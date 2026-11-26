年度盛事「艋舺大拜拜」熱鬧展開！除了11月28日至30日的暗訪暨正日遶境，萬華車站旁更打造全區免費的「艋舺青山宮爐主樂園」，還有工程師必收的聯名乖乖與150元限定扭蛋，週末快帶家人來萬華感受傳統祭典魅力。

臺北三大重要祭典之一、俗稱「艋舺大拜拜」的「2026 艋舺青山宮暗訪暨遶境活動」將於11月28日至11月30日盛大舉行。這項在民國99年登錄為臺北市民俗文化資產的年度盛事，將於農曆10月20、21日（國曆11月28、29日）分別前往南、北萬華進行暗訪，並於農曆10月22日（國曆11月30日）迎來正日遶境。期間艋舺青山宮除了安排演唱會、音樂會與萬華大熱鬧市集，萬華區公所也規劃走讀導覽、打卡換好禮及艋舺公園藝文展演，邀請民眾走進萬華認識傳統文化。

▲艋舺青山宮殿內神將林立恭祝靈安尊王聖誕千秋，供桌上也可見年度限定的青山王與全家虎聯名乖乖。圖／Banbi 斑比，旅行生活計畫提供；窩客島整理

萬華車站旁免費親子樂園一路開放至11月底

配合靈安尊王聖誕慶典，即日起至11月30日於艋舺青山宮爐主壇周邊（萬華車站、格萊天漾飯店旁）打造「艋舺青山宮爐主樂園」，全區採免費體驗方式開放。園區共分為三大遊樂區域，包含A區的旋轉木馬、咖啡杯、旋轉飛機，B區的摩天輪、海盜船、旋轉賽車，以及C區的蒸氣火車與熱氣球，讓親子家庭能就近暢玩經典設施，不過需留意11月30日A區全天關閉。



除了大型機台，童玩體驗區於11月22日、11月23日至27日及11月29日開放，每日整點推出懷舊柑仔店戳戳樂、麥芽糖與彈珠汽水體驗贈送，並設有免費臉譜彩繪與神將步伐的「小小神將變身趣」。指定日期另有11月22日龍眼炭香椪糖樂DIY、11月29日枷鎖將軍鑰匙圈捏塑，以及指甲彩繪和祝福吊飾手作，完成現場任務還能兌換彩色筆套組或悠遊聯名卡套等結緣禮。位於西園路一段282巷的舞台區也接力安排豐富節目，包含11月25日至27日的地震車體驗，以及11月29日李炳輝與青春謠、小小鼓手呂岳駿演出，當晚20時30分更有「真人詩意閣 遊境」登場。



青山王與全家虎聯名乖乖、150元限定扭蛋必買

在文創周邊方面，艋舺青山宮特別與國民零食「乖乖」推出年度限定聯名款。原來乖乖創辦人廖金港先生於1956年在萬華康定路創立前身「南芳行」，該年恰巧也是1856年建廟的艋舺青山宮建廟100週年。這次雙方攜手推出兩款設計，分別為以青山王暗訪為主題、象徵掃除不祥與守護設備順暢的綠色「青山王限定款（奶油椰子口味）」，以及代表虎爺保平安的「全家虎限定款（五香口味）」，民眾請購後可直接在廟內過爐加持。此外，現場也推出艋舺青山宮限定扭蛋機，每顆150元，內含錢包、皮夾與帽子等實用小物，成為信眾與遊客參拜之餘的熱門收藏。



2026 艋舺青山宮暗訪暨遶境活動資訊

活動時間： 115年11月28日、29日（農曆10月20、21日）南、北萬華暗訪 ；115年11月30日（農曆10月22日）正日遶境

活動地點：艋舺青山宮（臺北市萬華區貴陽街2段218號）及萬華區周邊

亮點： 包含暗訪、正日遶境、演唱會、音樂會及萬華大熱鬧市集；萬華區公所同步舉辦走讀艋舺青山宮暗訪暨遶境活動、艋舺青山宮打卡換好禮、艋舺青山王祭艋舺公園藝文展演

艋舺青山宮爐主樂園

時間： 11月21日（六）至11月30日（一）

童玩體驗區開放日：11月22日、11月23日至27日、11月29日

地震車體驗：11月25日至11月27日

真人詩意閣遊境：11月29日晚間20:30

地點： 艋舺青山宮爐主壇周邊（萬華車站、格萊天漾飯店旁；舞台區位於西園路一段282巷）

價格： 全區免費體驗

內容： A區遊樂園：旋轉木馬、咖啡杯、旋轉飛機

B區遊樂園：摩天輪、海盜船、旋轉賽車

C區遊樂園：蒸氣火車、熱氣球

童玩與DIY：每日整點懷舊柑仔店戳戳樂、麥芽糖、彈珠汽水體驗與贈送

小小神將變身趣（免費臉譜彩繪與神將步伐）

11月22日限定龍眼炭香椪糖樂DIY

11月29日限定枷鎖將軍鑰匙圈捏塑

指甲彩繪／祝福吊飾手作（完成任務可免費領取彩色筆套組或悠遊聯名卡套等結緣禮）

奶香雞蛋糕

注意事項： 各體驗名額與贈品數量有限，依現場實際安排為準

每日遊樂設施與童玩區開放時間略有不同，且11月30日（一）A區全天關閉

主辦單位保有因應現場狀況調整活動時間之權利

艋舺青山宮扭蛋

地點： 艋舺青山宮（臺北市萬華區貴陽街2段218號）

價格：每顆150元

內容： 錢包、皮夾、帽子等艋舺青山宮限定周邊

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