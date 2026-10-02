Bacha Coffee插旗台北中山商圈，摩洛哥奢華咖啡空間藏200多款精品咖啡一次逛

源自1910年摩洛哥馬拉喀什的Bacha Coffee夿萐咖啡進駐台北中山商圈，帶來200多款100％阿拉比卡精品咖啡。資深美食旅遊編輯李維唐表示，從28坪摩洛哥風空間、7席咖啡吧到外帶服務，讓中山商圈再添一處特色鮮明的咖啡新據點。

Bacha Coffee夿萐咖啡正式插旗台北中山商圈，最新門市進駐新光三越台北南西店一館，把源自1910年摩洛哥馬拉喀什的咖啡文化帶進台北街頭。約28坪空間一次集合咖啡精品門市、7席咖啡吧與外帶服務，更帶來來自35個生產國的200多款100％阿拉比卡精品咖啡，從現場坐下來慢慢喝，到逛完中山商圈順手外帶一杯都可以，咖啡控又多了一個值得放進中山站散步路線的新據點。

▲整面咖啡牆真的會讓咖啡控選到眼花，繽紛咖啡罐一路排開，搭配金色櫃台和黑白地磚，從選咖啡到坐進咖啡吧慢慢喝都很有儀式感。圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供；窩客島整理 ▲咖啡配甜點就是下午最療癒的組合，玻璃罐裡擠上綿密奶油，再用堅果和巧克力點綴，旁邊配上一杯黑咖啡，光看就讓人想直接挖一大口。圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供；窩客島整理

Bacha Coffee台北南西店開箱，28坪摩洛哥風空間超吸睛

走進Bacha Coffee夿萐咖啡台北南西店，最先抓住目光的就是充滿摩洛哥色彩的空間設計。全店約28坪，設計靈感向品牌發源地馬拉喀什致敬，以標誌性的赭色調為主軸，再加入繽紛幾何圖騰、黑白相間大理石地板與鍍金細節。從門面一路走進店內，濃烈色彩與金色元素交錯，和一般走簡約路線的咖啡店呈現截然不同的視覺氛圍。

店內還規劃7席咖啡吧座位，想喝咖啡不用只買了就走，可以直接坐下來看咖啡專員依循品牌傳統沖調方式，以金色鵝頸壺將咖啡緩緩注入骨瓷杯。從沖煮器具到杯具都有完整的品牌風格，讓喝咖啡這件事多了一層儀式感，也把源自馬拉喀什的咖啡文化濃縮進台北中山商圈的一杯咖啡裡。

▲一走進Bacha Coffee夿萐咖啡，鮮明紅金招牌、黑白棋盤地板和滿牆咖啡罐立刻抓住目光，坐在咖啡吧喝上一杯，逛中山商圈也多了一個充滿摩洛哥風情的休息點。圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供；窩客島整理



200多款100％阿拉比卡咖啡登場，35個生產國風味一次探索

真正讓咖啡控容易陷入選擇困難的，還是店內多達200多款100％阿拉比卡精品咖啡。從不同產區、調配方式到風味設定都有選擇，品牌並將咖啡分成單品咖啡、精選調配、精緻風味及天然二氧化碳脫因咖啡4大系列，想找自己平常熟悉的咖啡類型，或趁機換個產區探索，都有相當大的選擇範圍。

一整排鮮亮琥珀色咖啡罐也是店內很有辨識度的畫面。除了直接挑選咖啡豆，咖啡專員也能依照每位客人的沖煮方式提供研磨建議，對家中使用不同咖啡器具的人來說，選豆時不用只靠包裝名稱猜測。現場同時能搭配招牌鹹甜可頌、維也納式點心與咖啡蛋糕，讓這間店不只是買咖啡豆的地方，也能安排成逛中山商圈途中坐下來喝杯咖啡的休息站。

▲咖啡豆控最難抗拒的畫面就是這一罐，打開經典琥珀橘咖啡罐，滿滿烘焙咖啡豆直接映入眼簾，從挑豆到帶回家自己沖，都把喝咖啡變成日常裡的小小儀式。圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供；窩客島整理

Bacha Coffee掛耳咖啡與遊牧系列，送禮控直接逛起來

如果平常習慣在辦公室或家裡快速沖一杯，店內也有品牌經典掛耳咖啡袋系列，每盒提供12個或25個獨立包裝選擇。品項從珠穆朗瑪峰、衣索比亞耶加雪菲等產區單品咖啡，到1910咖啡、米蘭清晨咖啡與巴黎之戀咖啡等風味咖啡都有，少了現磨咖啡豆的準備步驟，也能依照自己偏好的咖啡類型挑選。

想找更有送禮感的選擇，店內還有經典遊牧系列，集結葉門摩卡瑪塔里咖啡、牙買加藍山瓦倫福德咖啡等咖啡品項，以精緻禮盒呈現。現場同時陳列咖啡器具、禮品，並提供禮籃與專屬客製服務，從咖啡豆、掛耳咖啡一路挑到器具與禮盒，可以依照自用或送禮需求慢慢搭配。

▲咖啡豆控最難抗拒的畫面就是這一罐，打開經典琥珀橘咖啡罐，滿滿烘焙咖啡豆直接映入眼簾，從挑豆到帶回家自己沖，都把喝咖啡變成日常裡的小小儀式。圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供；窩客島整理



Bacha Coffee外帶咖啡也講究，香緹鮮奶油與玻璃吸管一起帶著走

不打算坐下來喝也沒關係，台北南西店同步提供外帶服務，咖啡可依個人喜好選擇熱飲或冷飲，每杯還會搭配法式香緹鮮奶油、蔗糖棒以及可重複使用的環保玻璃吸管。搭上一份品牌招牌可頌，就能直接拎著咖啡繼續逛中山商圈，把原本偏向正式品飲的咖啡體驗轉換成更貼近日常城市生活的方式。

對平常會從捷運中山站一路逛新光三越、周邊街區的人來說，新店的位置也相當直接。無論是專程來挑咖啡豆與掛耳咖啡，坐進7席咖啡吧體驗現場沖煮，或只是逛街途中想外帶一杯咖啡，都能按照當天行程安排，不必特別改變原本的中山商圈散步路線。

▲外帶咖啡也做得很有儀式感，藍色花紋杯搭配同系列小盒，再用橘紅色托盤一起端上，旁邊一字排開的金色咖啡壺更把Bacha Coffee夿萐咖啡的華麗風格拉滿。圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供；窩客島整理

Bacha Coffee夿萐咖啡台北南西店地址與營業時間

Bacha Coffee夿萐咖啡台北南西店位於新光三越台北南西店一館1樓，地址為台北市中山區南京西路12號。營業時間為週日至週四11：00至21：30，週五與週六11：00至22：00。品牌源自1910年摩洛哥馬拉喀什的達夿萐，目前以咖啡精品餐廳、精品門市、咖啡吧、旅遊零售與外帶等形式提供咖啡體驗，官方網站亦提供全球60多個國家的配送服務。

這次進駐台北中山商圈，最大的看點不只在200多款咖啡選擇，而是從空間、咖啡吧、外帶服務到禮盒選品都集中在同一間店裡。想坐下來看金色鵝頸壺沖出一杯咖啡，或在滿牆琥珀色咖啡罐之間慢慢挑選自己的下一款咖啡，都能找到不同逛法，也讓中山商圈的咖啡地圖再多一個具有鮮明摩洛哥風格的新選擇。

▲亮眼紅色可頌一上桌就很搶鏡，層層酥皮捲出漂亮紋理，搭著熱咖啡和金色咖啡壺一起享用，連下午茶桌面都充滿Bacha Coffee夿萐咖啡的華麗感。圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供；窩客島整理







Bacha Coffee 夿萐咖啡

開幕地點：新光三越台北南西店一館 1F（台北市中山區南京西路 12 號）

開幕日期：2026 年 10 月 1 日盛大開幕

營業時間：

週日至週四：11:00～21:30

週五與週六：11:00～22:00

門市電話：(02) 2581-1910

門市空間與設施亮點

空間規模：占地約 28 坪。

設計風格：向發源地摩洛哥達奄蓮（Dar el Bacha）致敬，採用馬拉喀什標誌性赭色調，融合繽紛幾何圖騰、黑白大理石地板與璀璨鍍金細節。

服務型態：結合咖啡精品門市、咖啡吧與外帶服務三合一空間。

內用席次：設有 7 席專屬咖啡吧座位。

餐飲與體驗亮點

精品咖啡陣容：提供精選來自 35 個生產國、逾 200 款 100% 阿拉比卡精品咖啡。

四大咖啡系列：包含單品咖啡、精選調配、精緻風味及天然二氧化碳脫因咖啡。

品飲儀式：由專業咖啡專員以經典金色鵝頸壺緩緩沖調，注入優雅骨瓷杯中。

招牌餐點：提供招牌鹹甜可頌、維也納式點心與咖啡蛋糕。

外帶服務配件：不論冷熱飲，每杯外帶咖啡均貼心附贈法式香緹鮮奶油、蔗糖棒與可重複使用的環保玻璃吸管。

購物與禮品選購

咖啡豆研磨建議：現場全系列皆提供咖啡豆選購，咖啡專員可依個人沖煮喜好提供專屬研磨建議。

經典掛耳咖啡袋系列：提供每盒 12 個或 25 個獨立包裝，包含單品（如珠穆朗瑪峰、衣索比亞耶加雪菲）與精緻風味（如 1910 咖啡、米蘭清晨咖啡、巴黎之戀咖啡）。

經典「遊牧系列」禮盒：收納珍稀咖啡（如葉門摩卡瑪塔里咖啡、牙買加藍山瓦倫福德咖啡）。

禮籃與客製服務：提供精緻禮籃及專屬客製化送禮服務。

喝完Bacha Coffee，也可以接著看看其他品牌近期又端出哪些新品與限定企劃

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