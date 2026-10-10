信義區天線寶寶快閃店！天線寶寶浴巾斗篷、面紙套超萌，近40款新周邊滿額送書籤

天線寶寶快閃店在信義A9！編輯鄭亦庭表示：超可愛天線寶寶浴巾斗篷、絨毛面紙套都要收。
天線寶寶快閃信義區！天線寶寶快閃店即日起至11月8日在新光三越台北信義新天地A9館登場，丁丁、迪西、拉拉、小波與吸塵器諾諾全員到齊，打造6大天線寶寶打卡點，現場更推出近40款限定周邊新品，包含「盲抽彩虹絨毛吊飾」、自拍神器「凸面鏡」與超可愛的天線寶寶浴巾斗篷、絨毛面紙套，粉絲們衝信義區天線寶寶快閃店買一波。
天線寶寶信義快閃店6大打卡點天線寶寶信義快閃店就能看到「主視覺打卡牆」，迪西還穿上蓬蓬芭蕾舞裙，一旁有丁丁、拉拉、迪西與小波各四面角色柱，快閃店前還能先跟丁丁一起「叩叩敲敲門」，還有太陽寶寶出來玩、天線寶寶愛心牆，甚至有「寶寶屋大集合」，天線寶寶、諾諾全員一起集合，讓粉絲們直接重回童年回憶中。
天線寶寶快閃店周邊新品推薦這次天線寶寶信義快閃店周邊新品設計超可愛，特別是8款「彩虹絨毛吊飾」，把天線寶寶們披上彩虹色，掛在包包上帶出門超治癒，以及可以貼在手機背面的角色「凸面鏡」，隨時能照鏡子還能當自拍神器，另外也有圓滾滾的大頭立體磁鐵、立體貼紙，貼在筆電、隨身小物上面，隨時抬頭都能看到天線寶寶們。
天線寶寶浴巾斗篷超萌天線寶寶周邊也推出一系列生活小物，包括4款立體叉子，柄端直接立著天線寶寶可愛的小臉，天線寶寶造型絨毛筆袋軟綿綿的趴在桌上，摸起來也超級紓壓，連抽取式面紙套也都做成面紙從背後偷偷冒出來的模樣，居家小物必買天線寶寶浴巾斗篷，丁丁、迪西、拉拉與小波4款角色都有，頭頂招牌天線立體重現，讓你在家直接變天線寶寶。
《天線寶寶》快閃店快閃日期：2026 年 10 月 7 日~2026 年 11 月 8 日
快閃地點：新光三越 台北信義新天地 A9 9F 宴會展演館
營業時間：週日至週四 11:00-21:30、週五六 11:00-22:00
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