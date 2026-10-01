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10月1日國際咖啡日優惠爆發！7ELEVEN買10送10、全家買30送30，超商咖啡最低買2送3

2026國際咖啡日國際咖啡日優惠10月1日咖啡優惠咖啡買1送1
2026-10-01 11:11文字：編輯 李維唐 圖片提供:各超商業者
編輯 李維唐

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10月1日國際咖啡日開喝，7ELEVEN、全家、萊爾富、OKmart、美廉社等品牌同步祭出優惠，從買1送1、買2送3一路到買30送30。資深美食旅遊編輯李維唐表示，今年優惠涵蓋門市、APP與寄杯，消費前更要先確認活動日期與使用條件。

10月1日國際咖啡日咖啡控真的可以先把每天那杯咖啡囤起來。7ELEVEN、全家、萊爾富、OKmart、美廉社、星巴克與伯朗咖啡館接力推出咖啡優惠，從買1送1、買2送3，到7ELEVEN特大濃萃美式買10送10、全家大杯特濃咖啡買30送30都有。想少量買了直接喝，或趁優惠一次囤寄杯都有選擇，部分活動只限APP或指定支付方式，準備結帳前記得先確認活動通路與日期。

▲7ELEVEN買10送10、全家直接買30送30，萊爾富還有買1送1，每天都要來一杯的人真的可以先把這篇存起來
▲7ELEVEN買10送10、全家直接買30送30，萊爾富還有買1送1，每天都要來一杯的人真的可以先把這篇存起來

7ELEVEN國際咖啡日優惠：濃萃美式買10送10、精品咖啡買7送7

7ELEVEN這波適合平常每天都要來上一杯的重度咖啡控。10月1日至10月5日推出特大濃萃美式買10送10，等於一次把20杯咖啡存起來，特大濃萃拿鐵則有買10送6。想換換口味，指定風味系列飲品任選10杯520元，西西里風檸檬氣泡咖啡與西西里風檸檬咖啡任選10杯550元。

精品咖啡同樣加入國際咖啡日戰局。10月1日至10月5日APP優惠包含大杯精品美式買7送7、大杯精品拿鐵買7送7與大杯精品馥芮白買7送7。若想直接到門市買，9月28日至10月2日還有特大杯美式、特大杯厚乳拿鐵、大杯精品美式及大杯精品馥芮白買2送2，對不想一次囤太多杯的人來說更容易入手。

▲左手拿著圖騰繽紛的CITY CAFE杯，右手握著質感沉穩的CITY PRIMA精品杯，不管是想喝拿鐵還是極致果香咖啡，這檔限時優惠直接滿足你的咖啡癮。圖／7-ELEVEN提供；窩客島整理
▲7ELEVEN國際咖啡日優惠：濃萃美式買10送10、精品咖啡買7送7。圖／7-ELEVEN提供；窩客島整理

全家國際咖啡日優惠：特濃咖啡買30送30、門市2杯95元

全家這次把優惠分成APP囤咖啡與門市直接喝2種玩法。10月1日10：00起，全家APP會員使用全盈PAY，可購買大杯經典美式買5送3、大杯經典拿鐵買5送3、燕麥奶拿鐵買5送3、大杯特濃美式買5送3與大杯特濃拿鐵買5送3。想直接囤大量咖啡，大杯特濃美式與大杯特濃拿鐵更推出買30送30，一口氣可以取得60杯。

10月2日至10月6日門市還有另一波5日優惠，特大經典美式與特大經典拿鐵任2杯95元，中杯單品美式與中杯單品拿鐵同樣任2杯95元。以原價90元的中杯單品拿鐵計算，2杯原價180元，活動價95元，對只想揪同事一起喝、不想大量寄杯的人來說，也能直接享受價差。

▲全家特濃拿鐵與特大厚奶拿鐵祭出高性價比優惠，是端午假期出遊提神補給的最佳選擇。
▲全家國際咖啡日優惠：特濃咖啡買30送30、門市2杯95元。

全家Let’s Café加價購同步登場：杯塞吊飾、杯套與冷水杯都能收

除了咖啡價格優惠，全家Let’s Café周邊活動也同步進行。即日起至10月13日，Let’s Café現調飲品任選第2杯半價。即日起至10月27日，購買Let’s Café現調飲品或指定罐裝咖啡任2件，可加39元換購杯塞吊飾，共2款，每款限量50,000個，也能加59元換購泳圈杯套，共2款，每款限量10,000個。

集章活動則能兌換不同咖啡周邊，99元可兌換立體杯墊，共2款，每款限量15,000個。139元可兌換大頭收納杯套，共2款，每款限量15,000個。399元則能兌換大頭造型冷水杯，共2款，限量10,000個。想從咖啡一路喝到茶飲，即日起至11月10日還有Let’s Tea任選第2杯8折，實際商品仍依各門市供應為準。

萊爾富咖啡買1送1：美式、拿鐵與特濃系列通通加入

萊爾富的活動時間一路延續到10月13日，想喝大杯或特大杯都有買1送1。特大杯美式原價60元，買1送1後平均每杯30元。特大杯拿鐵原價70元，平均每杯35元。特大杯特濃美式原價65元，平均每杯約33元，特大杯特濃拿鐵原價80元，平均每杯40元。

大杯特濃美式與特濃拿鐵也有買1送1，茶飲控則可以選四季春茶或紅玉紅茶買1送1。9月16日至10月13日另有燕麥奶拿鐵49元優惠，咖啡、奶咖與純茶都有選擇，不一定只能趁國際咖啡日喝美式。

▲萊爾富咖啡買1送1：美式、拿鐵與特濃系列通通加入
▲萊爾富咖啡買1送1：美式、拿鐵與特濃系列通通加入

OKmart國際咖啡日優惠：指定飲品39元、任2杯69元

OKmart則把咖啡優惠延伸成一整排風味飲品。即日起至10月14日推出OK元氣組合，指定麵包搭配大杯莊園美式49元，搭配大杯莊園拿鐵59元，早餐直接把麵包和咖啡一起處理，適合通勤途中順手帶走。

指定風味飲品單杯39元，任2杯69元，平均每杯最低約35元。品項包含特大杯冰淇淋美式、特大杯冰淇淋紅茶、大杯西西里咖啡、大杯楊枝甘露冰沙、中杯經典阿華田、大杯阿華田摩卡拿鐵、大杯奶香烏龍、大杯桂花抹茶、中杯黑糖薑茶、大杯黑糖桂圓紅棗茶、大杯草莓戀乳雪露與大杯黃金蕎麥茶。從咖啡、茶飲到冰沙都有，2個人一起買剛好可以各挑1杯不同口味。

OKmart咖啡寄杯買10送10：活動一路喝到年底

想一次囤到年底，OKmart另有7月23日至12月31日的咖啡優惠。極淬莊園美式與拿鐵大杯買10送10，大杯莊園美式與拿鐵同樣買10送10，特大杯莊園美式與拿鐵也有買10送10。這類一次購買20杯的方案，比較適合有固定喝咖啡習慣的消費者。若只是偶爾想喝1杯，則可以直接鎖定10月14日前的指定飲品單杯39元或任2杯69元，不需要為了折扣一次購買大量杯數。

▲OKMart持續創新，透過差異化策略鎖定通勤族回家路上的消費場景，打造與傳統超商不同的購物體驗。
▲OKmart咖啡寄杯買10送10：活動一路喝到年底。

美廉社國際咖啡日優惠：大杯濃萃咖啡買2送3

美廉社APP在10月1日至10月3日推出3天限定優惠，大杯濃萃美式買2送3，大杯濃萃拿鐵同樣買2送3。以大杯濃萃美式原價50元計算，買5杯實際支付2杯100元，平均每杯20元。大杯濃萃拿鐵原價60元，活動平均每杯24元。

不喝咖啡也有其他選項，喬名精品迦納可可買2送3，平均每杯22元，榛果拿鐵則有買2送1。這波只有10月1日至10月3日，想趁國際咖啡日補一波咖啡的話，要特別注意活動時間。

▲美廉社咖啡
▲美廉社咖啡

伯朗咖啡館國際咖啡日：大杯美式、大杯拿鐵買1送1

想坐進咖啡館慢慢喝，伯朗咖啡館10月1日限定推出指定咖啡買1送1。優惠品項為大杯美式與大杯拿鐵，限定大杯，冰熱皆可，並以同品項方式提供優惠，優惠品項以低價品計算。活動僅限伯朗咖啡館門市，飲品須於結帳當日領取。自備環保杯優惠可以與本活動搭配使用，但禮物點數與咖啡券不適用，準備揪同事或朋友一起喝之前，可以先確認使用方式。

▲伯朗咖啡開工優惠，美式、拿鐵咖啡買一送一。
▲伯朗咖啡館國際咖啡日：大杯美式、大杯拿鐵買1送1。

星巴克99元星沁爽：草莓巴西莓、芒果火龍果一次選

國際咖啡日不一定只能喝咖啡，星巴克目前也有期間限定飲品優惠。9月9日至11月3日，草莓巴西莓風味檸檬、椰奶與冰雪星沁爽，芒果火龍果檸檬、椰奶與冰雪星沁爽，以及蘋果山竹風味爆爆檸檬與椰奶星沁爽，特大杯單一價99元。對平常偏愛水果系清爽飲品的人來說，這波剛好可以和超商咖啡優惠分開選。酸甜水果風味搭配冰涼口感，也讓10月飲料選擇不必全部被咖啡占滿。

2026國際咖啡日怎麼買：先看門市、APP與活動期限

今年國際咖啡日優惠最大的差異，在於同一品牌可能同時有門市現喝、APP寄杯與指定支付優惠。想大量囤咖啡，可以鎖定7ELEVEN特大濃萃美式買10送10、全家特濃咖啡買30送30，以及OKmart買10送10。想少量喝則有萊爾富買1送1、伯朗咖啡館10月1日買1送1，以及7ELEVEN門市買2送2。

若在意單杯入手價格，美廉社10月1日至10月3日的大杯濃萃美式買2送3，依原價換算平均每杯20元。實際優惠仍應依各品牌APP、門市公告、商品供應與結帳畫面為準，部分優惠數量有限，想囤咖啡最好先確認活動條件再結帳。

85℃國際咖啡日果咖優惠：8款指定果咖第2杯半價

85℃也加入國際咖啡日優惠戰局，而且這次不只鎖定傳統美式、拿鐵，而是直接把果香系咖啡端上桌。10月1日至10月11日，全台門市指定8款果咖任選第2杯半價，包含蜜桃冰美式、荔枝冰美式、桑椹冰美式、葡萄冰美式、甘梅冰美式、椪柑冰美式，以及芒果雲朵咖啡、芭樂西西里咖啡，想喝酸甜水果風味，又捨不得咖啡香氣的人，這波可以一次換著口味喝。

85℃週五咖啡日抽iPhone 17：買2張寄杯卡就有抽獎機會

除了指定果咖第2杯半價，85℃從10月2日起一路把咖啡活動延續至年底。85 Cafe APP會員於「週五咖啡日」當天前往門市，單筆購買2張咖啡寄杯卡，結帳時報會員電話，就有機會參加每週抽獎，獎項包含iPhone 17與喬山跑步機。對原本就習慣利用寄杯卡囤咖啡的人來說，除了把日常咖啡先存起來，也多了一次抽獎機會。

▲85℃國際咖啡日指定果咖第2杯半價
▲85℃國際咖啡日指定果咖第2杯半價


2026國際咖啡日優惠整理

7ELEVEN

活動期間：10月1日至10月5日

  • 特大濃萃美式：買10送10
  • 特大濃萃拿鐵：買10送6
  • 指定風味系列飲品：任選10杯520元
  • 西西里風檸檬氣泡咖啡、西西里風檸檬咖啡：任選10杯550元
  • APP大杯精品美式：買7送7
  • APP大杯精品拿鐵：買7送7
  • APP大杯精品馥芮白：買7送7
  • 門市優惠期間：9月28日至10月2日
  • 特大杯美式：買2送2
  • 特大杯厚乳拿鐵：買2送2
  • 大杯精品美式：買2送2
  • 大杯精品馥芮白：買2送2

全家便利商店

APP活動時間：10月1日10：00開賣

  • 活動條件：全家APP會員使用全盈PAY
  • 大杯經典美式：買5送3
  • 大杯經典拿鐵：買5送3
  • 燕麥奶拿鐵：買5送3
  • 大杯特濃美式：買5送3
  • 大杯特濃拿鐵：買5送3
  • 大杯特濃美式：買30送30
  • 大杯特濃拿鐵：買30送30
  • 門市活動期間：10月2日至10月6日
  • 特大經典美式：任2杯95元
  • 特大經典拿鐵：任2杯95元
  • 中杯單品美式：任2杯95元
  • 中杯單品拿鐵：任2杯95元
  • 特大杯冰芭C檸檬綠：2杯75元

全家Let’s Café周邊優惠

活動期間：即日起至10月13日

  • Let’s Café現調飲品：任選第2杯半價
  • 周邊活動期間：即日起至10月27日
  • Let’s Café現調飲品或指定罐裝咖啡任2件：加39元換購杯塞吊飾，共2款，每款限量50,000個
  • 任2件：加59元換購泳圈杯套，共2款，每款限量10,000個
  • 集章加99元：兌換立體杯墊，共2款，每款限量15,000個
  • 集章加139元：兌換大頭收納杯套，共2款，每款限量15,000個
  • 集章加399元：兌換大頭造型冷水杯，共2款，限量10,000個
  • Let’s Tea活動期間：即日起至11月10日
  • Let’s Tea：任選第2杯8折
  • 商品依各門市實際供應為準，數量有限，售完為止

萊爾富
活動期間：9月16日至10月13日

  • 特大杯美式：買1送1
  • 特大杯拿鐵：買1送1
  • 特大杯特濃美式：買1送1
  • 特大杯特濃拿鐵：買1送1
  • 大杯特濃美式：買1送1
  • 大杯特濃拿鐵：買1送1
  • 四季春茶：買1送1
  • 紅玉紅茶：買1送1
  • 燕麥奶拿鐵：49元

OKmart
活動期間：即日起至10月14日

  • 指定麵包搭配大杯莊園美式：49元
  • 指定麵包搭配大杯莊園拿鐵：59元
  • 指定風味飲品：單杯39元、任2杯69元
  • 優惠飲品包含冰淇淋美式、冰淇淋紅茶、西西里咖啡、楊枝甘露冰沙、經典阿華田、阿華田摩卡拿鐵、奶香烏龍、桂花抹茶、黑糖薑茶、黑糖桂圓紅棗茶、草莓戀乳雪露、黃金蕎麥茶

OKmart咖啡買10送10
活動期間：7月23日至12月31日

  • 大杯極淬莊園美式、拿鐵：買10送10
  • 大杯莊園美式、拿鐵：買10送10
  • 特大杯莊園美式、拿鐵：買10送10

美廉社
活動期間：10月1日至10月3日

  • APP大杯濃萃美式：買2送3
  • APP大杯濃萃拿鐵：買2送3
  • 喬名精品迦納可可：買2送3
  • 榛果拿鐵：買2送1

伯朗咖啡館
活動日期：10月1日

  • 大杯美式：買1送1
  • 大杯拿鐵：買1送1
  • 限大杯，冰熱皆可
  • 同品項優惠，優惠品項以低價品計算
  • 僅限伯朗咖啡館門市
  • 飲品限結帳當日領取
  • 自備環保杯優惠適用
  • 禮物點數與咖啡券不適用

星巴克星沁爽優惠

  • 活動期間：9月9日至11月3日
  • 指定特大杯星沁爽：單一價99元
  • 草莓巴西莓風味檸檬、椰奶、冰雪星沁爽
  • 芒果火龍果檸檬、椰奶、冰雪星沁爽
  • 蘋果山竹風味爆爆檸檬、椰奶星沁爽

85℃國際咖啡日指定果咖第2杯半價
活動期間：10月1日至10月11日

  • 活動門市：全台85℃門市
  • 優惠內容：指定8款果咖任選第2杯半價
  • 蜜桃冰美式
  • 荔枝冰美式
  • 桑椹冰美式
  • 葡萄冰美式
  • 甘梅冰美式
  • 椪柑冰美式
  • 芒果雲朵咖啡
  • 芭樂西西里咖啡
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