首創禁忌森林園區！全球首座全室內《哈利波特》樂園，1.9萬坪斜角巷、霍格華茲2029開玩

雖然地點好像有點遠，但身為資深麻瓜粉的編輯王瀅瀅表示，這個說什麼都要去啊！

在全球無數麻瓜心中，霍格華茲的入學通知書永遠是那份最值得等待的夢想。這股席捲全球二十餘年的魔法狂潮，如今將在阿聯酋阿布達比寫下全新篇章。位於亞斯島（Yas Island）的「阿布達比華納兄弟世界」（Warner Bros. World Abu Dhabi）正式宣佈，將引進重磅的《哈利波特》主題擴建計畫。這項開發不僅是環球影城體系之外首個永久性哈利波特園區，更打造出全球首座全室內魔法世界，更將誕生全球首個專屬的「禁忌森林」獨立主題園區，帶來絕無僅有的震撼體驗。

▲阿布達比華納兄弟世界宣佈引進全球首座全室內《哈利波特》主題園區，引爆全球魔法迷熱烈討論。

全球首座！1.9萬坪全恆溫室內魔法樂園

這項擴建計畫其實有個有趣的轉折。阿布達比開發商 Miral 早在兩年前就預告過要打造哈利波特園區，但當時只計畫蓋一個區域，如今官方公開驚喜，直接一舉「大升級」成三倍大的奇幻世界！整個計畫占地廣達63,000平方公尺，相當於近19,058坪的寬敞空間，讓園區總面積暴增逾五成。

樂園這次跳脫了傳統戶外造景的框架，完整將斜角巷、霍格華茲城堡以及禁忌森林收納於全室內環境中，不僅徹底解決了當地的炎熱氣候問題，更能運用全天候的燈光與氛圍控制，帶來極具臨場感的沉浸式體驗。

▲首度獨立成區的「禁忌森林」將成為園區最大亮點，帶來全球獨家的專屬主題遊樂設施。

首座禁忌森林成真！藍色飛天車預告全新魔法冒險

在主題設定上，全新園區囊括了魔法世界中最具代表性的核心場景。粉絲們除了能漫步於商店林立的斜角巷、瞻仰宏偉的霍格華茲城堡外，最受矚目的莫過於獨立成區的「禁忌森林」，這也是全球主題樂園歷史上，首次將這片神祕森林獨立為專屬園區。

官方同時透露，這裡將設置專為阿布達比量身打造的全球獨家遊樂設施，絕非複製現有的主題設施。在主題樂園官方釋出的擴建計畫宣傳預告片中，那輛曾載著哈利與榮恩飛越天際的藍色飛天車驚喜現身，似乎正暗示著飛車穿越森林、迎戰渾拚柳或八眼巨蛛阿辣哥的經典橋段可能成為全新設施的主軸。這座全室內魔法王國目前正全力施工中，並預計於2029年正式完工亮相。









看更多哈利波特

推薦閱讀：把整套童年買回家！《哈利波特》初版小說立體書封鑰匙圈，經典名場面全在掌心重現

推薦閱讀：哈利波特迷衝台中！25週年快閃店PARK2登場，7大打卡點與70款限定周邊搶先看

推薦閱讀：粉絲必收25週年限定！哈利波特推出金探子3D一卡通、錄取通知信旅行周邊。

