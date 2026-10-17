隱藏版中山站展覽免費逛！台北當代館特展「當未來不再被紀念」，互動式黑色聲音廊道必看

中山站免費展覽！台北當代藝術館《當未來不再被紀念》特展，編輯鄭亦庭表示：6大台韓藝術家作品一次看。
中山站免費展覽推薦！台北當代藝術館攜手韓國釜山文化財團共同推出《當未來不再被紀念》特展，即日起至11月22日於台北當代館MoCA Studio免門票展出，展覽從台灣與韓國邁入超高齡社會的現況切入，探討長照、勞動、生命記憶與經驗傳承等議題，並展開對未來生存的多重想像，台北當代館就位於中山站附近，放假快來台北當代館逛免費展覽。
台北當代館展覽免門票參觀台北當代館展覽《當未來不再被紀念》於MoCA Studio免費展出，一進入展間便能看到韓國藝術家金德喜的裝置作品《看不見的森林》，取材自照護母親的經驗，以拐杖、助行器與尿布石膏翻模構築人工森林，映照長照現場被忽略的日常，一旁則有韓國藝術家鄭鉉寯的《老人與虎》，以整牆攝影搭配錄像，反思對長者的刻板印象，跟隨長者尋找野生老虎的旅程，將老人與老虎處境並置，凝視被社會框架下推往視野之外的生命。
免費中山站展覽探討超高齡社會未來第二展間則展出臺灣藝術家郭俞平作品，從照顧祖父的印尼籍看護返鄉生活出發，呈現外籍看護移動的生命經驗與照顧模式轉變，邱瑋祥水墨畫《風吹過的位置》描繪長者離世留下的多輛輪椅，成為生命存在過的痕跡，韓國藝術家孫惠慜的《石花手》則從臺日韓海女文化切入，透過手繪地圖與訪談梳理地方知識，展覽期間更與馬崗海女合作，促進世代知識流動。
互動式黑色聲音廊道在廊道處展出臺灣藝術家鄭琬蒨的聲音裝置《留聲譜》，天花板沿途以黑色垂幕裝飾，廊道中間擺放麥克風，當觀眾走入作品後，呼吸、腳步聲都會被即時捕捉並播放，還能聽見前一位觀眾留下的聲音，以聲音的累積與消逝探討集體記憶，回應人口逐漸縮減的未來，中山站免費展覽即日起展出至11/22，近期到中山站就來逛逛。
當未來不再被紀念 展覽資訊展覽日期：即日起-11/22(日)
展覽地點：台北當代藝術館實驗展場 MoCA Studio
開放時間：每日開放時間 10AM - 6PM(週一休館)
入場資訊：免費入場
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