10月1日國際咖啡日優惠爆發！7ELEVEN買10送10、全家買30送30，超商咖啡最低買2送3

10月1日國際咖啡日開喝，7ELEVEN、全家、萊爾富、OKmart、美廉社等品牌同步祭出優惠，從買1送1、買2送3一路到買30送30。資深美食旅遊編輯李維唐表示，今年優惠涵蓋門市、APP與寄杯，消費前更要先確認活動日期與使用條件。
10月1日國際咖啡日咖啡控真的可以先把每天那杯咖啡囤起來。7ELEVEN、全家、萊爾富、OKmart、美廉社、星巴克與伯朗咖啡館接力推出咖啡優惠，從買1送1、買2送3，到7ELEVEN特大濃萃美式買10送10、全家大杯特濃咖啡買30送30都有。想少量買了直接喝，或趁優惠一次囤寄杯都有選擇，部分活動只限APP或指定支付方式，準備結帳前記得先確認活動通路與日期。
7ELEVEN國際咖啡日優惠：濃萃美式買10送10、精品咖啡買7送7
7ELEVEN這波適合平常每天都要來上一杯的重度咖啡控。10月1日至10月5日推出特大濃萃美式買10送10，等於一次把20杯咖啡存起來，特大濃萃拿鐵則有買10送6。想換換口味，指定風味系列飲品任選10杯520元，西西里風檸檬氣泡咖啡與西西里風檸檬咖啡任選10杯550元。
精品咖啡同樣加入國際咖啡日戰局。10月1日至10月5日APP優惠包含大杯精品美式買7送7、大杯精品拿鐵買7送7與大杯精品馥芮白買7送7。若想直接到門市買，9月28日至10月2日還有特大杯美式、特大杯厚乳拿鐵、大杯精品美式及大杯精品馥芮白買2送2，對不想一次囤太多杯的人來說更容易入手。
全家國際咖啡日優惠：特濃咖啡買30送30、門市2杯95元
全家這次把優惠分成APP囤咖啡與門市直接喝2種玩法。10月1日10：00起，全家APP會員使用全盈PAY，可購買大杯經典美式買5送3、大杯經典拿鐵買5送3、燕麥奶拿鐵買5送3、大杯特濃美式買5送3與大杯特濃拿鐵買5送3。想直接囤大量咖啡，大杯特濃美式與大杯特濃拿鐵更推出買30送30，一口氣可以取得60杯。
10月2日至10月6日門市還有另一波5日優惠，特大經典美式與特大經典拿鐵任2杯95元，中杯單品美式與中杯單品拿鐵同樣任2杯95元。以原價90元的中杯單品拿鐵計算，2杯原價180元，活動價95元，對只想揪同事一起喝、不想大量寄杯的人來說，也能直接享受價差。
全家Let’s Café加價購同步登場：杯塞吊飾、杯套與冷水杯都能收
除了咖啡價格優惠，全家Let’s Café周邊活動也同步進行。即日起至10月13日，Let’s Café現調飲品任選第2杯半價。即日起至10月27日，購買Let’s Café現調飲品或指定罐裝咖啡任2件，可加39元換購杯塞吊飾，共2款，每款限量50,000個，也能加59元換購泳圈杯套，共2款，每款限量10,000個。
集章活動則能兌換不同咖啡周邊，99元可兌換立體杯墊，共2款，每款限量15,000個。139元可兌換大頭收納杯套，共2款，每款限量15,000個。399元則能兌換大頭造型冷水杯，共2款，限量10,000個。想從咖啡一路喝到茶飲，即日起至11月10日還有Let’s Tea任選第2杯8折，實際商品仍依各門市供應為準。
萊爾富咖啡買1送1：美式、拿鐵與特濃系列通通加入
萊爾富的活動時間一路延續到10月13日，想喝大杯或特大杯都有買1送1。特大杯美式原價60元，買1送1後平均每杯30元。特大杯拿鐵原價70元，平均每杯35元。特大杯特濃美式原價65元，平均每杯約33元，特大杯特濃拿鐵原價80元，平均每杯40元。
大杯特濃美式與特濃拿鐵也有買1送1，茶飲控則可以選四季春茶或紅玉紅茶買1送1。9月16日至10月13日另有燕麥奶拿鐵49元優惠，咖啡、奶咖與純茶都有選擇，不一定只能趁國際咖啡日喝美式。
OKmart國際咖啡日優惠：指定飲品39元、任2杯69元
OKmart則把咖啡優惠延伸成一整排風味飲品。即日起至10月14日推出OK元氣組合，指定麵包搭配大杯莊園美式49元，搭配大杯莊園拿鐵59元，早餐直接把麵包和咖啡一起處理，適合通勤途中順手帶走。
指定風味飲品單杯39元，任2杯69元，平均每杯最低約35元。品項包含特大杯冰淇淋美式、特大杯冰淇淋紅茶、大杯西西里咖啡、大杯楊枝甘露冰沙、中杯經典阿華田、大杯阿華田摩卡拿鐵、大杯奶香烏龍、大杯桂花抹茶、中杯黑糖薑茶、大杯黑糖桂圓紅棗茶、大杯草莓戀乳雪露與大杯黃金蕎麥茶。從咖啡、茶飲到冰沙都有，2個人一起買剛好可以各挑1杯不同口味。
OKmart咖啡寄杯買10送10：活動一路喝到年底
想一次囤到年底，OKmart另有7月23日至12月31日的咖啡優惠。極淬莊園美式與拿鐵大杯買10送10，大杯莊園美式與拿鐵同樣買10送10，特大杯莊園美式與拿鐵也有買10送10。這類一次購買20杯的方案，比較適合有固定喝咖啡習慣的消費者。若只是偶爾想喝1杯，則可以直接鎖定10月14日前的指定飲品單杯39元或任2杯69元，不需要為了折扣一次購買大量杯數。
美廉社國際咖啡日優惠：大杯濃萃咖啡買2送3
美廉社APP在10月1日至10月3日推出3天限定優惠，大杯濃萃美式買2送3，大杯濃萃拿鐵同樣買2送3。以大杯濃萃美式原價50元計算，買5杯實際支付2杯100元，平均每杯20元。大杯濃萃拿鐵原價60元，活動平均每杯24元。
不喝咖啡也有其他選項，喬名精品迦納可可買2送3，平均每杯22元，榛果拿鐵則有買2送1。這波只有10月1日至10月3日，想趁國際咖啡日補一波咖啡的話，要特別注意活動時間。
伯朗咖啡館國際咖啡日：大杯美式、大杯拿鐵買1送1
想坐進咖啡館慢慢喝，伯朗咖啡館10月1日限定推出指定咖啡買1送1。優惠品項為大杯美式與大杯拿鐵，限定大杯，冰熱皆可，並以同品項方式提供優惠，優惠品項以低價品計算。活動僅限伯朗咖啡館門市，飲品須於結帳當日領取。自備環保杯優惠可以與本活動搭配使用，但禮物點數與咖啡券不適用，準備揪同事或朋友一起喝之前，可以先確認使用方式。
星巴克99元星沁爽：草莓巴西莓、芒果火龍果一次選
國際咖啡日不一定只能喝咖啡，星巴克目前也有期間限定飲品優惠。9月9日至11月3日，草莓巴西莓風味檸檬、椰奶與冰雪星沁爽，芒果火龍果檸檬、椰奶與冰雪星沁爽，以及蘋果山竹風味爆爆檸檬與椰奶星沁爽，特大杯單一價99元。對平常偏愛水果系清爽飲品的人來說，這波剛好可以和超商咖啡優惠分開選。酸甜水果風味搭配冰涼口感，也讓10月飲料選擇不必全部被咖啡占滿。
2026國際咖啡日怎麼買：先看門市、APP與活動期限
今年國際咖啡日優惠最大的差異，在於同一品牌可能同時有門市現喝、APP寄杯與指定支付優惠。想大量囤咖啡，可以鎖定7ELEVEN特大濃萃美式買10送10、全家特濃咖啡買30送30，以及OKmart買10送10。想少量喝則有萊爾富買1送1、伯朗咖啡館10月1日買1送1，以及7ELEVEN門市買2送2。
若在意單杯入手價格，美廉社10月1日至10月3日的大杯濃萃美式買2送3，依原價換算平均每杯20元。實際優惠仍應依各品牌APP、門市公告、商品供應與結帳畫面為準，部分優惠數量有限，想囤咖啡最好先確認活動條件再結帳。
85℃國際咖啡日果咖優惠：8款指定果咖第2杯半價
85℃也加入國際咖啡日優惠戰局，而且這次不只鎖定傳統美式、拿鐵，而是直接把果香系咖啡端上桌。10月1日至10月11日，全台門市指定8款果咖任選第2杯半價，包含蜜桃冰美式、荔枝冰美式、桑椹冰美式、葡萄冰美式、甘梅冰美式、椪柑冰美式，以及芒果雲朵咖啡、芭樂西西里咖啡，想喝酸甜水果風味，又捨不得咖啡香氣的人，這波可以一次換著口味喝。
85℃週五咖啡日抽iPhone 17：買2張寄杯卡就有抽獎機會
除了指定果咖第2杯半價，85℃從10月2日起一路把咖啡活動延續至年底。85 Cafe APP會員於「週五咖啡日」當天前往門市，單筆購買2張咖啡寄杯卡，結帳時報會員電話，就有機會參加每週抽獎，獎項包含iPhone 17與喬山跑步機。對原本就習慣利用寄杯卡囤咖啡的人來說，除了把日常咖啡先存起來，也多了一次抽獎機會。
2026國際咖啡日優惠整理
7ELEVEN
活動期間：10月1日至10月5日
- 特大濃萃美式：買10送10
- 特大濃萃拿鐵：買10送6
- 指定風味系列飲品：任選10杯520元
- 西西里風檸檬氣泡咖啡、西西里風檸檬咖啡：任選10杯550元
- APP大杯精品美式：買7送7
- APP大杯精品拿鐵：買7送7
- APP大杯精品馥芮白：買7送7
- 門市優惠期間：9月28日至10月2日
- 特大杯美式：買2送2
- 特大杯厚乳拿鐵：買2送2
- 大杯精品美式：買2送2
- 大杯精品馥芮白：買2送2
全家便利商店
APP活動時間：10月1日10：00開賣
- 活動條件：全家APP會員使用全盈PAY
- 大杯經典美式：買5送3
- 大杯經典拿鐵：買5送3
- 燕麥奶拿鐵：買5送3
- 大杯特濃美式：買5送3
- 大杯特濃拿鐵：買5送3
- 大杯特濃美式：買30送30
- 大杯特濃拿鐵：買30送30
- 門市活動期間：10月2日至10月6日
- 特大經典美式：任2杯95元
- 特大經典拿鐵：任2杯95元
- 中杯單品美式：任2杯95元
- 中杯單品拿鐵：任2杯95元
- 特大杯冰芭C檸檬綠：2杯75元
全家Let’s Café周邊優惠
活動期間：即日起至10月13日
- Let’s Café現調飲品：任選第2杯半價
- 周邊活動期間：即日起至10月27日
- Let’s Café現調飲品或指定罐裝咖啡任2件：加39元換購杯塞吊飾，共2款，每款限量50,000個
- 任2件：加59元換購泳圈杯套，共2款，每款限量10,000個
- 集章加99元：兌換立體杯墊，共2款，每款限量15,000個
- 集章加139元：兌換大頭收納杯套，共2款，每款限量15,000個
- 集章加399元：兌換大頭造型冷水杯，共2款，限量10,000個
- Let’s Tea活動期間：即日起至11月10日
- Let’s Tea：任選第2杯8折
- 商品依各門市實際供應為準，數量有限，售完為止
萊爾富
活動期間：9月16日至10月13日
- 特大杯美式：買1送1
- 特大杯拿鐵：買1送1
- 特大杯特濃美式：買1送1
- 特大杯特濃拿鐵：買1送1
- 大杯特濃美式：買1送1
- 大杯特濃拿鐵：買1送1
- 四季春茶：買1送1
- 紅玉紅茶：買1送1
- 燕麥奶拿鐵：49元
OKmart
活動期間：即日起至10月14日
- 指定麵包搭配大杯莊園美式：49元
- 指定麵包搭配大杯莊園拿鐵：59元
- 指定風味飲品：單杯39元、任2杯69元
- 優惠飲品包含冰淇淋美式、冰淇淋紅茶、西西里咖啡、楊枝甘露冰沙、經典阿華田、阿華田摩卡拿鐵、奶香烏龍、桂花抹茶、黑糖薑茶、黑糖桂圓紅棗茶、草莓戀乳雪露、黃金蕎麥茶
OKmart咖啡買10送10
活動期間：7月23日至12月31日
- 大杯極淬莊園美式、拿鐵：買10送10
- 大杯莊園美式、拿鐵：買10送10
- 特大杯莊園美式、拿鐵：買10送10
美廉社
活動期間：10月1日至10月3日
- APP大杯濃萃美式：買2送3
- APP大杯濃萃拿鐵：買2送3
- 喬名精品迦納可可：買2送3
- 榛果拿鐵：買2送1
伯朗咖啡館
活動日期：10月1日
- 大杯美式：買1送1
- 大杯拿鐵：買1送1
- 限大杯，冰熱皆可
- 同品項優惠，優惠品項以低價品計算
- 僅限伯朗咖啡館門市
- 飲品限結帳當日領取
- 自備環保杯優惠適用
- 禮物點數與咖啡券不適用
星巴克星沁爽優惠
- 活動期間：9月9日至11月3日
- 指定特大杯星沁爽：單一價99元
- 草莓巴西莓風味檸檬、椰奶、冰雪星沁爽
- 芒果火龍果檸檬、椰奶、冰雪星沁爽
- 蘋果山竹風味爆爆檸檬、椰奶星沁爽
85℃國際咖啡日指定果咖第2杯半價
活動期間：10月1日至10月11日
- 活動門市：全台85℃門市
- 優惠內容：指定8款果咖任選第2杯半價
- 蜜桃冰美式
- 荔枝冰美式
- 桑椹冰美式
- 葡萄冰美式
- 甘梅冰美式
- 椪柑冰美式
- 芒果雲朵咖啡
- 芭樂西西里咖啡