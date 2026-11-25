台北君悅11月26日點亮10公尺聖誕樹，還有巨型薑餅屋與限量公益禮袋。資深編輯李維唐推薦從聖誕打卡、公益送禮到海陸大餐規劃約會行程。

台北信義區聖誕打卡景點再加1站，台北君悅酒店將於11月26日晚間舉辦「星願點亮聖誕之夜」，點亮高達10公尺的巨型聖誕樹，還有用800片薑餅磚瓦搭建而成的2公尺高薑餅屋等著大家拍照。今年更加碼攜手m2美度、品PIN THÉ SAVOR、大春煉皂、台北101等4大品牌推出限量公益禮袋，一次收進10款生活好物，總價值近6,000元，愛心價只要2,700元。想提前安排聖誕約會的人，也能鎖定2,980元起的聖誕海陸套餐，以及指定商品85折的聖誕甜點優惠，從拍照、挑禮物到吃大餐，一次安排好今年的聖誕行程。

▲台北君悅酒店大廳直接把十米高的巨型聖誕樹搬進來了，整棵樹掛滿粉金色蝴蝶結、璀璨燈飾與閃亮星星，一走進來就能感受到超濃厚的浪漫過節氛圍，隨便站著拍都很有氣勢。圖／台北君悅提供；窩客島整理



台北君悅10公尺聖誕樹點燈

每到年底就想把信義區的聖誕裝置全部拍一輪，今年台北君悅酒店將於11月26日晚間點亮10公尺高的聖誕樹，正式揭開歲末佳節序幕。高聳的聖誕樹亮起燈光，搭配酒店空間的節慶布置，光是站在聖誕樹下取景，就很有在飯店度過浪漫聖誕節的氛圍。今年點燈活動也多了一份溫暖心意，台北君悅邀請罕見疾病基金會天籟女團帶來慈善頌歌，透過歌聲與公益行動，為即將到來的2027年送上祝福。不管是和另一半約會、揪閨蜜拍照，還是帶著家人感受聖誕節氣氛，都可以把台北君悅列入今年信義區的聖誕散步清單。

台北君悅公益禮袋2,700元

今年想挑一份有質感又有意義的聖誕禮物，可以特別留意台北君悅推出的限量公益禮袋。以「一日療癒旅程」為主題，集結晨間保養、午後茶飲、夜晚洗沐與趣味收藏等10款好物，從每天起床到準備休息，都能找到派得上用場的生活選品。

整袋商品總價值近6,000元，愛心價為2,700元，除了4大合作品牌的特色商品，還收進台北君悅Baguette禮品烘焙坊的聖誕薑餅人、經典小熊玩偶及聖誕禮襪。既有實用的日常用品，也有讓人捨不得收進櫃子裡的聖誕收藏，拿來送給朋友或犒賞自己都很適合。公益禮袋收益扣除成本後，將全數捐贈財團法人罕見疾病基金會，讓今年的交換禮物多了一份支持罕病家庭的心意。

▲點燈現場氣氛超級溫馨，罕見疾病基金會的天籟女團在十米高聖誕樹前齊聲獻唱暖心頌歌，用最純粹的歌聲把滿滿的愛與祝福傳遞給現場每一位旅人。圖／台北君悅提供；窩客島整理

10款聖誕好物一次收藏

打開公益禮袋，從早晨的保養時光開始，就能看到韓國女星孫藝珍喜愛的m2美度人氣膠原蛋白飲。到了午後想暫時放下工作、喝杯茶休息一下，來自大稻埕迪化街的台灣磨茶專賣店「品PIN THÉ SAVOR」，則準備了濾掛茶包、3合1奶茶及特色小茶方糖品。不論是喜歡單純茶香，還是偏愛奶茶風味，都能為自己的下午茶多準備一些選擇。

晚上回到家，大春煉皂的3入經典禮盒，將台灣在地米、茶與草本元素融入手工皂，讓每天的洗沐時間多一點生活儀式感。收藏控則不能錯過台北101帶來的太陽能招財貓盲盒與限定水晶球，一款有著開盲盒的驚喜，一款適合擺在桌上增添節慶氣氛。從大稻埕的百年製皂品牌、台灣茶文化到信義區的代表性地標，這次公益禮袋也把不同的台灣生活風格收進同一份聖誕禮物裡。

▲送禮自用都能順便做公益，台北君悅聯手四大人氣品牌推出超澎湃愛心禮袋，從早上喝的膠原蛋白飲、下午茶點、夜晚舒壓肥皂到台北101限定水晶球與招財貓盲盒一次收齊，買一袋就能把溫暖送給罕病家庭。圖／台北君悅提供；窩客島整理



寶艾西餐廳聖誕和牛大餐

聖誕節想和另一半吃一頓有儀式感的大餐，台北君悅旗下連續4年獲米其林餐盤推薦的寶艾西餐廳，將於12月24日至25日推出聖誕6道式套餐，每套4,680元起。擁有噴泉景觀、向來有信義區夢幻求婚餐廳美譽的寶艾西餐廳，今年首度將澳洲穀飼400天純種和牛肋眼牛排搬上聖誕餐桌，喜歡海鮮的人也能選擇煙燻比目魚菲力作為主餐。

從迎賓氣泡酒開啟這場聖誕晚餐，接著是魚子醬天使髮麵佐黑松露昆布醬，將魚子醬、松露與昆布的風味集中在細緻的麵條之間，還有波士頓龍蝦佐葡萄清湯、北海道干貝等海鮮料理，餐後再以開心果蒙布朗收尾。想吃到餐廳招牌料理的饕客，雙人點購此套餐，每位主餐加價880元，即可升級為招牌威靈頓F1菲力牛排，光是酥皮包裹菲力牛排的經典造型，就很適合成為聖誕餐桌上的拍照主角。

▲想找地方浪漫約會吃大餐嗎，有夢幻求婚勝地美譽的寶艾西餐廳端出超奢華聖誕六道式套餐，不只吃得到軟嫩多汁的400天純種和牛肋眼，還有鋪滿魚子醬的黑松露天使髮麵與鮮甜波士頓龍蝦，儀式感直接拉滿。圖／台北君悅提供；窩客島整理

ZIGA ZAGA海陸套餐2,980元起

比起正式西餐，更喜歡義式料理的人，可以把聖誕約會安排在台北君悅ZIGA ZAGA義大利餐廳。同樣於12月24日至25日推出聖誕限定套餐，每套2,980元起，以4道式料理串起一頓節慶大餐，從義式油封海鮮、南瓜奶油濃湯，到烙烤海陸主餐及拿坡里柑橘甜點，每一道都有不同的風味重點。

主餐提供澳洲和牛菲力、波士頓龍蝦2選1，愛吃牛排的人可以鎖定和牛菲力，想在聖誕節享受海鮮大餐的人，則可以選擇波士頓龍蝦。如果是雙人約會，不妨各選一道不同主餐，讓餐桌上同時出現和牛與龍蝦，再以帶有柑橘風味的拿坡里甜點結束這頓義式聖誕大餐。

▲喜歡熱情義式風味的話不能錯過ZIGA ZAGA的聖誕四道式套餐，整隻肥美烙烤波士頓龍蝦加上鮮嫩澳洲和牛菲力雙主餐一次滿足，再配上一杯微醺美酒，聖誕夜就是要這樣好好犒賞自己。圖／台北君悅提供；窩客島整理



超萌毛線帽聖誕蛋糕登場

甜點控今年也有不少值得收藏的聖誕新品。台北君悅Baguette禮品烘焙坊自11月20日至2027年1月1日，推出超過30款法式造型甜點、經典歐風麵包、手工薑餅及聖誕禮籃，價格從150元至4,500元，12月5日前購買指定商品還能享85折優惠。

其中最有冬日穿搭感的，就是以白色編織帽為靈感設計的「暖冬織願」，7吋售價1,680元。蛋糕外觀細膩刻畫出毛線編織紋理，乍看就像一頂冬天出門會戴上的白色毛帽。切開後則是杏仁酒蛋糕體、開心果慕斯、海鹽榛果奶餡、茂谷柑醬與榛果脆片，從柔滑慕斯、堅果香氣到柑橘酸甜與脆片口感，讓這款看似純白簡約的蛋糕，藏著豐富的內餡組合。

▲甜點控看到這桌絕對會尖叫，Baguette禮品烘焙坊把聖誕元素玩出新高度，無論是毛線紋理逼真到不行的白色毛帽蛋糕、立體聖誕紅造型慕斯，還是比出搖滾手勢的俏皮巧克力聖誕老人，每一款都精緻到讓人捨不得切開。圖／台北君悅提供；窩客島整理

聖誕紅花朵蛋糕浪漫登場

喜歡濃厚聖誕色彩的人，則可以鎖定7吋售價1,620元的「微醺聖誕夜」。鮮艷的聖誕紅搭配立體花朵造型，擺在餐桌中央就很有節慶氣氛，內餡揉合紅酒香料慕斯、血橙無花果醬、綠荳蔻布蕾及薑餅風味蛋糕，讓溫潤辛香與酸甜果香交織，呈現與一般水果蛋糕不同的冬日風味。

偏愛法式酥皮甜點的人，還有售價780元的「耶誕鈴聲千層酥」可以選擇。酥脆派皮搭配香草卡士達、白巧克力香堤與榛果帕林內，奶香、堅果香與層層酥皮形成不同口感，再以金色鈴鐺巧克力點綴，從外觀到內餡都呼應聖誕節的華麗感，很適合帶到朋友聚會與大家一起分享。

搖滾聖誕老人藏驚喜糖果

今年的聖誕老人也不走傳統路線，Baguette禮品烘焙坊推出售價700元的「搖滾聖誕老人」，以巧克力工藝呈現聖誕老人高舉Rock手勢的俏皮模樣，和印象中提著禮物袋的聖誕老人很不一樣，光是造型就讓人想先拍照再開箱。巧克力造型裡面還藏著棉花糖、小熊軟糖與莓香椰子餅乾，讓這款甜點多了拆禮物般的驚喜感。如果正在煩惱聖誕交換禮物要送什麼，或是想準備一份能讓聚會多一點話題的甜點，這款藏著糖果與餅乾的聖誕老人，也是今年值得留意的趣味選擇。

800片薑餅打造巨型薑餅屋

除了10公尺高的聖誕樹，台北君悅今年還有另一個不能錯過的拍照亮點。Baguette禮品烘焙坊同步展示高達2公尺的巨型薑餅屋，整座薑餅屋以800片薑餅磚瓦手工搭建，搭配聖誕裝飾，將原本可以捧在手上的節慶甜點，放大成充滿童話感的聖誕場景。來到信義區逛街時，不妨安排一段台北君悅聖誕散步行程，先和巨型聖誕樹合照，再走近薑餅屋欣賞一片片薑餅堆疊而成的細節，順道挑選聖誕蛋糕或公益禮袋。想在平安夜、聖誕節當天吃大餐的人，也可以提前安排寶艾西餐廳或ZIGA ZAGA的聖誕限定套餐，讓今年的聖誕約會從拍照打卡一路延續到浪漫晚餐。

▲大廳裡這座高達兩公尺的巨型薑餅屋也太壯觀了，整棟屋子用足足800片手工薑餅磚瓦一片片堆砌而成，抬頭還有五彩繽紛的燈飾與聖誕花圈，走進去彷彿一秒掉進童話故事裡，絕對是今年必拍的打卡熱點。圖／台北君悅提供；窩客島整理











台北君悅聖誕點燈活動

活動時間：2026年11月26日晚間

活動名稱：「星願點亮．聖誕之夜」。

聖誕樹點燈：點亮10公尺高巨型聖誕樹。

聖誕頌歌：罕見疾病基金會天籟女團帶來慈善頌歌。

巨型薑餅屋：以800片薑餅磚瓦手工搭建，高達2公尺。

台北君悅限量公益禮袋

活動時間：詳細販售期限尚未公布。

公益禮袋：內含10款生活好物，總價值近6,000元，愛心價2,700元。

台北君悅：聖誕薑餅人、經典小熊玩偶及聖誕禮襪。

m2美度：人氣膠原蛋白飲。

品PIN THÉ SAVOR：濾掛茶包、3合1奶茶及特色小茶方糖品。

大春煉皂：3入經典禮盒，融入在地米、茶及草本元素。

台北101：太陽能招財貓盲盒、限定水晶球。

公益捐贈：收益扣除成本後，全數捐贈財團法人罕見疾病基金會。

寶艾西餐廳聖誕套餐

活動時間：2026年12月24日至12月25日

聖誕6道式套餐：每套4,680元起。

限定主餐：澳洲穀飼400天純種和牛肋眼牛排、煙燻比目魚菲力，2選1。

特色餐點：魚子醬天使髮麵佐黑松露昆布醬、波士頓龍蝦佐葡萄清湯、北海道干貝、開心果蒙布朗。

迎賓飲品：氣泡酒。

加價升級：雙人點購套餐，每位主餐加價880元，可升級招牌威靈頓F1菲力牛排。

ZIGA ZAGA聖誕套餐

活動時間：2026年12月24日至12月25日

聖誕4道式套餐：每套2,980元起。

限定主餐：澳洲和牛菲力、波士頓龍蝦，2選1。

特色餐點：義式油封海鮮、南瓜奶油濃湯、拿坡里柑橘甜點。

餐飲訂位電話：02-2720-1230。

線上訂位：https://pse.is/26_BA_Christmas

台北君悅聖誕甜點85折

活動時間：2026年11月20日至2027年1月1日

早鳥優惠：2026年12月5日前，指定商品享85折。

聖誕系列：超過30款法式造型甜點、歐風麵包、手工薑餅及聖誕禮籃，售價150元至4,500元。

暖冬織願：白色毛線編織帽造型，搭配開心果慕斯、海鹽榛果奶餡及茂谷柑醬，7吋售價1,680元。

微醺聖誕夜：聖誕紅立體花朵造型，搭配紅酒香料慕斯、血橙無花果醬及薑餅風味蛋糕，7吋售價1,620元。

耶誕鈴聲千層酥：香草卡士達、白巧克力香堤及榛果帕林內，搭配金色鈴鐺巧克力，售價780元。

搖滾聖誕老人：巧克力造型甜點，內藏棉花糖、小熊軟糖及莓香椰子餅乾，售價700元。





台北君悅酒店

地址：台北市信義區松壽路2號。

電話：02-2720-1234。

餐飲訂位電話：02-2720-1230。

官方網站：https://www.grandhyatt.com

餐飲訂位：https://pse.is/26_BA_Christmas

還想知道今年有哪些飯店推出超萌聖誕造型甜點與限定節慶禮盒嗎？

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