雲朵披薩搶先吃！薄多義高雄美術館概念店亮眼登場，好吃好拍超有梗，雙十連假就約這

高雄最新約會行程快存起來！先到美術館看展，再沿著綠園道散步拍照，肚子餓了就走進薄多義高雄美術館概念店，用一桌美味料理為愜意休日畫下完美句點。這間薄多義概念店以搶眼的紅白外牆、大膽撞色翻玩設計打造不同以往的空間氛圍，才矗立在街角就引人注目，忍不住先拍一波美照。走進店裡，選用3種義大利麵粉、費時72小時發酵的雲朵披薩、每日現打麵糰製成的7種特色麵體，以及適合多人分享的開胃菜、甜點和飲品，無論兩人約會、好友聚餐或家人吃飯，都能找到合適的餐點組合歡聚共享，強勢問鼎高雄美術館周邊好吃又好拍的話題據點。



▲一次集結雲朵披薩、多種現做麵體、燉飯、開胃菜及甜點飲品，無論情侶約會或親友聚餐都能大快朵頤。

▲薄多義高雄美術館概念店以白色建築為底，加入大面積紅色線條及復古手寫字樣，獨特的設計風格與鄰近建築形成強烈對比，令人眼睛為之一亮。

大膽撞色X翻玩設計成獨特空間亮點!

薄多義美術館概念店從外觀就先給人強烈的視覺印象。大片純白牆面加上醒目的紅色與復古手寫字體，每個角落都充滿吸睛亮點，室內延續活潑用色，藍綠色沙發座椅配上木質椅背，窗面繪有可愛圖像，牆上的燈具也以圓弧造型和鮮明色塊呼應整體設計，當陽光透過大片窗戶灑進室內，彷彿一秒置身國外。



▲室內以藍綠色沙發、木質椅背及窗面可愛插畫相互搭配，陽光可透過大片窗戶灑進座位區，呈現不同以往的空間氛圍。

72小時的醞釀！雲朵披薩外脆內Q超欠吃

進店後最不能錯過的料理，就是擁有蓬鬆餅皮、光看就讓人食指大動的雲朵披薩。薄多義精心選用三種特性不同的義大利進口麵粉，ZERO M麵粉讓麵糰在發酵時穩定延展；aRoma小麥粉帶來自然麥香及酥脆表層；LA 8 PLUS小麥胚芽粉則幫助餅皮維持柔軟。



麵糰調製完成後，需經過72小時低溫發酵，讓內部慢慢形成孔洞，再以高溫烘烤，打造邊緣的微脆口感。第一口先吃到表面的薄脆，接著陷入帶空氣感的柔軟內層，咀嚼時則有Q彈韌度及淡淡麥香撫慰脣齒舌尖，獨特的味覺享受讓人一吃上癮，無法自拔。



▲雲朵披薩選用3種義大利進口麵粉，經過72小時低溫發酵後再高溫烘烤，讓餅皮呈現外層微脆、內部蓬鬆Q彈的豐富口感。

每道都想吃！現做麵體、直火肉香一次滿足

義大利麵控來到這裡，小心當場陷入選擇障礙。薄多義每天新鮮現打麵糰，製作出多種形狀與口感不同的麵體，再搭配不同食材與醬汁，變化出27道義大利麵。喜歡海鮮的可以選擇圓直麵；偏好濃郁口感，大寬麵的寬版麵條能吸附更多食材精華；花朵麵、蜂巢麵的造型不僅留住醬汁，還能提供咀嚼的樂趣，搭配肉品更添美味層次。



肉品並採用直火烹調，替料理增添迷人焦香，即使和醬汁拌在一起依然風味獨具。店內還設置開放式廚房，大啖美食的同時，轉頭能看見工作人員處理披薩餅皮與麵糰的過程，就像欣賞真人實境秀，不僅味蕾獲得滿足，更親眼見證薄多義職人對料理的不變的初衷與堅持，擁有五感豐足的用餐體驗。



▲圓直麵、大寬麵、花朵麵及蜂巢麵等麵體各有不同的口感與特色，搭配豐富食材與醬汁，讓義大利麵選擇更多元。

雙十連假搶先採點，歡聚共餐更盡興

吃完披薩與義大利麵還意猶未盡，就讓甜點和飲品延長快樂時光。薄多義不僅準備珍珠紅茶拿鐵布丁、義式檸檬奶酪等甜點，還邀請冠軍調酒師設計6款融入水果元素的調酒，以清爽果香和酸甜滋味搭配餐點，讓人從正餐一路聊到下午茶，不必換店就能盡情享受相聚時光。



▲水果元素調酒以清爽果香搭配義大利麵、炸物及甜點，沁涼的酸甜感不僅開胃還能清新味蕾，讓約會與朋友聚餐更盡興。

營業時間：11:30-16:00（供餐到15:30） / 17:00-21:00（供餐到20:30）

*熱狗堡：14:30-15:30供應