編輯 鄭雅之 表示：小資族覺得難過，吃壽司郎的預算又拉高了！但還好新菜也有便宜的30元銅板價～

吃壽司郎又更貴了，壽司郎近期公布最新菜單與售價調整，共有21款人氣餐點調漲，包含經典「鮭魚」與「鐵火捲」都在漲價名單內。面對這波價格變動，品牌同步端出24道常態新品，更預告11月25日起推出日本在地名物期間限定新菜，以30元起跳的日本直送海味與話題拉麵強勢吸客。



▲壽司郎「雙卵炙燒鮭魚肚海苔包」售價60元，改編宮城鄉土料理，炙燒鮭魚腹搭配鮭魚卵與飛魚卵口感豐富。

▲壽司郎「壽司郎特製散壽司」售價80元，重現愛媛松山市經典吃法，以醃漬鯛魚搭配星鰻與飛魚卵。





小資族必看21款漲價品項與銅板價保留區

因應原物料與營運成本攀升，壽司郎調整21道餐點售價，其中「鐵火捲」從40元調為60元，「鮭魚」、「北寄貝」等9款則從40元微調至50元。考量日常用餐預算，新菜單仍大方保留119道50元以下品項，包含10款30元與69款40元商品，精打細算也能放心開吃。



▲壽司郎常態新品包含「炙燒奶油生鮭魚」、「炙燒蟹膏赤蝦」與「鮪魚雙饗」等，以創意料理展現鮮美海味。





常態菜單突破200道鎖定鮭魚創意吃法

自10月底起各門市陸續換上新菜單，一口氣增添24道生力軍，讓常態選擇衝破200道大關。編輯首推鮭魚控必點的「炙燒奶油生鮭魚」與「泰式酸辣醃漬生鮭魚」，濃郁奶香與酸甜開胃截然不同。偏好高CP值則推薦40元的「鮪魚雙饗」與「田樂味噌茄子」，多層次口感讓每次聚餐都有新鮮感。



▲台灣壽司郎10月底起導入24道全新常態菜色，將常態菜單擴充至逾200道，滿足饕客多元味蕾。





11月25日日本在地名物30元起海味巡禮

緊接著11月25日登場的期間限定活動，嚴選15道日本地方特色海味。想一次享受雙重口感，必拿100元的「青森縣產鱒鮭2吃」，鹽味炙燒與蒜香青辣椒各有千秋。預算有限也能爽吃40元的「海帶芽塔塔醬酥炸真鱈」與30元的「三陸產紅娘魚天婦羅」，金黃酥脆外衣鎖住鮮甜肉汁，輕鬆展開舌尖旅行。



▲壽司郎「青森縣產鱒鮭2吃」售價100元，嚴選青森鱒鮭，一次享受鹽味炙燒與蒜味青辣椒雙重風味。



▲壽司郎「日本在地名物」嚴選青森與宮城等地海味，不用出國就能品嚐道地日本鄉土壽司料理。





兵庫話題名店監修拉麵與愛媛柑橘甜點收尾

除了握壽司表現亮眼，副餐與甜點同樣藏有亮點。由日本兵庫縣排隊名店監修的「潮豚骨拉麵UMI」只要125元，豚骨、雞油與魚介高湯交織出厚實海味，冷天喝上一口超暖胃。餐後推薦80元的「愛媛蜜柑與椪柑的卡達拉娜」，滑順香草奶凍搭配酸甜柑橘果醬，清爽解膩為這餐畫下滿足句點。



▲壽司郎聯名兵庫話題名店監修「潮豚骨拉麵UMI」售價125元，濃郁豚骨與魚介高湯交織海陸滋味。

▲壽司郎限定甜點「愛媛蜜柑與椪柑的卡達拉娜」售價80元，融合溫州蜜柑與香草豆莢，呈現酸甜滑順層次。

壽司郎漲價品項

價格調整資訊：共21款商品調漲

40元調漲至50元共9款：炙燒起司鮭魚、鮭魚、鮭魚迷你醋飯、蘿蔔泥炙烤鮭魚肚、鯡魚卵、北寄貝、炙燒明太子鮭魚、醬烤鮪魚、炸蝦酪梨卷

40元調漲至60元共1款：鐵火卷

60元調漲至70元共1款：炙烤鹽味生鮭

80元調漲至90元共5款：日本產貝柱、醬烤日本產貝柱、炙燒鰤魚2貫、炙燒大切鰤魚腹、炸雞塊

80元調漲至100元共1款：天婦羅綜合拼盤南瓜

90元調漲至100元共1款：貝柱鮪魚泥豪華雙拼

110元調漲至120元共2款：哈密瓜雪花冰、芒果雪花冰

150元調漲至160元共1款：北海道產極上海膽

銅板價餐點保留：調整後仍供應119款50元以下商品，包含30元商品10道、40元商品69道、50元商品40道。



壽司郎 常態菜單更新推薦

鮪魚雙饗：40元

田樂味噌茄子：40元

炙燒奶油赤蝦：50元

炙燒奶油生鮭魚：50元

明太子花枝：50元

生鮮蝦雙拼生薑醃漬：50元

酪梨鮭魚：50元

鮭魚雙味：50元

洋蔥羅勒鮭魚：50元

橙醋果凍鮭魚：50元

炙燒田樂味噌生鮭魚：50元

洋蔥半生鰹魚：50元

生蒜半生鰹魚：50元

赤鯥：60元

酪梨鮪魚：60元

沖繩縣產菱鰭烏賊：60元

北極蛤：60元

泰式酸辣醃漬赤蝦：60元

炙燒蟹膏赤蝦：60元

橙醋果凍生章魚：60元

明太子生章魚：60元

金目鯛雙味：70元

泰式酸辣醃漬生鮭魚：70元

醃漬胡麻鰤魚：90元





壽司郎日本在地名物 期間限定

活動期間：11月25日起至12月20日止，食材數量有限、售完為止

期間限定菜色與售價：

三陸產紅娘魚天婦羅：30元

海帶芽塔塔醬酥炸真鱈：40元

青森縣產赤魷：40元

三陸產炙燒鰤魚幼魚：40元

日本產螢烏賊軍艦：60元

雙卵炙燒鮭魚肚海苔包：60元

九州產丁香魚：60元

細切魷魚：70元

壽司郎特製散壽司：80元

三陸產海帶芽根味噌湯：80元

鹽味蜂蜜奶油地瓜條：80元

愛媛蜜柑與椪柑的卡達拉娜：80元

青森縣產鱒鮭2吃：100元

鰹魚腹土佐卷：120元

潮豚骨拉麵UMI：125元

壽司郎漲價沒關係！先吃優惠壓壓驚

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