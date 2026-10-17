隱藏版中山站展覽免費逛！台北當代館特展「當未來不再被紀念」，互動式黑色聲音廊道必看

中山站免費展覽！台北當代藝術館《當未來不再被紀念》特展，編輯鄭亦庭表示：6大台韓藝術家作品一次看。

中山站免費展覽推薦！台北當代藝術館攜手韓國釜山文化財團共同推出《當未來不再被紀念》特展，即日起至11月22日於台北當代館MoCA Studio免門票展出，展覽從台灣與韓國邁入超高齡社會的現況切入，探討長照、勞動、生命記憶與經驗傳承等議題，並展開對未來生存的多重想像，台北當代館就位於中山站附近，放假快來台北當代館逛免費展覽。



▲中山站免費展覽！台北當代藝術館攜手釜山文化財團推出《當未來不再被紀念》特展。(攝影：鄭亦庭)



▲台北當代館《當未來不再被紀念》特展即日起至11/22免門票開逛，聚焦超高齡社會下的長照、勞動與生命記憶議題。(攝影：鄭亦庭)





台北當代館展覽免門票參觀

▲中山站台北當代館免費展覽！韓國藝術家鄭鉉寯作品《老人與虎》以以整牆攝影搭配錄像，反思對長者的刻板印象。(攝影：鄭亦庭)





免費中山站展覽探討超高齡社會未來

▲中山站免費展覽！臺灣藝術家郭俞平作品深度剖析高齡社會下，外籍看護生命經驗與離世記憶。(攝影：鄭亦庭)





互動式黑色聲音廊道

▲臺灣藝術家鄭琬蒨聲音作品《留聲譜》，於台北當代館廊道以黑色垂幕與麥克風營造沉浸體驗。(攝影：鄭亦庭)



▲觀眾走入聲音裝置《留聲譜》，可即時捕捉呼吸與腳步聲，透過聲音消逝與累積思索未來的集體記憶。(攝影：鄭亦庭)





當未來不再被紀念 展覽資訊

日本展覽來台必看推薦

台北當代館展覽《當未來不再被紀念》於MoCA Studio免費展出，一進入展間便能看到韓國藝術家金德喜的裝置作品《看不見的森林》，取材自照護母親的經驗，以拐杖、助行器與尿布石膏翻模構築人工森林，映照長照現場被忽略的日常，一旁則有韓國藝術家鄭鉉寯的《老人與虎》，以整牆攝影搭配錄像，反思對長者的刻板印象，跟隨長者尋找野生老虎的旅程，將老人與老虎處境並置，凝視被社會框架下推往視野之外的生命。第二展間則展出臺灣藝術家郭俞平作品，從照顧祖父的印尼籍看護返鄉生活出發，呈現外籍看護移動的生命經驗與照顧模式轉變，邱瑋祥水墨畫《風吹過的位置》描繪長者離世留下的多輛輪椅，成為生命存在過的痕跡，韓國藝術家孫惠慜的《石花手》則從臺日韓海女文化切入，透過手繪地圖與訪談梳理地方知識，展覽期間更與馬崗海女合作，促進世代知識流動。在廊道處展出臺灣藝術家鄭琬蒨的聲音裝置《留聲譜》，天花板沿途以黑色垂幕裝飾，廊道中間擺放麥克風，當觀眾走入作品後，呼吸、腳步聲都會被即時捕捉並播放，還能聽見前一位觀眾留下的聲音，以聲音的累積與消逝探討集體記憶，回應人口逐漸縮減的未來，中山站免費展覽即日起展出至11/22，近期到中山站就來逛逛。展覽日期：即日起-11/22(日)展覽地點：台北當代藝術館實驗展場 MoCA Studio開放時間：每日開放時間 10AM - 6PM(週一休館)入場資訊：免費入場

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