隱藏版信義區展覽免費看！日本一頁繪本展快閃TSUTAYA書店，100款明信片免費簽名

隱藏版信義區免門票展覽！TSUTAYA BOOKSTORE信義店展出一頁繪本原畫展，編輯鄭亦庭表示：藝術家在廊期間買明信片就能簽名。

隱藏版信義區展覽免費看！日本藝術家TOKINOIRODORI個展「一頁繪本原畫展覽」即日起於TSUTAYA BOOKSTORE信義店展出，帶來一系列精美原畫、複製畫，免門票就能近距離觀賞，還有多達100款藝術明信片可以挑選，藝術家本人至10月17日更會在現場進行Live Painting，只要買明信片就能請藝術家親筆簽名，快把握在廊時間衝信義區拿簽名。



▲日本藝術家TOKINOIRODORI個展「一頁繪本原畫展覽」即日起於 TSUTAYA BOOKSTORE信義店免門票參觀。(攝影：鄭亦庭)



▲日本一頁繪本作家TOKINOIRODORI首度公開台灣限定創作《溫柔的風吹著呢》。(攝影：鄭亦庭)





日本藝術家TOKINOIRODORI信義區一頁繪本展免費入場

▲日本藝術家TOKINOIRODORI獨特的「一頁繪本」創作形式，免門票台北個展在信義區。(攝影：鄭亦庭)

台灣限定作品、藝術家在廊Live Painting一次看

▲日本藝術家TOKINOIRODORI即日起至10月17日進行Live Painting，親自演示作品從無到有的創作過程。(攝影：鄭亦庭)





100款明信片現場簽名

▲現場推出 100 款藝術明信片與複製畫，只要藝術家在場即可獲得親筆簽名。(攝影：鄭亦庭)



▲統一時代百貨台北店週年慶期間，在百貨單筆消費滿2,500元，即可獲得限量300個的台灣限定作品證件套。(攝影：鄭亦庭)





TOKINOIRODORI 2026 台灣個展暨一頁繪本原畫展覽(1ページの絵本展)

日本藝術家TOKINOIRODORI以獨特的「一頁繪本」創作形式，多以動物角色為主角，一張畫面描繪故事中的一個瞬間，不設定固定情節或唯一答案，讓觀看者自己想像，這次台北個展「一頁繪本原畫展覽」在TSUTAYA BOOKSTORE 信義店登場，展出一系列原畫、複製畫作品，大家可以免門票觀賞藝術家的作品，也能買回家收藏。本次展覽主題作品《溫柔的風吹著呢》，特別以台北貓空的山林景色為靈感，畫面中動物角色在自然環繞下閱讀書籍、品嚐台灣茶，將書本與茶具融入作品，以此連結展出場地TSUTAYA BOOKSTORE，即日起日至10月17日藝術家更親自駐店進行Live Painting，讓大家現場親眼見證作品從構圖到完成的奇妙過程。展覽現場展售複製畫、藝術商品，推薦必買藝術明信片，多達100種款式讓你挑選，只要藝術家在場還能請他親筆簽名，此外，展覽期間正好碰上統一時代百貨台北店週年慶活動，只要在展售期間百貨單筆消費滿2,500元，就能免費獲得「台灣限定作品證件套」乙個，限量300個送完為止，快抓緊時間去信義區逛逛。展覽日期：即日起至11月9日藝術家在廊日期：2026年10月8日至 10 月 17 日展覽地點：TSUTAYA BOOKSTORE 信義店(統一時代百貨台北店 5F)展出內容：原畫、複製畫及藝術周邊商品展售台灣限定作品：《溫柔的風吹著呢》(優しい風が吹いてるね)入場方式：免費參觀

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▲隱藏版信義區展覽免費看！日本一頁繪本展快閃TSUTAYA書店，100款明信片免費簽名要收。



▲日本藝術家TOKINOIRODORI個展「一頁繪本原畫展覽」即日起於 TSUTAYA BOOKSTORE信義店免門票參觀。(攝影：鄭亦庭)

