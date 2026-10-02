不用卡也能逛！韓版好市多Traders超好買，五星級麵包、45cm巨無霸披薩連在地人都推

編輯王瀅瀅表示，不用會員卡也太佛心，下次去韓國絕對要排進行程裡！

週末到好市多（COSTCO）大採買早已成為多數人日常補貨的行程，但如果能省去每年繳交會員費的門檻直接進場採購，絕對是購物狂們夢寐以求的福音。韓國新世界集團E-Mart旗下的倉庫型韓國大賣場「Traders Wholesale Club」，就是這樣一座全開放的採買天堂。這座被封為「韓版好市多」的量販店免辦會員卡、不限付款方式，不論在地人或自由行旅客都能輕鬆開逛，迅速成為造訪韓國時必收的私房景點與韓國自由行熱門行程。

▲完全免辦會員卡即可自由入場，Traders Wholesale Club成為韓國近年最受歡迎的開放式賣場。

週週有新品！大份量高質感商品與五星級麵包人人搶

這個主打極致CP值的零售空間，背後有著相當聰明的經營思維。不同於一般大型超市陳列上萬種品項，這裡精選約5,000種核心熱銷品，利用挑高近9公尺的垂直棧板堆疊大幅降低營運成本，再結合龐大的聯合採購實力，展現出比傳統超市便宜近15%的價格優勢。賣場擁有高達60%的年商品淘汰率，每週引進數十款新品並淘汰買氣較弱的商品，甚至在生鮮區特別打造貼心的冷氣溫控系統嚴格保鮮，讓每次到訪都充滿新鮮感與高品質。

在如此豐富多元的選擇中，賣場最具代表性的莫過於自家獨家開發的熱銷商品。從採用同集團百年頂級五星級「朝鮮飯店」專屬食譜開發的烘焙坊麵包西點，到熟食區熱銷的澎湃炸雞等自有品牌美食，全憑藉著大份量與高CP值，被大家狂推是進店必拿的夢幻逸品。

▲生鮮區配備貼心冷氣溫控保鮮，烘焙區更採用百年五星級「朝鮮飯店」專屬食譜打造高品質麵包。

逛累了來這吃！T-CAFE必點45公分巨無霸披薩

若逛累了，則絕對不能錯過熟食美食區T-CAFE！這裡簡直是饕客的平價天堂，鎮店之寶首推直徑長達45公分的巨無霸披薩，不只可以買整張跟朋友開派對分享，單買切片同樣令人滿足。

▲直徑長達45公分的巨無霸披薩美味又豪氣，切片或整張購買都是熟食區絕不能錯過的鎮店之寶。

除了份量感十足的披薩，現做熱騰騰的牛肉捲、豬肉捲，以及專為韓國在地口味研發的半雞米粉與超划算美式咖啡，無一不是網友一致好評的在地人氣美食。

▲專為韓國在地口味研發的半雞米粉，整隻半雞大方入碗，湯頭濃郁又具滿滿飽足感。

商品價格實惠、份量豪氣，買完還能直接在現場大快朵頤，一站解決吃喝與購物。下回去韓國旅遊時，不妨也將這座好逛又好吃的採買天堂列入你的必去清單吧！

▲熟食區T-CAFE提供極高CP值的餐點選擇，是遊客逛累時補充體力的最佳平價天堂。

韓國賣場Traders代表性分店資訊

除了下述4間，全韓共有20多間Traders分店，若想查詢釜山、大丘或更多近郊門市，可至Naver Map或官網搜尋離行程最近的地點。

高陽店（Starfield高陽B2樓）： 京畿道高陽市德陽區高陽大路1955 B2樓。搭乘首爾地鐵3號線至三松站下車，步行約10分鐘即可抵達。

水原華城店（Starfield水原B2樓）： 京畿道水原市長安區水原天路175 B2樓。搭乘首都圈電鐵1號線至華西站下車，步行約5分鐘即可抵達（可順遊星空圖書館2.0）。

月溪店（首爾首家門市）： 首爾特別市蘆原區馬得路3路17。搭乘首爾地鐵1號線或京春線至月溪站，2號出口步行約10分鐘即可抵達。

金浦店： 京畿道金浦市金浦漢江4路521。鄰近金浦國際機場，搭乘金浦黃金線至陽村站，1號出口步行約15分鐘即可抵達。





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