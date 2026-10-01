怪萌聯名欠買！niko and … 屎蛋唐尼13款聯名售價，5大優惠現抵300元、送旅行袋

編輯 鄭雅之 表示：
日系生活風格品牌niko and … 正式在台迎來9週年生日慶典，這次特別跨界聯名台南人氣插畫家屎蛋唐尼，以招牌的幽默塗鴉語彙打造專屬動物園世界觀。全系列不僅涵蓋高達24款實用生活雜貨與秋冬百搭服飾，忠孝旗艦店更獨家推出限定款角色造型手工糖霜餅乾，帶來充滿驚喜的視覺與味蕾體驗。
屎蛋唐尼限定手作甜點精緻登場
這回最受關注的亮點莫過於忠孝旗艦店獨家限定販售的「屎蛋唐尼動物園手工糖霜餅乾」，每片售價220元。研發團隊將筆下經典靈魂角色與全新登場的「雪納瑞」以及「狸貓」栩栩如生刻畫於餅乾上，細緻的手工繪製工法完美還原搞笑神韻，絕對是本季造訪東區不可錯過的拍照打卡甜點。
療癒生活雜貨屎蛋唐尼抱枕要搶
周邊系列展現極高實用度與療癒感，經典商品包含「立體造型抱枕」、「玻璃杯」、「造型收納購物袋」、「盲盒束口袋」以及「泡泡貼紙」。每件雜貨都巧妙注入角色的搞笑魂，從外出隨身小物件到居家居飾應有盡有，讓文青與質感生活愛好者在日常細節中都能輕鬆感受到滿滿的療癒與快樂。
秋冬質感穿搭同步亮相
秋冬服飾系列則著重於日系寬鬆剪裁與街頭感，推出「連帽拉鍊外套」、「長袖大學T」與「燈芯絨刺繡鴨舌帽」等多款單品。設計團隊特別將可愛搞怪的動物圖樣融入細節刺繡與印花中，兼具保暖度與造型亮點，不論是情侶穿搭還是日常休閒搭配都能輕鬆駕馭，為秋季衣櫃增添滿滿潮感。
狂歡週年慶好禮多重送
為了迎接盛大的生日慶，全台門市特別推出服飾新品全項8折活動。會員消費滿3000元還可享有折抵300元的超值加碼，更有滿額贈送的限定「LOGO白色編織包」與「多功能可擴充旅行袋」。此外忠孝旗艦店更舉辦見面會，消費滿額即可獲得創作者親筆簽繪資格，寵粉好康誠意十足。
niko and … 屎蛋唐尼見面會與親筆簽繪
時間：10月1日（四）14:00開始（數量有限，發完為止）
地點：niko and … TAIPEI 忠孝旗艦店（台北市大安區忠孝東路四段142號）
資格：and ST台灣會員於忠孝旗艦店單筆消費滿1200元聯名商品，即可獲得見面會與親筆簽繪資格券1張。
niko and … 屎蛋唐尼限量玩偶吊飾搶先開賣與全台販售
忠孝旗艦店搶先販售：10月1日（四）至10月2日（五），每日限量開賣，每人限購2隻（共4款選2隻）。
全台指定門市與線上官網販售：10月3日（六）11:00起開賣。
全台門市全面開賣資訊：10月2日（五）11:00起（玩偶吊飾以外商品）
niko and … 屎蛋唐尼聯名品項與售
- 泡泡貼紙：190元
- 屎蛋唐尼動物園手工糖霜餅乾：220元
- 盲盒束口袋：280元
- 玻璃杯：580元
- 玩偶吊飾：690元
- 唇膏收納包：850元
- 聯名款娃包（含玩偶）：990元
- 造型收納購物袋：1,120元
- 立體造型抱枕：1,150元／1,750元
- 燈芯絨刺繡鴨舌帽：1,290元
- 收納盒：1,450元
- 連帽拉鍊外套：2,290元
- 長袖大學T：2,290元
niko and … 9週年慶狂歡優惠
全館折扣：10月1日（四）至10月14日（三），男女服飾新品全面8折（部分商品除外）。
and ST TAIWAN 會員加碼好禮
- 服飾DM商品與新品8折優惠，單筆消費滿3000元現抵300元。
- 全品項單筆消費滿888元，即贈niko and … LOGO 白色編織包1個。
- 全品項單筆消費滿4000元，即贈A-MON多功能可擴充旅行袋1件。
療癒小物新品都要買！
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