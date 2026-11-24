編輯 鄭雅之 表示：小資族覺得難過，吃壽司郎的預算又拉高了！但還好新菜也有便宜的30元銅板價～
吃壽司郎又更貴了，壽司郎近期公布最新菜單與售價調整，共有21款人氣餐點調漲，包含經典「鮭魚」與「鐵火捲」都在漲價名單內。面對這波價格變動，品牌同步端出24道常態新品，更預告11月25日起推出日本在地名物期間限定新菜，以30元起跳的日本直送海味與話題拉麵強勢吸客。
小資族必看21款漲價品項與銅板價保留區
因應原物料與營運成本攀升，壽司郎調整21道餐點售價，其中「鐵火捲」從40元調為60元，「鮭魚」、「北寄貝」等9款則從40元微調至50元。考量日常用餐預算，新菜單仍大方保留119道50元以下品項，包含10款30元與69款40元商品，精打細算也能放心開吃。
常態菜單突破200道鎖定鮭魚創意吃法
自10月底起各門市陸續換上新菜單，一口氣增添24道生力軍，讓常態選擇衝破200道大關。編輯首推鮭魚控必點的「炙燒奶油生鮭魚」與「泰式酸辣醃漬生鮭魚」，濃郁奶香與酸甜開胃截然不同。偏好高CP值則推薦40元的「鮪魚雙饗」與「田樂味噌茄子」，多層次口感讓每次聚餐都有新鮮感。
11月25日日本在地名物30元起海味巡禮
緊接著11月25日登場的期間限定活動，嚴選15道日本地方特色海味。想一次享受雙重口感，必拿100元的「青森縣產鱒鮭2吃」，鹽味炙燒與蒜香青辣椒各有千秋。預算有限也能爽吃40元的「海帶芽塔塔醬酥炸真鱈」與30元的「三陸產紅娘魚天婦羅」，金黃酥脆外衣鎖住鮮甜肉汁，輕鬆展開舌尖旅行。
兵庫話題名店監修拉麵與愛媛柑橘甜點收尾
除了握壽司表現亮眼，副餐與甜點同樣藏有亮點。由日本兵庫縣排隊名店監修的「潮豚骨拉麵UMI」只要125元，豚骨、雞油與魚介高湯交織出厚實海味，冷天喝上一口超暖胃。餐後推薦80元的「愛媛蜜柑與椪柑的卡達拉娜」，滑順香草奶凍搭配酸甜柑橘果醬，清爽解膩為這餐畫下滿足句點。
壽司郎漲價品項
價格調整資訊：共21款商品調漲
- 40元調漲至50元共9款：炙燒起司鮭魚、鮭魚、鮭魚迷你醋飯、蘿蔔泥炙烤鮭魚肚、鯡魚卵、北寄貝、炙燒明太子鮭魚、醬烤鮪魚、炸蝦酪梨卷
- 40元調漲至60元共1款：鐵火卷
- 60元調漲至70元共1款：炙烤鹽味生鮭
- 80元調漲至90元共5款：日本產貝柱、醬烤日本產貝柱、炙燒鰤魚2貫、炙燒大切鰤魚腹、炸雞塊
- 80元調漲至100元共1款：天婦羅綜合拼盤南瓜
- 90元調漲至100元共1款：貝柱鮪魚泥豪華雙拼
- 110元調漲至120元共2款：哈密瓜雪花冰、芒果雪花冰
- 150元調漲至160元共1款：北海道產極上海膽
- 銅板價餐點保留：調整後仍供應119款50元以下商品，包含30元商品10道、40元商品69道、50元商品40道。
壽司郎 常態菜單更新推薦
- 鮪魚雙饗：40元
- 田樂味噌茄子：40元
- 炙燒奶油赤蝦：50元
- 炙燒奶油生鮭魚：50元
- 明太子花枝：50元
- 生鮮蝦雙拼生薑醃漬：50元
- 酪梨鮭魚：50元
- 鮭魚雙味：50元
- 洋蔥羅勒鮭魚：50元
- 橙醋果凍鮭魚：50元
- 炙燒田樂味噌生鮭魚：50元
- 洋蔥半生鰹魚：50元
- 生蒜半生鰹魚：50元
- 赤鯥：60元
- 酪梨鮪魚：60元
- 沖繩縣產菱鰭烏賊：60元
- 北極蛤：60元
- 泰式酸辣醃漬赤蝦：60元
- 炙燒蟹膏赤蝦：60元
- 橙醋果凍生章魚：60元
- 明太子生章魚：60元
- 金目鯛雙味：70元
- 泰式酸辣醃漬生鮭魚：70元
- 醃漬胡麻鰤魚：90元
壽司郎日本在地名物 期間限定
- 活動期間：11月25日起至12月20日止，食材數量有限、售完為止
- 期間限定菜色與售價：
- 三陸產紅娘魚天婦羅：30元
- 海帶芽塔塔醬酥炸真鱈：40元
- 青森縣產赤魷：40元
- 三陸產炙燒鰤魚幼魚：40元
- 日本產螢烏賊軍艦：60元
- 雙卵炙燒鮭魚肚海苔包：60元
- 九州產丁香魚：60元
- 細切魷魚：70元
- 壽司郎特製散壽司：80元
- 三陸產海帶芽根味噌湯：80元
- 鹽味蜂蜜奶油地瓜條：80元
- 愛媛蜜柑與椪柑的卡達拉娜：80元
- 青森縣產鱒鮭2吃：100元
- 鰹魚腹土佐卷：120元
- 潮豚骨拉麵UMI：125元
壽司郎漲價沒關係！先吃優惠壓壓驚
推薦閱讀：草莓控喝買一送一！先喝道「草莓雪優、草莓雪乳」最便宜33元就能喝到，一日限定要喝
推薦閱讀：丸亀製麵299元爽吃12碗免費烏龍麵！2027限量桌曆11／24開賣，還送天丼飯、關東煮優惠，總價值破1,500元