 表示：

日系生活風格品牌niko and … 正式在台迎來9週年生日慶典，這次特別跨界聯名台南人氣插畫家屎蛋唐尼，以招牌的幽默塗鴉語彙打造專屬動物園世界觀。全系列不僅涵蓋高達24款實用生活雜貨與秋冬百搭服飾，忠孝旗艦店更獨家推出限定款角色造型手工糖霜餅乾，帶來充滿驚喜的視覺與味蕾體驗。



▲療癒居家髮帶與室內拖鞋，將搞笑屎蛋唐尼動物角色化身休閒服飾亮點。

▲屎蛋唐尼經典角色玻璃杯與玩偶吊飾在niko and …同步開賣，輕鬆搭配展現個人風格。





屎蛋唐尼限定手作甜點精緻登場

這回最受關注的亮點莫過於忠孝旗艦店獨家限定販售的「屎蛋唐尼動物園手工糖霜餅乾」，每片售價220元。研發團隊將筆下經典靈魂角色與全新登場的「雪納瑞」以及「狸貓」栩栩如生刻畫於餅乾上，細緻的手工繪製工法完美還原搞笑神韻，絕對是本季造訪東區不可錯過的拍照打卡甜點。



▲niko and … 攜手屎蛋唐尼於台北忠孝旗艦店獨家推出手工糖霜餅乾，精緻還原雪納瑞與狸貓等歡樂動物園角色神態。





療癒生活雜貨屎蛋唐尼抱枕要搶

周邊系列展現極高實用度與療癒感，經典商品包含「立體造型抱枕」、「玻璃杯」、「造型收納購物袋」、「盲盒束口袋」以及「泡泡貼紙」。每件雜貨都巧妙注入角色的搞笑魂，從外出隨身小物件到居家居飾應有盡有，讓文青與質感生活愛好者在日常細節中都能輕鬆感受到滿滿的療癒與快樂。



▲niko and … 屎蛋唐尼立體造型抱枕與質感地墊強勢登場，獨家角色陪伴打造舒適居家氛圍。





秋冬質感穿搭同步亮相

秋冬服飾系列則著重於日系寬鬆剪裁與街頭感，推出「連帽拉鍊外套」、「長袖大學T」與「燈芯絨刺繡鴨舌帽」等多款單品。設計團隊特別將可愛搞怪的動物圖樣融入細節刺繡與印花中，兼具保暖度與造型亮點，不論是情侶穿搭還是日常休閒搭配都能輕鬆駕馭，為秋季衣櫃增添滿滿潮感。



▲秋冬限定連帽拉鍊外套，將屎蛋唐尼怪萌圖樣融入日系寬鬆穿搭。

▲niko and … 屎蛋唐尼聯名玩偶吊飾與唇膏收納包質感公開，可愛動物角色融入日常小物件。





狂歡週年慶好禮多重送

為了迎接盛大的生日慶，全台門市特別推出服飾新品全項8折活動。會員消費滿3000元還可享有折抵300元的超值加碼，更有滿額贈送的限定「LOGO白色編織包」與「多功能可擴充旅行袋」。此外忠孝旗艦店更舉辦見面會，消費滿額即可獲得創作者親筆簽繪資格，寵粉好康誠意十足。



▲niko and … 攜手屎蛋唐尼推出聯名款娃包與造型收納購物袋，融合經典動物圖樣兼具實用收納與日常穿搭亮點。

▲盲盒束口袋與造型收納盒驚喜開賣，收納控不可錯過的niko and … 屎蛋唐尼聯名周邊。





niko and … 屎蛋唐尼見面會與親筆簽繪

時間：10月1日（四）14:00開始（數量有限，發完為止）

地點：niko and … TAIPEI 忠孝旗艦店（台北市大安區忠孝東路四段142號）

資格：and ST台灣會員於忠孝旗艦店單筆消費滿1200元聯名商品，即可獲得見面會與親筆簽繪資格券1張。





niko and … 屎蛋唐尼限量玩偶吊飾搶先開賣與全台販售

忠孝旗艦店搶先販售：10月1日（四）至10月2日（五），每日限量開賣，每人限購2隻（共4款選2隻）。

全台指定門市與線上官網販售：10月3日（六）11:00起開賣。

全台門市全面開賣資訊：10月2日（五）11:00起（玩偶吊飾以外商品）





niko and … 屎蛋唐尼聯名品項與售

泡泡貼紙：190元

屎蛋唐尼動物園手工糖霜餅乾：220元

盲盒束口袋：280元

玻璃杯：580元

玩偶吊飾：690元

唇膏收納包：850元

聯名款娃包（含玩偶）：990元

造型收納購物袋：1,120元

立體造型抱枕：1,150元／1,750元

燈芯絨刺繡鴨舌帽：1,290元

收納盒：1,450元

連帽拉鍊外套：2,290元

長袖大學T：2,290元





niko and … 9週年慶狂歡優惠

全館折扣：10月1日（四）至10月14日（三），男女服飾新品全面8折（部分商品除外）。





and ST TAIWAN 會員加碼好禮

服飾DM商品與新品8折優惠，單筆消費滿3000元現抵300元。

全品項單筆消費滿888元，即贈niko and … LOGO 白色編織包1個。

全品項單筆消費滿4000元，即贈A-MON多功能可擴充旅行袋1件。





療癒小物新品都要買！

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