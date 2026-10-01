上海鄉村51道功夫菜！天母別館988吃到飽，爽吃蟹粉燒豆腐與醃篤鮮、6人同行加碼送雞湯

老字號江浙名菜上海鄉村天母別館推出 10 月平日限定 51 道中菜吃到飽，四人同行每位 988 元加一成服務費，即可無限續點陶甕醃篤鮮、蟹粉獅子頭等經典功夫菜。「將單點招牌菜直接納入吃到飽菜單，對饕客來說是極具誠意的絕佳嚐鮮機會。」資深美食編輯李維唐點評道。
上海鄉村吃到飽來了，江浙菜控這次可以直接揪一桌開吃。老字號上海鄉村天母別館於10月1日至10月31日推出平日限定51道中菜吃到飽，成人每位988元加10％服務費，從陶甕醃篤鮮、蟹粉獅子頭、蟹粉燒豆腐，到干絲牛肉絲、蒜燒小黃魚、豆沙鍋餅通通納入菜單，而且採現點現做方式熱騰騰上桌。只要4人以上同行就能享用專案，4人同行再招待經典烤方1份，6人同行更升級加送火腿津白雞湯1份，想找台北聚餐、天母美食或江浙菜吃到飽，10月可以直接鎖定這一桌。
上海鄉村51道中菜吃到飽，988元把江浙功夫菜變成無限續點
一般想到吃到飽，腦中浮現的多半是自助餐檯，但上海鄉村這次走的是中菜聚餐路線。51道菜涵蓋開胃小品、海鮮、肉類、豆腐蛋料理、時蔬、湯品、點心與飯麵主食，而且不是先大量製作擺著取餐，而是採現點現做，讓中菜最講究的熱度、香氣與鑊氣能在上桌時直接接住食慾。
更有吸引力的是，原本單點菜單中的多款料理也直接放進988元吃到飽名單。單點488元的陶甕醃篤鮮、308元的蟹粉獅子頭、368元的干絲牛肉絲都能續點，對平常想多試幾道菜，卻又怕一桌點太多吃不完的人來說，這次可以用多人聚餐的方式一次把不同江浙菜色排上桌。
陶甕醃篤鮮無限點，老母雞高湯煨出濃醇江浙味
吃江浙菜少不了一碗熱湯，這次被納入吃到飽菜單的陶甕醃篤鮮，就是上海鄉村的功夫菜之一。湯底以老母雞高湯為基礎，加入帶著鹹香的家鄉肉、豬五花肉，再搭配竹筍與腐竹慢慢煨煮。乳白色湯頭入口溫潤濃醇，肉香、雞湯鮮味與筍子的脆口感交錯，尤其多人聚餐時先盛上一碗暖胃，很有傳統中菜圍桌吃飯的氣氛。
這道料理原本單點價格為488元，活動期間直接列入51道吃到飽菜單。想喝湯也不只有醃篤鮮，專屬菜單另外收錄酸菜肚片湯、江南福袋百頁鮮，從濃醇到帶酸香的湯品都能依照整桌人的口味搭配。
蟹粉獅子頭、蟹粉燒豆腐開放續點，濃郁蟹粉香配白飯正好
喜歡濃郁系上海菜，蟹粉獅子頭與蟹粉燒豆腐可以直接列入必點順序。手工揉捏的獅子頭保有豐腴柔潤口感與彈性，再吸附濃郁蟹粉鮮味，入口同時吃得到肉香與蟹粉滋味。蟹粉燒豆腐則以滑嫩豆腐承接鮮明海味，柔嫩口感搭配濃郁風味，特別適合配著飯一起吃。
想把整桌菜色吃得更豐富，肉類還能接著點京醬肉絲、脆皮土雞腿、爆炒乾鍋雞、黑松露嫩雞片、川味水煮牛、左宗棠雞球與乾鍋肥腸等料理。海鮮則有碧綠蝦球、糖醋葡萄魚、鮮蝦粉絲煲、清蒸鱸魚、蒜燒小黃魚與雪菜魚片，一桌從江浙經典一路吃到不同風味的熱炒菜色。
上海菜飯、生煎包、豆沙鍋餅都能點，51道菜從開胃一路吃到甜點
51道菜單並沒有只把重點放在大菜。想換換口味，開胃小品有脆皮素鵝、鵝肝肴肉、松露白玉絲、和風鮑魚、鄉村烤麩、蜜汁芋頭等選擇，蔬菜則安排焗烤海鮮白菜、炒水蓮、炒高麗菜、清炒時蔬與魚香茄煲，讓多人聚餐時可以在肉類與海鮮之間穿插搭配。
吃到後半場還有生煎包、芋泥包、奶皇包、豆沙鍋餅、蓮蓉芝麻球、魚子蒸燒賣與銀絲卷等點心，主食則有上海菜飯、蔥開煨麵、繡球脆麵與白菜年糕。從冷盤、熱菜、湯品一路吃到點心與主食，不必為了多吃幾種上海菜而一次點上滿桌單點料理。
4人送經典烤方，6人再加碼火腿津白雞湯
揪人數還有額外招待。4人同行每桌招待1份價值598元的經典烤方，選用豬五花肉，以醬油、冰糖、雞骨等傳承40多年的配方熬煮，不額外加入香料。完成後外層呈現紅亮油潤色澤，肉質軟嫩入味，豐潤卻不顯膩口，也是上海鄉村具代表性的招牌菜。
若直接揪到6人，除了經典烤方，還會再招待1鍋火腿津白雞湯，2道招待料理合計價值1,878元。不過要注意，經典烤方與火腿津白雞湯都是單次招待，並不屬於51道無限續點範圍。
上海鄉村天母別館51道中菜吃到飽
活動期間：2026年10月1日至10月31日
適用日期：週一至週四
不適用日期：週五、週六、週日及國定假日
活動門市：上海鄉村天母別館
活動地址：台北市士林區忠誠路2段55號5樓
用餐門檻：4人含以上同行，同桌賓客須全員選擇吃到飽專案
預約方式：電話預約制
上海鄉村吃到飽價格
- 成人：988元加10％服務費
- 兒童：6歲至未滿12歲，每位500元加10％服務費
- 幼童：3歲至未滿6歲，每位200元加10％服務費
- 未滿3歲：免費
51道中菜吃到飽重點菜色
- 招牌功夫菜：陶甕醃篤鮮、蟹粉獅子頭、蟹粉燒豆腐、干絲牛肉絲
- 海鮮料理：碧綠蝦球、糖醋葡萄魚、鮮蝦粉絲煲、清蒸鱸魚、蒜燒小黃魚、雪菜魚片
- 肉類料理：京醬肉絲、脆皮土雞腿、爆炒乾鍋雞、黑松露嫩雞片、川味水煮牛、乾鍋肥腸
- 點心甜品：生煎包、芋泥包、奶皇包、豆沙鍋餅、蓮蓉芝麻球、銀耳燉雪燕
- 飯麵主食：上海菜飯、蔥開煨麵、繡球脆麵、白菜年糕
- 料理方式：採現點現做，51道專屬菜色可無限續點
4人及6人同行加碼招待
- 4人同行：招待經典烤方1份，價值598元
- 6人同行：招待經典烤方及火腿津白雞湯各1份，合計價值1,878元
注意事項：經典烤方與火腿津白雞湯皆為單次招待，不提供無限續點
午餐及晚餐用餐時間
- 午餐入席：11：00、11：30
- 午餐最後點餐：13：30
- 午餐結束：14：30
- 晚餐入席：17：00、17：30
- 晚餐最後點餐：19：30
- 晚餐結束：21：30
上海鄉村吃到飽注意事項
- 僅限內用，不適用外帶及外送
- 未食用完畢的餐點不得打包
- 同桌所有賓客皆須選擇吃到飽專案，不接受部分賓客單點
- 經典烤方與火腿津白雞湯不列入無限續點
- 不得與其他優惠、會員折扣及餐券併用
- 採電話預約制
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