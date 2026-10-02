「2026臺灣味：琥珀油香競賽」決賽登場 30組料理展開傳統與創新廚藝對決

經濟部商業發展署今（2）日於臺北世貿一館舉辦「2026臺灣味：琥珀油香競賽」，集結全國餐飲好手以臺灣日常的油蔥為核心食材，經過專業評審團評選，傳統組由「儂來餐廳」的〈雙色香蔥麻油松阪米糕〉脫穎而出奪得金獎，創新組則由「大地酒店奇岩一號」的〈蔥香鴨方佐紅寶石沙拉〉榮獲金獎。參賽作品以油蔥獨有的金黃琥珀色澤與溫潤醇厚香氣為核心，融合職人技藝與創意巧思，展現臺灣飲食文化的深厚底蘊與創新活力，讓經典臺灣味飄香國際舞臺。



▲「2026臺灣味：琥珀油香競賽」傳統組與創新組金、銀、銅獎得主齊聚一堂合影留念，共同展現臺灣油蔥料理的傳承底蘊與創新魅力。





▲「2026臺灣味：琥珀油香競賽」決賽競爭激烈，傳統組由「儂來餐廳」的〈雙色香蔥麻油松阪米糕〉脫穎而出，勇奪金獎，以精湛手藝詮釋經典臺灣風味，展現傳統料理的深厚底蘊。





▲「2026臺灣味：琥珀油香競賽」創新組則由「大地酒店奇岩一號」的〈蔥香鴨方佐紅寶石沙拉〉勇奪金獎，運用創新手法重新詮釋油蔥香氣，展現臺灣餐飲職人的創意巧思與料理實力。

▲儂來餐廳於「2026臺灣味：琥珀油香競賽」決賽現場展現精湛廚藝，從食材處理、烹調技法到擺盤呈現皆講究細節，運用油蔥香氣創作特色料理，現場競賽氣氛熱烈。

▲國際名廚郭文秀（右1）及陳兆麟（左1）帶來精彩廚藝秀，以「香煎臺灣黑豬排佐油蔥醬、東方時蔬與香酥蔬菜」及「琥珀櫻花蝦炒瓜子」示範料理，分別從創新與傳統角度詮釋油蔥香氣，展現臺灣料理兼具傳承與創新的多元風貌。

▲各隊參賽隊伍齊聚一堂，各展絕活，將自身招牌料理與經典油蔥完美結合，攜手推廣最道地的臺灣味料理。

商業發展署表示，為系統化建構臺灣飲食文化特色，已建立「5香26味」臺灣味譜，作為推廣臺菜風味的重要基礎，今年延續去年麻油料理競賽，以臺菜經典風味元素「油蔥」為主題，透過油蔥獨具的琥珀色澤與溫潤香氣，展現臺灣料理講究火候、刀工與調味的細膩功夫，更蘊含深厚的地方飲食記憶與文化情感。本次競賽歷經初審及實地審查等階段，從眾多參賽作品中脫穎而出的30組菁英料理，正式取得決賽資格，其中創新組及傳統組各15組，將於決賽舞台一較高下，角逐年度金、銀、銅獎等殊榮。評審團則由裁判長施建發（阿發師）領軍，邀集新加坡主廚郭文秀、美籍臺裔主廚Jason Wang及國內餐飲專家，共同組成9人專業評審團，從料理風味、烹調技術、食材運用及主題創意等面向進行評選。現場另邀請美食家、媒體代表及受邀貴賓參與桌宴試吃與人氣票選。經專業品評，傳統組由「儂來餐廳」的〈雙色香蔥麻油松阪米糕〉勇奪金獎，「東勢牛稼莊」的〈琥珀蔥油雞腿捲拌飯〉榮獲銀獎，「內灣圓樓人文客家餐廳」的〈客家鹹湯圓〉摘下銅獎，滿月樓｜台灣菜·頂級客家料理」的〈蘭香古法炭燒鵝油蔥拌飯〉榮獲人氣獎，「十二月粥品•茶飲•私房菜」的〈香酥芋金鴨〉榮獲特別獎；創新組則由「大地酒店奇岩一號」的〈蔥香鴨方佐紅寶石沙拉〉勇奪金獎，「十二月粥品•茶飲•私房菜」的〈金絲鹽香脆皮雞〉榮獲銀獎，「心潮飯店」的〈芋香櫻桃鴨胸炒飯〉摘下銅獎，「彭園」的〈蔥燒煨參麵〉榮獲人氣獎，「四味軒台菜」的〈金蔥玉露海鮮八寶球〉榮獲特別獎，展現油蔥料理兼具經典底蘊與創意巧思的多元風貌。商業發展署指出，未來將持續透過「臺灣味」系列競賽及推廣活動，結合不同主題特色與在地食材應用，深化臺菜風味文化，並協助業者由特色料理擴展為品牌發展。後續也將結合多元行銷推廣資源，提升特色餐飲品牌能見度與市場競爭力，鼓勵民眾走入餐廳支持在地店家，以實際行動品味臺菜、共同活絡餐飲市場，擴大內需消費動能，讓臺灣好味道持續飄香。