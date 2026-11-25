台北君悅11月26日點亮10公尺聖誕樹，還有巨型薑餅屋與限量公益禮袋。資深編輯李維唐推薦從聖誕打卡、公益送禮到海陸大餐規劃約會行程。
台北信義區聖誕打卡景點再加1站，台北君悅酒店將於11月26日晚間舉辦「星願點亮聖誕之夜」，點亮高達10公尺的巨型聖誕樹，還有用800片薑餅磚瓦搭建而成的2公尺高薑餅屋等著大家拍照。今年更加碼攜手m2美度、品PIN THÉ SAVOR、大春煉皂、台北101等4大品牌推出限量公益禮袋，一次收進10款生活好物，總價值近6,000元，愛心價只要2,700元。想提前安排聖誕約會的人，也能鎖定2,980元起的聖誕海陸套餐，以及指定商品85折的聖誕甜點優惠，從拍照、挑禮物到吃大餐，一次安排好今年的聖誕行程。
台北君悅10公尺聖誕樹點燈
每到年底就想把信義區的聖誕裝置全部拍一輪，今年台北君悅酒店將於11月26日晚間點亮10公尺高的聖誕樹，正式揭開歲末佳節序幕。高聳的聖誕樹亮起燈光，搭配酒店空間的節慶布置，光是站在聖誕樹下取景，就很有在飯店度過浪漫聖誕節的氛圍。今年點燈活動也多了一份溫暖心意，台北君悅邀請罕見疾病基金會天籟女團帶來慈善頌歌，透過歌聲與公益行動，為即將到來的2027年送上祝福。不管是和另一半約會、揪閨蜜拍照，還是帶著家人感受聖誕節氣氛，都可以把台北君悅列入今年信義區的聖誕散步清單。
台北君悅公益禮袋2,700元
今年想挑一份有質感又有意義的聖誕禮物，可以特別留意台北君悅推出的限量公益禮袋。以「一日療癒旅程」為主題，集結晨間保養、午後茶飲、夜晚洗沐與趣味收藏等10款好物，從每天起床到準備休息，都能找到派得上用場的生活選品。
整袋商品總價值近6,000元，愛心價為2,700元，除了4大合作品牌的特色商品，還收進台北君悅Baguette禮品烘焙坊的聖誕薑餅人、經典小熊玩偶及聖誕禮襪。既有實用的日常用品，也有讓人捨不得收進櫃子裡的聖誕收藏，拿來送給朋友或犒賞自己都很適合。公益禮袋收益扣除成本後，將全數捐贈財團法人罕見疾病基金會，讓今年的交換禮物多了一份支持罕病家庭的心意。
10款聖誕好物一次收藏
打開公益禮袋，從早晨的保養時光開始，就能看到韓國女星孫藝珍喜愛的m2美度人氣膠原蛋白飲。到了午後想暫時放下工作、喝杯茶休息一下，來自大稻埕迪化街的台灣磨茶專賣店「品PIN THÉ SAVOR」，則準備了濾掛茶包、3合1奶茶及特色小茶方糖品。不論是喜歡單純茶香，還是偏愛奶茶風味，都能為自己的下午茶多準備一些選擇。
晚上回到家，大春煉皂的3入經典禮盒，將台灣在地米、茶與草本元素融入手工皂，讓每天的洗沐時間多一點生活儀式感。收藏控則不能錯過台北101帶來的太陽能招財貓盲盒與限定水晶球，一款有著開盲盒的驚喜，一款適合擺在桌上增添節慶氣氛。從大稻埕的百年製皂品牌、台灣茶文化到信義區的代表性地標，這次公益禮袋也把不同的台灣生活風格收進同一份聖誕禮物裡。
寶艾西餐廳聖誕和牛大餐
聖誕節想和另一半吃一頓有儀式感的大餐，台北君悅旗下連續4年獲米其林餐盤推薦的寶艾西餐廳，將於12月24日至25日推出聖誕6道式套餐，每套4,680元起。擁有噴泉景觀、向來有信義區夢幻求婚餐廳美譽的寶艾西餐廳，今年首度將澳洲穀飼400天純種和牛肋眼牛排搬上聖誕餐桌，喜歡海鮮的人也能選擇煙燻比目魚菲力作為主餐。
從迎賓氣泡酒開啟這場聖誕晚餐，接著是魚子醬天使髮麵佐黑松露昆布醬，將魚子醬、松露與昆布的風味集中在細緻的麵條之間，還有波士頓龍蝦佐葡萄清湯、北海道干貝等海鮮料理，餐後再以開心果蒙布朗收尾。想吃到餐廳招牌料理的饕客，雙人點購此套餐，每位主餐加價880元，即可升級為招牌威靈頓F1菲力牛排，光是酥皮包裹菲力牛排的經典造型，就很適合成為聖誕餐桌上的拍照主角。
ZIGA ZAGA海陸套餐2,980元起
比起正式西餐，更喜歡義式料理的人，可以把聖誕約會安排在台北君悅ZIGA ZAGA義大利餐廳。同樣於12月24日至25日推出聖誕限定套餐，每套2,980元起，以4道式料理串起一頓節慶大餐，從義式油封海鮮、南瓜奶油濃湯，到烙烤海陸主餐及拿坡里柑橘甜點，每一道都有不同的風味重點。
主餐提供澳洲和牛菲力、波士頓龍蝦2選1，愛吃牛排的人可以鎖定和牛菲力，想在聖誕節享受海鮮大餐的人，則可以選擇波士頓龍蝦。如果是雙人約會，不妨各選一道不同主餐，讓餐桌上同時出現和牛與龍蝦，再以帶有柑橘風味的拿坡里甜點結束這頓義式聖誕大餐。
超萌毛線帽聖誕蛋糕登場
甜點控今年也有不少值得收藏的聖誕新品。台北君悅Baguette禮品烘焙坊自11月20日至2027年1月1日，推出超過30款法式造型甜點、經典歐風麵包、手工薑餅及聖誕禮籃，價格從150元至4,500元，12月5日前購買指定商品還能享85折優惠。
其中最有冬日穿搭感的，就是以白色編織帽為靈感設計的「暖冬織願」，7吋售價1,680元。蛋糕外觀細膩刻畫出毛線編織紋理，乍看就像一頂冬天出門會戴上的白色毛帽。切開後則是杏仁酒蛋糕體、開心果慕斯、海鹽榛果奶餡、茂谷柑醬與榛果脆片，從柔滑慕斯、堅果香氣到柑橘酸甜與脆片口感，讓這款看似純白簡約的蛋糕，藏著豐富的內餡組合。
聖誕紅花朵蛋糕浪漫登場
喜歡濃厚聖誕色彩的人，則可以鎖定7吋售價1,620元的「微醺聖誕夜」。鮮艷的聖誕紅搭配立體花朵造型，擺在餐桌中央就很有節慶氣氛，內餡揉合紅酒香料慕斯、血橙無花果醬、綠荳蔻布蕾及薑餅風味蛋糕，讓溫潤辛香與酸甜果香交織，呈現與一般水果蛋糕不同的冬日風味。
偏愛法式酥皮甜點的人，還有售價780元的「耶誕鈴聲千層酥」可以選擇。酥脆派皮搭配香草卡士達、白巧克力香堤與榛果帕林內，奶香、堅果香與層層酥皮形成不同口感，再以金色鈴鐺巧克力點綴，從外觀到內餡都呼應聖誕節的華麗感，很適合帶到朋友聚會與大家一起分享。
搖滾聖誕老人藏驚喜糖果
今年的聖誕老人也不走傳統路線，Baguette禮品烘焙坊推出售價700元的「搖滾聖誕老人」，以巧克力工藝呈現聖誕老人高舉Rock手勢的俏皮模樣，和印象中提著禮物袋的聖誕老人很不一樣，光是造型就讓人想先拍照再開箱。巧克力造型裡面還藏著棉花糖、小熊軟糖與莓香椰子餅乾，讓這款甜點多了拆禮物般的驚喜感。如果正在煩惱聖誕交換禮物要送什麼，或是想準備一份能讓聚會多一點話題的甜點，這款藏著糖果與餅乾的聖誕老人，也是今年值得留意的趣味選擇。
800片薑餅打造巨型薑餅屋
除了10公尺高的聖誕樹，台北君悅今年還有另一個不能錯過的拍照亮點。Baguette禮品烘焙坊同步展示高達2公尺的巨型薑餅屋，整座薑餅屋以800片薑餅磚瓦手工搭建，搭配聖誕裝飾，將原本可以捧在手上的節慶甜點，放大成充滿童話感的聖誕場景。來到信義區逛街時，不妨安排一段台北君悅聖誕散步行程，先和巨型聖誕樹合照，再走近薑餅屋欣賞一片片薑餅堆疊而成的細節，順道挑選聖誕蛋糕或公益禮袋。想在平安夜、聖誕節當天吃大餐的人，也可以提前安排寶艾西餐廳或ZIGA ZAGA的聖誕限定套餐，讓今年的聖誕約會從拍照打卡一路延續到浪漫晚餐。
台北君悅聖誕點燈活動
活動時間：2026年11月26日晚間
- 活動名稱：「星願點亮．聖誕之夜」。
- 聖誕樹點燈：點亮10公尺高巨型聖誕樹。
- 聖誕頌歌：罕見疾病基金會天籟女團帶來慈善頌歌。
- 巨型薑餅屋：以800片薑餅磚瓦手工搭建，高達2公尺。
台北君悅限量公益禮袋
活動時間：詳細販售期限尚未公布。
- 公益禮袋：內含10款生活好物，總價值近6,000元，愛心價2,700元。
- 台北君悅：聖誕薑餅人、經典小熊玩偶及聖誕禮襪。
- m2美度：人氣膠原蛋白飲。
- 品PIN THÉ SAVOR：濾掛茶包、3合1奶茶及特色小茶方糖品。
- 大春煉皂：3入經典禮盒，融入在地米、茶及草本元素。
- 台北101：太陽能招財貓盲盒、限定水晶球。
- 公益捐贈：收益扣除成本後，全數捐贈財團法人罕見疾病基金會。
寶艾西餐廳聖誕套餐
活動時間：2026年12月24日至12月25日
- 聖誕6道式套餐：每套4,680元起。
- 限定主餐：澳洲穀飼400天純種和牛肋眼牛排、煙燻比目魚菲力，2選1。
- 特色餐點：魚子醬天使髮麵佐黑松露昆布醬、波士頓龍蝦佐葡萄清湯、北海道干貝、開心果蒙布朗。
- 迎賓飲品：氣泡酒。
- 加價升級：雙人點購套餐，每位主餐加價880元，可升級招牌威靈頓F1菲力牛排。
ZIGA ZAGA聖誕套餐
活動時間：2026年12月24日至12月25日
- 聖誕4道式套餐：每套2,980元起。
- 限定主餐：澳洲和牛菲力、波士頓龍蝦，2選1。
- 特色餐點：義式油封海鮮、南瓜奶油濃湯、拿坡里柑橘甜點。
- 餐飲訂位電話：02-2720-1230。
- 線上訂位：https://pse.is/26_BA_Christmas
台北君悅聖誕甜點85折
活動時間：2026年11月20日至2027年1月1日
- 早鳥優惠：2026年12月5日前，指定商品享85折。
- 聖誕系列：超過30款法式造型甜點、歐風麵包、手工薑餅及聖誕禮籃，售價150元至4,500元。
- 暖冬織願：白色毛線編織帽造型，搭配開心果慕斯、海鹽榛果奶餡及茂谷柑醬，7吋售價1,680元。
- 微醺聖誕夜：聖誕紅立體花朵造型，搭配紅酒香料慕斯、血橙無花果醬及薑餅風味蛋糕，7吋售價1,620元。
- 耶誕鈴聲千層酥：香草卡士達、白巧克力香堤及榛果帕林內，搭配金色鈴鐺巧克力，售價780元。
- 搖滾聖誕老人：巧克力造型甜點，內藏棉花糖、小熊軟糖及莓香椰子餅乾，售價700元。
台北君悅酒店
地址：台北市信義區松壽路2號。
電話：02-2720-1234。
餐飲訂位電話：02-2720-1230。
官方網站：https://www.grandhyatt.com
餐飲訂位：https://pse.is/26_BA_Christmas
還想知道今年有哪些飯店推出超萌聖誕造型甜點與限定節慶禮盒嗎？
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