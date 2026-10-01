上海鄉村51道功夫菜！天母別館988吃到飽，爽吃蟹粉燒豆腐與醃篤鮮、6人同行加碼送雞湯

老字號江浙名菜上海鄉村天母別館推出 10 月平日限定 51 道中菜吃到飽，四人同行每位 988 元加一成服務費，即可無限續點陶甕醃篤鮮、蟹粉獅子頭等經典功夫菜。「將單點招牌菜直接納入吃到飽菜單，對饕客來說是極具誠意的絕佳嚐鮮機會。」資深美食編輯李維唐點評道。

上海鄉村吃到飽來了，江浙菜控這次可以直接揪一桌開吃。老字號上海鄉村天母別館於10月1日至10月31日推出平日限定51道中菜吃到飽，成人每位988元加10％服務費，從陶甕醃篤鮮、蟹粉獅子頭、蟹粉燒豆腐，到干絲牛肉絲、蒜燒小黃魚、豆沙鍋餅通通納入菜單，而且採現點現做方式熱騰騰上桌。只要4人以上同行就能享用專案，4人同行再招待經典烤方1份，6人同行更升級加送火腿津白雞湯1份，想找台北聚餐、天母美食或江浙菜吃到飽，10月可以直接鎖定這一桌。

▲上海鄉村天母別館把51道中菜一次端上桌，從經典烤方、蟹粉獅子頭到熱騰騰湯品與主食都有，揪一桌人就能把江浙功夫菜輪番吃過一遍。圖／上海鄉村提供；窩客島整理



上海鄉村51道中菜吃到飽，988元把江浙功夫菜變成無限續點

一般想到吃到飽，腦中浮現的多半是自助餐檯，但上海鄉村這次走的是中菜聚餐路線。51道菜涵蓋開胃小品、海鮮、肉類、豆腐蛋料理、時蔬、湯品、點心與飯麵主食，而且不是先大量製作擺著取餐，而是採現點現做，讓中菜最講究的熱度、香氣與鑊氣能在上桌時直接接住食慾。

更有吸引力的是，原本單點菜單中的多款料理也直接放進988元吃到飽名單。單點488元的陶甕醃篤鮮、308元的蟹粉獅子頭、368元的干絲牛肉絲都能續點，對平常想多試幾道菜，卻又怕一桌點太多吃不完的人來說，這次可以用多人聚餐的方式一次把不同江浙菜色排上桌。





陶甕醃篤鮮無限點，老母雞高湯煨出濃醇江浙味

吃江浙菜少不了一碗熱湯，這次被納入吃到飽菜單的陶甕醃篤鮮，就是上海鄉村的功夫菜之一。湯底以老母雞高湯為基礎，加入帶著鹹香的家鄉肉、豬五花肉，再搭配竹筍與腐竹慢慢煨煮。乳白色湯頭入口溫潤濃醇，肉香、雞湯鮮味與筍子的脆口感交錯，尤其多人聚餐時先盛上一碗暖胃，很有傳統中菜圍桌吃飯的氣氛。

這道料理原本單點價格為488元，活動期間直接列入51道吃到飽菜單。想喝湯也不只有醃篤鮮，專屬菜單另外收錄酸菜肚片湯、江南福袋百頁鮮，從濃醇到帶酸香的湯品都能依照整桌人的口味搭配。

▲天氣轉涼來一鍋「陶甕醃篤鮮」最對味，乳白湯頭以老母雞高湯為底，搭配家鄉肉、豬五花肉、竹筍與腐竹煨煮，喝起來濃醇溫潤又帶著鮮味。圖／上海鄉村提供；窩客島整理

蟹粉獅子頭、蟹粉燒豆腐開放續點，濃郁蟹粉香配白飯正好

喜歡濃郁系上海菜，蟹粉獅子頭與蟹粉燒豆腐可以直接列入必點順序。手工揉捏的獅子頭保有豐腴柔潤口感與彈性，再吸附濃郁蟹粉鮮味，入口同時吃得到肉香與蟹粉滋味。蟹粉燒豆腐則以滑嫩豆腐承接鮮明海味，柔嫩口感搭配濃郁風味，特別適合配著飯一起吃。

想把整桌菜色吃得更豐富，肉類還能接著點京醬肉絲、脆皮土雞腿、爆炒乾鍋雞、黑松露嫩雞片、川味水煮牛、左宗棠雞球與乾鍋肥腸等料理。海鮮則有碧綠蝦球、糖醋葡萄魚、鮮蝦粉絲煲、清蒸鱸魚、蒜燒小黃魚與雪菜魚片，一桌從江浙經典一路吃到不同風味的熱炒菜色。

▲「蟹粉燒豆腐」光看濃郁醬汁就很下飯，滑嫩豆腐吸附蟹粉鮮味，入口柔嫩又帶著濃郁海味，也是這次吃到飽可以直接續點的人氣功夫菜。圖／上海鄉村提供；窩客島整理



上海菜飯、生煎包、豆沙鍋餅都能點，51道菜從開胃一路吃到甜點

51道菜單並沒有只把重點放在大菜。想換換口味，開胃小品有脆皮素鵝、鵝肝肴肉、松露白玉絲、和風鮑魚、鄉村烤麩、蜜汁芋頭等選擇，蔬菜則安排焗烤海鮮白菜、炒水蓮、炒高麗菜、清炒時蔬與魚香茄煲，讓多人聚餐時可以在肉類與海鮮之間穿插搭配。

吃到後半場還有生煎包、芋泥包、奶皇包、豆沙鍋餅、蓮蓉芝麻球、魚子蒸燒賣與銀絲卷等點心，主食則有上海菜飯、蔥開煨麵、繡球脆麵與白菜年糕。從冷盤、熱菜、湯品一路吃到點心與主食，不必為了多吃幾種上海菜而一次點上滿桌單點料理。

▲想換點重口味也沒問題，黑松露嫩雞片、爆炒乾鍋雞、脆皮土雞腿通通納入吃到飽菜單，從黑松露香氣、乾鍋辛香到雞腿酥香口感一次滿足。圖／上海鄉村提供；窩客島整理

4人送經典烤方，6人再加碼火腿津白雞湯

揪人數還有額外招待。4人同行每桌招待1份價值598元的經典烤方，選用豬五花肉，以醬油、冰糖、雞骨等傳承40多年的配方熬煮，不額外加入香料。完成後外層呈現紅亮油潤色澤，肉質軟嫩入味，豐潤卻不顯膩口，也是上海鄉村具代表性的招牌菜。

若直接揪到6人，除了經典烤方，還會再招待1鍋火腿津白雞湯，2道招待料理合計價值1,878元。不過要注意，經典烤方與火腿津白雞湯都是單次招待，並不屬於51道無限續點範圍。

▲鎮店招牌「經典烤方」一上桌就是視覺焦點，豬五花熬煮到色澤紅亮油潤，肉質軟嫩入味又帶著豐潤口感，搭配一旁的饅頭一起吃更有上海菜聚餐的儀式感。圖／上海鄉村提供；窩客島整理







上海鄉村天母別館51道中菜吃到飽

活動期間：2026年10月1日至10月31日

適用日期：週一至週四

不適用日期：週五、週六、週日及國定假日

活動門市：上海鄉村天母別館

活動地址：台北市士林區忠誠路2段55號5樓

用餐門檻：4人含以上同行，同桌賓客須全員選擇吃到飽專案

預約方式：電話預約制

上海鄉村吃到飽價格

成人：988元加10％服務費

兒童：6歲至未滿12歲，每位500元加10％服務費

幼童：3歲至未滿6歲，每位200元加10％服務費

未滿3歲：免費

51道中菜吃到飽重點菜色

招牌功夫菜：陶甕醃篤鮮、蟹粉獅子頭、蟹粉燒豆腐、干絲牛肉絲

海鮮料理：碧綠蝦球、糖醋葡萄魚、鮮蝦粉絲煲、清蒸鱸魚、蒜燒小黃魚、雪菜魚片

肉類料理：京醬肉絲、脆皮土雞腿、爆炒乾鍋雞、黑松露嫩雞片、川味水煮牛、乾鍋肥腸

點心甜品：生煎包、芋泥包、奶皇包、豆沙鍋餅、蓮蓉芝麻球、銀耳燉雪燕

飯麵主食：上海菜飯、蔥開煨麵、繡球脆麵、白菜年糕

料理方式：採現點現做，51道專屬菜色可無限續點

4人及6人同行加碼招待

4人同行：招待經典烤方1份，價值598元

6人同行：招待經典烤方及火腿津白雞湯各1份，合計價值1,878元

注意事項：經典烤方與火腿津白雞湯皆為單次招待，不提供無限續點

午餐及晚餐用餐時間

午餐入席：11：00、11：30

午餐最後點餐：13：30

午餐結束：14：30

晚餐入席：17：00、17：30

晚餐最後點餐：19：30

晚餐結束：21：30

上海鄉村吃到飽注意事項

僅限內用，不適用外帶及外送

未食用完畢的餐點不得打包

同桌所有賓客皆須選擇吃到飽專案，不接受部分賓客單點

經典烤方與火腿津白雞湯不列入無限續點

不得與其他優惠、會員折扣及餐券併用

採電話預約制

品嚐完天母別館超划算的四人同行烤方好康，想掌握更多全台吃到飽餐廳的平日限時折價與省錢攻略嗎？

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