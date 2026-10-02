喝這杯珍奶要看身分證！天仁釀茶所珍奶加馬爹利VSOP秒變大人系手搖，再送限量提帶

手搖飲也能自己加入迷你酒。馬爹利聯名天仁釀茶所推出4款「法式酒香酩茶系列」，最低139元就能開喝。資深美食旅遊編輯李維唐表示，從果茶、醇蜜到珍珠奶茶一次涵蓋，也讓不同口味的手搖控都有選擇。

手搖飲也能直接變成大人系下午茶。馬爹利攜手天仁釀茶所推出期間限定「法式酒香酩茶系列」，10月1日至11月30日一次端出4款聯名茶飲，把馬爹利藍淬燕、馬爹利VSOP迷你酒，搭上天仁釀茶所人氣香橙綠茶與913茶王系列，最低139元就能開喝。更有趣的是酒液不是直接混好，而是讓消費者自己加入迷你酒調製，活動期間購買聯名飲品還能獲得限量專屬飲料提帶，讓平常熟悉的手搖飲多了完全不同的喝法。



▲把馬爹利VSOP迷你酒倒進913珍珠奶茶裡，原本熟悉的奶香、茶香再疊上酒香，珍珠Q彈口感也保留下來，這杯直接切換成大人系手搖模式。圖／天仁釀茶所提供；窩客島整理

馬爹利聯名天仁釀茶所，4款法式酒香酩茶最低139元

這次聯名一次把果茶、純茶系與奶茶系通通排進菜單，對應不同口味的手搖控。清爽派可以從「馬爹利藍淬燕×天仁香橙綠茶」與「馬爹利藍淬燕×天仁913醇蜜」下手，奶茶控則有「馬爹利VSOP×天仁913奶茶」與加入珍珠的「馬爹利VSOP×天仁913珍珠奶茶」，4款都是大杯冰飲，售價落在139元至149元。

喝法也跟一般買了就直接插吸管的手搖飲不同。官方建議先喝2口原味茶飲，再趁冰塊尚未融化前加入搭配的馬爹利迷你酒，輕輕攪拌均勻，從原本熟悉的茶香一路喝到加入干邑後的風味變化。自己動手倒入酒液的過程，也讓這杯期間限定茶飲多了一點調酒般的參與感。



▲奶茶控這杯真的很有大人味，913奶茶加入馬爹利VSOP後，濃郁奶香與烘焙烏龍茶香再添上木質調與花果香氣，喝起來還能感受到帶有焦糖香氣的滑順層次。圖／天仁釀茶所提供；窩客島整理

馬爹利藍淬燕加香橙綠茶，果香茶香一次拉出層次

想喝清爽一點，可以先鎖定「馬爹利藍淬燕×天仁香橙綠茶」，售價149元。官方建議以少冰半糖的香橙綠茶搭配40毫升馬爹利藍淬燕，讓酒液本身的果香與鮮甜橙汁、綠茶清香相互交疊，再帶出柑橘精油香氣。原本就是偏清爽路線的水果茶，加入酒液後多了另一層香氣表現，很適合喜歡果香調的人嘗鮮。

另一款「馬爹利藍淬燕×天仁913醇蜜」同樣售價149元，則把重點轉向蜂蜜與茶香。建議選擇少冰正常甜，再加入40毫升馬爹利藍淬燕，讓913茶王與蜂蜜原有的溫潤甜香接上酒香，入口後從蜜香、茶香一路延伸至干邑帶來的尾韻，和香橙綠茶呈現截然不同的方向。



▲喜歡清爽茶感可以鎖定913醇蜜，溫潤蜜香搭配馬爹利藍淬燕的果香，再帶出香草與烤橡木風味，自己倒入迷你酒輕輕攪拌，就能慢慢喝出茶香與酒香交疊的變化。圖／天仁釀茶所提供；窩客島整理

913奶茶直接加馬爹利VSOP，焦糖香氣變身大人系甜點感

奶茶控這次也有專屬選項。「馬爹利VSOP×天仁913奶茶」售價139元，以帶有烘焙烏龍茶香的913奶茶搭配30毫升馬爹利VSOP，建議少冰半糖。原本濃郁柔順的奶香加入帶有木質調與花果香氣的酒液後，官方形容會呈現絲滑口感與焦糖香氣，讓一杯熟悉的奶茶多出接近甜點般的風味走向。

如果喝奶茶就是不能沒有珍珠，「馬爹利VSOP×天仁913珍珠奶茶」則把咀嚼感一起保留下來。售價149元，同樣建議少冰半糖並搭配30毫升馬爹利VSOP，柔和酒香疊上奶茶，再加上珍珠Q彈口感，一口可以同時喝到茶香、奶香與酒香，最後還能咬到珍珠，直接把國民手搖飲換成另一種大人系喝法。

買聯名茶飲送馬爹利飲料提帶，深藍設計限量送完為止

除了4款飲品，這波聯名還準備了可以直接帶著走的限定周邊。活動期間購買任一「法式酒香酩茶系列」，就能獲得限量「馬爹利×天仁釀茶所專屬飲料提帶」1只，以簡約設計搭配深藍色調，套上手搖杯後就能直接提著走。贈品數量有限，實際供應依門市現場為準，送完為止。

這次4款聯名飲品也都是限量販售，於天仁釀茶所全台76間門市供應，售完為止。由於茶飲組合含有酒精，門市現場必須驗證符合法定飲酒年齡後才能購買，想喝的人記得別只帶手機出門。



▲這次聯名連飲料提帶都很有質感，深藍色設計搭上馬爹利字樣，套上天仁釀茶所手搖杯就能直接提著走，買聯名飲品就有機會把限量款一起帶回家。圖／天仁釀茶所提供；窩客島整理

馬爹利藍淬燕換上新瓶裝，波本桶二次熟成帶出香草與烤橡木香

這次出現在聯名茶飲中的馬爹利藍淬燕，本身也有不少風味細節。馬爹利藍淬燕採用VSOP二次熟成於美國波本桶，今年9月推出全新瓶裝，以燙金浮雕工藝搭配靛藍色調與雨燕意象，酒液則結合干邑的果香、蜜餞甜美氣息，以及波本桶帶來的香草與烤橡木風味。

除了這次直接搭配天仁釀茶所茶飲，官方也提供其他飲用方式，包括純飲、加冰，或以1比3比例加入氣泡水調成Highball。另一款馬爹利VSOP則以黃色果香與木質調性為特色，可用1比3比例加入可樂，再搭配檸檬片或檸檬汁，也能改用蘋果汁與新鮮蘋果片，延伸出不同的果香調飲。

天仁釀茶所全台76間門市限定，外送平台買不到

「法式酒香酩茶系列」活動自10月1日至11月30日限定登場，4款茶飲只在天仁釀茶所全台76間實體門市販售，不適用第三方外送平台及「你訂」，同時不提供寄杯與外送，也無法與其他優惠合併使用。實際供應數量仍以各門市現場庫存為準，售完即止。

對平常就會買杯手搖飲犒賞自己的人來說，這次最大的變化就在於熟悉的913茶王、珍珠奶茶與香橙綠茶，都因為迷你酒加入而換了一種喝法。可以先喝原味，再自己倒入酒液比較前後差異，也可以把它留給下班後、週末聚會或下午茶時間慢慢喝。



▲一次提走2杯手搖飲，再拿著馬爹利VSOP與藍淬燕迷你酒，光是自己倒入茶飲調製這個步驟就很有儀式感，揪朋友一起喝更有聚會氣氛。圖／天仁釀茶所提供；窩客島整理





活動名稱：馬爹利 × 天仁釀茶所「法式酒香酩茶系列」

活動期間：10月1日至11月30日（期間限定，數量有限，售完為止）

販售門市：全台 76 間天仁釀茶所實體門市（不適用於第三方外送平台及「你訂」服務）

馬爹利藍淬燕 × 天仁香橙綠茶

售價：149元（大杯／冰飲）

建議調配：少冰半糖，加入 40ml 藍淬燕迷你酒|

風味特色：鮮甜橙汁與綠茶清香結合干邑果香，帶有淡淡柑橘精油香氣，輕盈解膩。

馬爹利藍淬燕 × 天仁913醇蜜

售價：149元（大杯／冰飲）

建議調配：少冰正常甜，加入 40ml 藍淬燕迷你酒

風味特色：溫潤蜂蜜甜香與干邑交織，呈現層次分明的回甘尾韻。

馬爹利 VSOP × 天仁913奶茶

售價：139元（大杯／冰飲）

建議調配：少冰半糖，加入 30ml VSOP 迷你酒

風味特色：烏龍茶香、濃厚奶香與干邑花果木質調完美融合，具法式甜點般絲滑口感與焦糖香。

馬爹利 VSOP × 天仁913珍珠奶茶

售價：149元（大杯／冰飲）

建議調配：少冰半糖，加入 30ml VSOP 迷你酒

風味特色：醇厚酒香搭配Q彈珍珠，甜而不膩且口感豐盈。

活動專屬優惠與贈品

滿額贈體驗：活動期間於門市購買任一款「法式酒香酩茶系列」飲品，即贈送限量「馬爹利 × 天仁釀茶所專屬飲料提帶」一只（數量有限，贈完為止）。

注意事項

購買時門市現場須驗證消費者符合法定飲酒年齡（未滿18歲禁止飲酒）。

本活動恕無法與其他優惠合併使用，且不提供寄杯及外送服務。

飲品附贈之迷你酒瓶屬易碎包裝，取用時請小心輕放。

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