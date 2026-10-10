信義區天線寶寶快閃店！天線寶寶浴巾斗篷、面紙套超萌，近40款新周邊滿額送書籤

天線寶寶快閃店在信義A9！編輯鄭亦庭表示：超可愛天線寶寶浴巾斗篷、絨毛面紙套都要收。

天線寶寶快閃信義區！天線寶寶快閃店即日起至11月8日在新光三越台北信義新天地A9館登場，丁丁、迪西、拉拉、小波與吸塵器諾諾全員到齊，打造6大天線寶寶打卡點，現場更推出近40款限定周邊新品，包含「盲抽彩虹絨毛吊飾」、自拍神器「凸面鏡」與超可愛的天線寶寶浴巾斗篷、絨毛面紙套，粉絲們衝信義區天線寶寶快閃店買一波。



▲信義區天線寶寶快閃店！即日起於台北信義新天地A9館登場，天線寶寶打卡點、周邊新品一次看。(攝影：鄭亦庭)



▲天線寶寶快閃店周邊必買！立體造型天線寶寶絨毛面紙套，放家裡超可愛。(攝影：鄭亦庭)





天線寶寶信義快閃店6大打卡點

▲天線寶寶信義快閃店打卡點！超可愛寶寶屋打卡區全員集合，讓粉絲們一起合照。(攝影：鄭亦庭)





天線寶寶快閃店周邊新品推薦

▲天線寶寶快閃店周邊必買！新推出8款「盲抽彩虹絨毛吊飾」掛包包上超療癒。(攝影：鄭亦庭)





天線寶寶浴巾斗篷超萌

▲天線寶寶快閃店周邊必買！天線寶寶浴巾斗篷連天線也立體重現。(攝影：鄭亦庭)



▲天線寶寶信義區快閃店滿額送天線寶寶造型書籤。(攝影：鄭亦庭)





《天線寶寶》快閃店

天線寶寶信義快閃店就能看到「主視覺打卡牆」，迪西還穿上蓬蓬芭蕾舞裙，一旁有丁丁、拉拉、迪西與小波各四面角色柱，快閃店前還能先跟丁丁一起「叩叩敲敲門」，還有太陽寶寶出來玩、天線寶寶愛心牆，甚至有「寶寶屋大集合」，天線寶寶、諾諾全員一起集合，讓粉絲們直接重回童年回憶中。這次天線寶寶信義快閃店周邊新品設計超可愛，特別是8款「彩虹絨毛吊飾」，把天線寶寶們披上彩虹色，掛在包包上帶出門超治癒，以及可以貼在手機背面的角色「凸面鏡」，隨時能照鏡子還能當自拍神器，另外也有圓滾滾的大頭立體磁鐵、立體貼紙，貼在筆電、隨身小物上面，隨時抬頭都能看到天線寶寶們。天線寶寶周邊也推出一系列生活小物，包括4款立體叉子，柄端直接立著天線寶寶可愛的小臉，天線寶寶造型絨毛筆袋軟綿綿的趴在桌上，摸起來也超級紓壓，連抽取式面紙套也都做成面紙從背後偷偷冒出來的模樣，居家小物必買天線寶寶浴巾斗篷，丁丁、迪西、拉拉與小波4款角色都有，頭頂招牌天線立體重現，讓你在家直接變天線寶寶。快閃日期：2026 年 10 月 7 日~2026 年 11 月 8 日快閃地點：新光三越 台北信義新天地 A9 9F 宴會展演館營業時間：週日至週四 11:00-21:30、週五六 11:00-22:00

人氣IP台北快閃店全要逛

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▲信義區天線寶寶快閃店開賣近40款周邊新品，天線寶寶浴巾斗篷、天線寶寶筆袋超萌。(攝影：鄭亦庭)



▲天線寶寶快閃店周邊新品必買天線寶寶立體叉子。(攝影：鄭亦庭)



▲信義區天線寶寶快閃店！即日起於台北信義新天地A9館登場，天線寶寶打卡點、周邊新品一次看。(攝影：鄭亦庭)

