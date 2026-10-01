10月1日國際咖啡日優惠爆發！7ELEVEN買10送10、全家買30送30，超商咖啡最低買2送3

10月1日國際咖啡日開喝，7ELEVEN、全家、萊爾富、OKmart、美廉社等品牌同步祭出優惠，從買1送1、買2送3一路到買30送30。資深美食旅遊編輯李維唐表示，今年優惠涵蓋門市、APP與寄杯，消費前更要先確認活動日期與使用條件。

10月1日國際咖啡日咖啡控真的可以先把每天那杯咖啡囤起來。7ELEVEN、全家、萊爾富、OKmart、美廉社、星巴克與伯朗咖啡館接力推出咖啡優惠，從買1送1、買2送3，到7ELEVEN特大濃萃美式買10送10、全家大杯特濃咖啡買30送30都有。想少量買了直接喝，或趁優惠一次囤寄杯都有選擇，部分活動只限APP或指定支付方式，準備結帳前記得先確認活動通路與日期。

▲7ELEVEN買10送10、全家直接買30送30，萊爾富還有買1送1，每天都要來一杯的人真的可以先把這篇存起來



7ELEVEN國際咖啡日優惠：濃萃美式買10送10、精品咖啡買7送7

7ELEVEN這波適合平常每天都要來上一杯的重度咖啡控。10月1日至10月5日推出特大濃萃美式買10送10，等於一次把20杯咖啡存起來，特大濃萃拿鐵則有買10送6。想換換口味，指定風味系列飲品任選10杯520元，西西里風檸檬氣泡咖啡與西西里風檸檬咖啡任選10杯550元。

精品咖啡同樣加入國際咖啡日戰局。10月1日至10月5日APP優惠包含大杯精品美式買7送7、大杯精品拿鐵買7送7與大杯精品馥芮白買7送7。若想直接到門市買，9月28日至10月2日還有特大杯美式、特大杯厚乳拿鐵、大杯精品美式及大杯精品馥芮白買2送2，對不想一次囤太多杯的人來說更容易入手。



▲7ELEVEN國際咖啡日優惠：濃萃美式買10送10、精品咖啡買7送7。圖／7-ELEVEN提供；窩客島整理

全家國際咖啡日優惠：特濃咖啡買30送30、門市2杯95元

全家這次把優惠分成APP囤咖啡與門市直接喝2種玩法。10月1日10：00起，全家APP會員使用全盈PAY，可購買大杯經典美式買5送3、大杯經典拿鐵買5送3、燕麥奶拿鐵買5送3、大杯特濃美式買5送3與大杯特濃拿鐵買5送3。想直接囤大量咖啡，大杯特濃美式與大杯特濃拿鐵更推出買30送30，一口氣可以取得60杯。

10月2日至10月6日門市還有另一波5日優惠，特大經典美式與特大經典拿鐵任2杯95元，中杯單品美式與中杯單品拿鐵同樣任2杯95元。以原價90元的中杯單品拿鐵計算，2杯原價180元，活動價95元，對只想揪同事一起喝、不想大量寄杯的人來說，也能直接享受價差。



▲全家國際咖啡日優惠：特濃咖啡買30送30、門市2杯95元。

全家Let’s Café加價購同步登場：杯塞吊飾、杯套與冷水杯都能收

除了咖啡價格優惠，全家Let’s Café周邊活動也同步進行。即日起至10月13日，Let’s Café現調飲品任選第2杯半價。即日起至10月27日，購買Let’s Café現調飲品或指定罐裝咖啡任2件，可加39元換購杯塞吊飾，共2款，每款限量50,000個，也能加59元換購泳圈杯套，共2款，每款限量10,000個。

集章活動則能兌換不同咖啡周邊，99元可兌換立體杯墊，共2款，每款限量15,000個。139元可兌換大頭收納杯套，共2款，每款限量15,000個。399元則能兌換大頭造型冷水杯，共2款，限量10,000個。想從咖啡一路喝到茶飲，即日起至11月10日還有Let’s Tea任選第2杯8折，實際商品仍依各門市供應為準。

萊爾富咖啡買1送1：美式、拿鐵與特濃系列通通加入

萊爾富的活動時間一路延續到10月13日，想喝大杯或特大杯都有買1送1。特大杯美式原價60元，買1送1後平均每杯30元。特大杯拿鐵原價70元，平均每杯35元。特大杯特濃美式原價65元，平均每杯約33元，特大杯特濃拿鐵原價80元，平均每杯40元。

大杯特濃美式與特濃拿鐵也有買1送1，茶飲控則可以選四季春茶或紅玉紅茶買1送1。9月16日至10月13日另有燕麥奶拿鐵49元優惠，咖啡、奶咖與純茶都有選擇，不一定只能趁國際咖啡日喝美式。



▲萊爾富咖啡買1送1：美式、拿鐵與特濃系列通通加入

OKmart國際咖啡日優惠：指定飲品39元、任2杯69元

OKmart則把咖啡優惠延伸成一整排風味飲品。即日起至10月14日推出OK元氣組合，指定麵包搭配大杯莊園美式49元，搭配大杯莊園拿鐵59元，早餐直接把麵包和咖啡一起處理，適合通勤途中順手帶走。

指定風味飲品單杯39元，任2杯69元，平均每杯最低約35元。品項包含特大杯冰淇淋美式、特大杯冰淇淋紅茶、大杯西西里咖啡、大杯楊枝甘露冰沙、中杯經典阿華田、大杯阿華田摩卡拿鐵、大杯奶香烏龍、大杯桂花抹茶、中杯黑糖薑茶、大杯黑糖桂圓紅棗茶、大杯草莓戀乳雪露與大杯黃金蕎麥茶。從咖啡、茶飲到冰沙都有，2個人一起買剛好可以各挑1杯不同口味。

OKmart咖啡寄杯買10送10：活動一路喝到年底

想一次囤到年底，OKmart另有7月23日至12月31日的咖啡優惠。極淬莊園美式與拿鐵大杯買10送10，大杯莊園美式與拿鐵同樣買10送10，特大杯莊園美式與拿鐵也有買10送10。這類一次購買20杯的方案，比較適合有固定喝咖啡習慣的消費者。若只是偶爾想喝1杯，則可以直接鎖定10月14日前的指定飲品單杯39元或任2杯69元，不需要為了折扣一次購買大量杯數。



▲OKmart咖啡寄杯買10送10：活動一路喝到年底。

美廉社國際咖啡日優惠：大杯濃萃咖啡買2送3

美廉社APP在10月1日至10月3日推出3天限定優惠，大杯濃萃美式買2送3，大杯濃萃拿鐵同樣買2送3。以大杯濃萃美式原價50元計算，買5杯實際支付2杯100元，平均每杯20元。大杯濃萃拿鐵原價60元，活動平均每杯24元。

不喝咖啡也有其他選項，喬名精品迦納可可買2送3，平均每杯22元，榛果拿鐵則有買2送1。這波只有10月1日至10月3日，想趁國際咖啡日補一波咖啡的話，要特別注意活動時間。



▲美廉社咖啡

伯朗咖啡館國際咖啡日：大杯美式、大杯拿鐵買1送1

想坐進咖啡館慢慢喝，伯朗咖啡館10月1日限定推出指定咖啡買1送1。優惠品項為大杯美式與大杯拿鐵，限定大杯，冰熱皆可，並以同品項方式提供優惠，優惠品項以低價品計算。活動僅限伯朗咖啡館門市，飲品須於結帳當日領取。自備環保杯優惠可以與本活動搭配使用，但禮物點數與咖啡券不適用，準備揪同事或朋友一起喝之前，可以先確認使用方式。



▲伯朗咖啡館國際咖啡日：大杯美式、大杯拿鐵買1送1。

星巴克99元星沁爽：草莓巴西莓、芒果火龍果一次選

國際咖啡日不一定只能喝咖啡，星巴克目前也有期間限定飲品優惠。9月9日至11月3日，草莓巴西莓風味檸檬、椰奶與冰雪星沁爽，芒果火龍果檸檬、椰奶與冰雪星沁爽，以及蘋果山竹風味爆爆檸檬與椰奶星沁爽，特大杯單一價99元。對平常偏愛水果系清爽飲品的人來說，這波剛好可以和超商咖啡優惠分開選。酸甜水果風味搭配冰涼口感，也讓10月飲料選擇不必全部被咖啡占滿。



2026國際咖啡日怎麼買：先看門市、APP與活動期限

今年國際咖啡日優惠最大的差異，在於同一品牌可能同時有門市現喝、APP寄杯與指定支付優惠。想大量囤咖啡，可以鎖定7ELEVEN特大濃萃美式買10送10、全家特濃咖啡買30送30，以及OKmart買10送10。想少量喝則有萊爾富買1送1、伯朗咖啡館10月1日買1送1，以及7ELEVEN門市買2送2。

若在意單杯入手價格，美廉社10月1日至10月3日的大杯濃萃美式買2送3，依原價換算平均每杯20元。實際優惠仍應依各品牌APP、門市公告、商品供應與結帳畫面為準，部分優惠數量有限，想囤咖啡最好先確認活動條件再結帳。

85℃國際咖啡日果咖優惠：8款指定果咖第2杯半價

85℃也加入國際咖啡日優惠戰局，而且這次不只鎖定傳統美式、拿鐵，而是直接把果香系咖啡端上桌。10月1日至10月11日，全台門市指定8款果咖任選第2杯半價，包含蜜桃冰美式、荔枝冰美式、桑椹冰美式、葡萄冰美式、甘梅冰美式、椪柑冰美式，以及芒果雲朵咖啡、芭樂西西里咖啡，想喝酸甜水果風味，又捨不得咖啡香氣的人，這波可以一次換著口味喝。

85℃週五咖啡日抽iPhone 17：買2張寄杯卡就有抽獎機會

除了指定果咖第2杯半價，85℃從10月2日起一路把咖啡活動延續至年底。85 Cafe APP會員於「週五咖啡日」當天前往門市，單筆購買2張咖啡寄杯卡，結帳時報會員電話，就有機會參加每週抽獎，獎項包含iPhone 17與喬山跑步機。對原本就習慣利用寄杯卡囤咖啡的人來說，除了把日常咖啡先存起來，也多了一次抽獎機會。

▲85℃國際咖啡日指定果咖第2杯半價





2026國際咖啡日優惠整理

7ELEVEN

活動期間：10月1日至10月5日

特大濃萃美式：買10送10

特大濃萃拿鐵：買10送6

指定風味系列飲品：任選10杯520元

西西里風檸檬氣泡咖啡、西西里風檸檬咖啡：任選10杯550元

APP大杯精品美式：買7送7

APP大杯精品拿鐵：買7送7

APP大杯精品馥芮白：買7送7

門市優惠期間：9月28日至10月2日

特大杯美式：買2送2

特大杯厚乳拿鐵：買2送2

大杯精品美式：買2送2

大杯精品馥芮白：買2送2

全家便利商店

APP活動時間：10月1日10：00開賣

活動條件：全家APP會員使用全盈PAY

大杯經典美式：買5送3

大杯經典拿鐵：買5送3

燕麥奶拿鐵：買5送3

大杯特濃美式：買5送3

大杯特濃拿鐵：買5送3

大杯特濃美式：買30送30

大杯特濃拿鐵：買30送30

門市活動期間：10月2日至10月6日

特大經典美式：任2杯95元

特大經典拿鐵：任2杯95元

中杯單品美式：任2杯95元

中杯單品拿鐵：任2杯95元

特大杯冰芭C檸檬綠：2杯75元

全家Let’s Café周邊優惠

活動期間：即日起至10月13日

Let’s Café現調飲品：任選第2杯半價

周邊活動期間：即日起至10月27日

Let’s Café現調飲品或指定罐裝咖啡任2件：加39元換購杯塞吊飾，共2款，每款限量50,000個

任2件：加59元換購泳圈杯套，共2款，每款限量10,000個

集章加99元：兌換立體杯墊，共2款，每款限量15,000個

集章加139元：兌換大頭收納杯套，共2款，每款限量15,000個

集章加399元：兌換大頭造型冷水杯，共2款，限量10,000個

Let’s Tea活動期間：即日起至11月10日

Let’s Tea：任選第2杯8折

商品依各門市實際供應為準，數量有限，售完為止

萊爾富

活動期間：9月16日至10月13日

特大杯美式：買1送1

特大杯拿鐵：買1送1

特大杯特濃美式：買1送1

特大杯特濃拿鐵：買1送1

大杯特濃美式：買1送1

大杯特濃拿鐵：買1送1

四季春茶：買1送1

紅玉紅茶：買1送1

燕麥奶拿鐵：49元

OKmart

活動期間：即日起至10月14日

指定麵包搭配大杯莊園美式：49元

指定麵包搭配大杯莊園拿鐵：59元

指定風味飲品：單杯39元、任2杯69元

優惠飲品包含冰淇淋美式、冰淇淋紅茶、西西里咖啡、楊枝甘露冰沙、經典阿華田、阿華田摩卡拿鐵、奶香烏龍、桂花抹茶、黑糖薑茶、黑糖桂圓紅棗茶、草莓戀乳雪露、黃金蕎麥茶

OKmart咖啡買10送10

活動期間：7月23日至12月31日

大杯極淬莊園美式、拿鐵：買10送10

大杯莊園美式、拿鐵：買10送10

特大杯莊園美式、拿鐵：買10送10

美廉社

活動期間：10月1日至10月3日

APP大杯濃萃美式：買2送3

APP大杯濃萃拿鐵：買2送3

喬名精品迦納可可：買2送3

榛果拿鐵：買2送1

伯朗咖啡館

活動日期：10月1日

大杯美式：買1送1

大杯拿鐵：買1送1

限大杯，冰熱皆可

同品項優惠，優惠品項以低價品計算

僅限伯朗咖啡館門市

飲品限結帳當日領取

自備環保杯優惠適用

禮物點數與咖啡券不適用

星巴克星沁爽優惠

活動期間：9月9日至11月3日

指定特大杯星沁爽：單一價99元

草莓巴西莓風味檸檬、椰奶、冰雪星沁爽

芒果火龍果檸檬、椰奶、冰雪星沁爽

蘋果山竹風味爆爆檸檬、椰奶星沁爽

85℃國際咖啡日指定果咖第2杯半價

活動期間：10月1日至10月11日