編輯 鄭雅之 表示：信義區上班族午餐新選擇！林聰明便當店「小聰明美味食堂」最便宜120元開吃～

每天中午都在煩惱午餐要吃什麼的信義區上班族有福了，擁有73年歷史的嘉義名店林聰明沙鍋魚頭，近期推出全新品牌「小聰明美味食堂」，正式插旗基隆路二段展開試營運，將道地火雞肉飯便當與經典沙鍋菜湯帶進台北，品牌也特別表示，因目前門市仍在試營運微調階段，部分細節尚請大家多多見諒。

▲嘉義林聰明沙鍋魚頭新品牌小聰明美味食堂招牌雞片飯便當，滑嫩火雞片淋上香醇雞油，搭配招牌聰明洛梅飲清爽解膩。

▲小聰明美味食堂店內設置自助點餐機並提供線上點餐自取服務，燈箱列出必點TOP5招牌菜單，方便上班族快速外帶。





信義區新開幕！林聰明73年手藝打造日常便當店

承襲嘉義林聰明沙鍋魚頭走過73年的職人精神，全新品牌「小聰明美味食堂」以愛旅行的貓咪「貓喜」為靈感，主打「一份便當，一張車票」的暖心概念，希望讓忙碌的台北上班族與附近居民，在日常上下班的路上，隨時都能輕鬆買到一份充滿家鄉溫度的嘉義國民便當。



▲嘉義73年名店林聰明沙鍋魚頭旗下新品牌小聰明美味食堂插旗台北信義區基隆路二段，主打都會日常外帶便當。





鐵路便當節雙料冠軍！秒殺級聰明嘉義雞片飯便當

「小聰明美味食堂」早在今年6月的第11屆鐵路便當節初登場時便一鳴驚人，憑藉招牌「聰明嘉義雞片飯便當」一舉奪下「創新便當獎」與「歲月傳香獎」雙重大獎，更創下連4天秒殺完售的紀錄。如今正式在信義區基隆路開設新品牌「小聰明美味食堂」，讓台北饕客不用南下就能品嚐這份精緻的嘉義記憶。



▲小聰明美味食堂曾於鐵路便當節初登場並勇奪雙料大獎，將嘉義火雞肉片飯與豪華龍蝦雞滷便當等人氣美味帶進台北日常。(攝影：編輯 李維唐)





10款豐富便當菜單！120元雞肉飯到499元龍蝦雙拼

門市一次端出共10款豐富便當，從最經典親民的120元古早味雞肉便當、滷肉便當、雞片飯便當，到肉控最愛的台式魯排骨便當、台式炸排骨便當、大雞排便當與沙茶豬肉便當，還有海鮮控必點的花枝蝦排便當、鬼頭刀香酥魚排便當、黃金香煎鮭魚便當，甚至推出超浮誇的499元豪華龍蝦雞滷雙拼便當。



▲小聰明美味食堂推出多款台式經典便當，包含120元古早味雞肉飯便當、台式魯排骨便當與酥脆大雞排便當，滿足信義區上班族午餐需求。





經典沙鍋魚頭套餐與單點！100元輕鬆品嚐招牌沙鍋菜

除了多樣化的便當選擇，店內也貼心推出超值套餐組合，讓饕客能以古早味雞肉飯搭配林聰明最負盛名的招牌沙鍋菜或砂鍋魚頭，一次滿足雙重味蕾享受，若是想單純喝碗熱湯暖胃，也可以直接單點沙鍋系列，只要100元就能輕鬆吃到料多味美的道地沙鍋菜，現場候餐還提供免費酸梅醋與糖果。



▲小聰明美味食堂完整菜單曝光，提供10款便當從120元古早味雞肉飯到499元豪華龍蝦雞滷雙拼便當，也能單點100元招牌沙鍋菜。





外帶外送都方便！線上先點免排隊輕鬆享美食

為了配合都會區的快節奏生活，「小聰明美味食堂」門市目前以外帶服務為主，建議大家可以多加利用線上點餐系統先預訂再到店自取，省去現場排隊等待的時間，若是懶得出門，也能透過外送平台直接搜尋「小聰明美味食堂」信義通化店，讓熱騰騰的嘉義美味直接送到家門口。



▲小聰明美味食堂信義通化店位於台北市信義區基隆路二段131之24號，承襲林聰明沙鍋魚頭73年職人精神打造外帶取餐空間。

小聰明美味食堂 店家資訊

地址：臺北市信義區基隆路二段131-24號

試營運營業時間：週一～週五11:00–14:00、16:30–19:30；週六、週日公休

訂餐方式：門市外帶、線上點餐系統自取、外送平台搜尋「小聰明美味食堂」信義通化店

注意事項：目前為試營運期間，部分營運細節仍在持續調整，敬請見諒





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