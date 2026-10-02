50元專區買爆！全台唯一駿河屋正式店在台北東區，吉伊卡哇、西村優志、航海王周邊

全台唯一駿河屋正式店最低50元買爆！駿河屋台北明曜店outlet專區均一價50元，編輯鄭亦庭表示：鬼滅之刃、航海王、吉伊卡哇、西村優志周邊都有。

全台唯一駿河屋正式店最低50元買爆！動漫迷必逛駿的河屋不只近期開幕的西門地下街快閃店，許多人常錯過藏在台北東區明曜百貨內的駿河屋實體門市，不是快閃店形式，而是正式駿河屋實體店，現場集結《鬼滅之刃》、《航海王》、《排球少年！》、《咒術迴戰》等超人氣動漫周邊、公仔模型、玩偶娃娃，還有吉伊卡哇、西村優志、三麗鷗與寶可夢等人氣IP周邊，更設有均一價50元的Outlet特價品專區，快來駿河屋台北明曜百店挖寶。



▲全台唯一駿河屋正式實體店！駿河屋藏在台北東區明曜百貨6樓，超人氣動漫周邊最低50元。(攝影：鄭亦庭)



▲駿河屋台北明曜店最低50元開買！一整排Outlet特價品專區均一價50元買爆。(攝影：鄭亦庭)





駿河屋台北明曜店均一價50元Outlet專區

▲駿河屋台北明曜店最低50元開買！一整排Outlet特價品專區均一價50元買爆。(攝影：鄭亦庭)





駿河屋台北明曜店吉伊卡哇、西村優志周邊也有

▲駿河屋台北明曜店內也有吉伊卡哇、西村優志等周邊，部分周邊甚至貼上5折標籤。(攝影：鄭亦庭)





動漫迷必逛全台唯一駿河屋正式店

▲駿河屋台北明曜店規劃《鬼滅之刃》、《航海王》、《排球少年！》、《咒術迴戰》專區。(攝影：鄭亦庭)

▲駿河屋台北明曜店公仔區有著一系列超人氣動漫角色公仔，動漫迷快來挖寶。(攝影：鄭亦庭)





駿河屋 台北明曜店

超人氣日本IP台北專賣店、快閃店跟上

來到駿河屋台北明曜店絕對要逛Outlet特價品專區，一整排周邊只要未標示新台幣價格，通通均一價50元帶回家，現場從《航海王》、《咒術迴戰》、《排球少年！》，到《東京卍復仇者》及《阿松》等周邊，都依動漫名分籃排列，讓粉絲挖寶超方便，周邊種類包括徽章、壓克力立牌、資料夾到趴娃，高CP值讓動漫迷買到手軟。除了銅板價50元outlet特價品專區外，駿河屋台北明曜店也設有吉伊卡哇、西村優志與三麗鷗專區，現場有超可愛聖誕系列吉伊卡哇、馴鹿小八貓、雪人兔兔玩偶娃娃，以及吉伊卡哇整組扭蛋一次買，西村優志專區周邊則有開心熊貓、戀愛兔、小鼠與壞壞小貓等玩偶，部分周邊甚至貼上5折標籤，粉絲們快來駿河屋台北明曜店把喜愛的角色帶回家。駿河屋台北明曜店也規劃《鬼滅之刃》、《航海王》、《排球少年！》、《咒術迴戰》專區，每區都依人氣角色擺放周邊商品，讓粉絲直接找到自己的推角，最後還有一大區公仔專區，擺滿《航海王》、《我的英雄學院》、《咒術迴戰》、《鏈鋸人》、《銀魂》等經典角色的公仔模型，動漫迷來台北東區記得衝駿河屋台北明曜店逛逛。地址：明曜百貨6樓(臺北市大安區建倫里忠孝東路四段200號6樓)營業時間：11:00–21:30

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▲駿河屋台北明曜店有超人氣《航海王》、《排球少年！》、《吉伊卡哇》、西村裕二等動漫IP周邊、公仔模型與娃娃。(攝影：鄭亦庭)



▲駿河屋台北明曜店內也有吉伊卡哇、西村裕二等周邊，部分周邊甚至貼上5折標籤。(攝影：鄭亦庭)



▲駿河屋台北明曜店有超人氣《航海王》、《排球少年！》、《吉伊卡哇》、西村裕二等動漫IP周邊、公仔模型與娃娃。(攝影：鄭亦庭)