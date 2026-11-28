編輯 鄭雅之 表示：晚上也想要喝手搖就選無咖啡因的蕎麥茶！一手私藏世界紅茶是用台灣蕎麥先給讚～

喜歡喝茶卻怕晚上睡不著的手搖控有福了！近期各大手搖飲品牌紛紛搶攻無咖啡因市場，社群平台Threads上更掀起一波蕎麥茶產地熱烈討論，不少網友點名大推支持使用台灣在地蕎麥的店家，一手私藏世界紅茶也順勢推出全新「穗蒔蕎麥茶包」，嚴選花蓮玉里黃金蕎麥，官方購物站同步祭出年終慶典優惠，買任一袋無咖啡因茶包就送3入品味組。



▲一手私藏全台門市同步販售現泡蕎麥系列飲品，包含穗蒔蕎、暮蕎奶茶與穗蒔蕎拿鐵，在家沖泡或門市購買都方便。

▲穗蒔蕎麥茶採用立體三角茶包裝入釜鍋慢炒蕎麥穀粒，免出門在家就能輕鬆沖泡出淡雅穀香與自然回甘尾韻。





嚴選花蓮玉里在地契作打造溫潤釜炒香氣

為了回應消費者對台灣在地食材的期待，一手私藏團隊實際深入好山好水的花蓮玉里，與當地農友合作將稻作期間轉作的台灣苦蕎麥細心採收，經過專業脫殼與傳統釜鍋慢火翻炒工藝，讓原本樸實的穀粒轉化為閃耀金黃色澤，在熱水沖泡的瞬間釋放出迷人的堅果與焙火香氣，喝得出土地的真實溫度。



▲一手私藏穗蒔蕎麥茶嚴選花蓮玉里在地契作台灣黃金蕎麥製成，金黃茶湯清爽順口且不含咖啡因。





零咖啡因清爽順口成為辦公室與睡前新歡

對於每天需要大量補水的上班族，或是晚上追劇想配飲料又擔心影響睡眠的人來說，這款「穗蒔蕎麥茶」完全不含咖啡因，喝起來零負擔，金黃清澈的茶湯入口滑順不咬胃，先是淡雅的穀物清香在舌尖散開，緊接著喉間湧現自然甘甜尾韻，無論熱熱喝暖胃或冷泡消暑都相當適合。



▲台灣苦蕎麥經專業脫殼與深焙工序轉為溫潤金黃色澤，無論冷泡或加冰塊飲用，都能喝到清爽圓潤的堅果穀物香氣。





官網集結多款果茶與全台門市同步開喝

想在居家辦公或露營野餐時隨時來杯好茶，官方購物站除了販售20入320元的「穗蒔蕎麥茶」，也同步推出10入350元的「蜜桃玫瑰果茶」與「黑醋栗果茶」，滿足果香控的味蕾，若是路過街邊想立刻解渴，全台一手私藏門市也喝得到現泡的「穗蒔蕎」、「暮蕎奶茶」與「穗蒔蕎拿鐵」，最低45元就能入手。



▲一手私藏全新推出無咖啡因茶包系列，集結穗蒔蕎麥茶、蜜桃玫瑰果茶與黑醋栗果茶三款風味，於官方購物站線上開賣並享年終慶優惠。

一手私藏紅茶 年終慶典優惠資訊

優惠期間：即日起至年終慶典活動結束為止，實際時間以官方購物站公告為準

優惠內容：於官方購物站購買任一袋無咖啡因茶包系列，即贈送無咖啡因茶包3入品味組，數量有限送完為止

商品售價：穗蒔蕎麥茶20入320元、蜜桃玫瑰果茶10入350元、黑醋栗果茶10入350元





一手私藏 穗蒔蕎麥系列飲料資訊

穗蒔蕎45元

暮蕎奶茶65元

穗蒔蕎拿鐵75元





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