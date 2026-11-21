編輯 鄭雅之 表示：喝一杯就中千萬！不只是轉運飲料，是發財飲料啊～

最近社群吹起喝奶茶改運熱潮，萊爾富也跟上話題推出曾開出千萬發票的「富桂紅棗茶撞奶」，限時優惠只要39元。同步端出無咖啡因「黃金蕎麥茶」與「紅豆芋頭雙圓湯」等秋冬暖心甜湯，結帳搭配iPASS MONEY或聯邦卡再享現折回饋，讓小資族輕鬆暖胃又省荷包。



▲秋冬暖心甜湯「紅豆芋頭雙圓湯」優惠價49元，以香甜紅豆湯融合大甲芋頭丁、Q彈芋圓與湯圓增添幸福感。

▲萊爾富Hi café冬季限定「紅豆芋頭雙圓湯」即日起至12月8日特價49元，滿滿芋頭與雙圓配料打造療癒下午茶。

社群熱議轉運奶茶！萊爾富39元喝得到香甜紅棗撞奶

近期年輕族群在社群瘋傳喝特定奶茶能扭轉運勢，這股生活趣味也吹進巷口超商。萊爾富推薦「富桂紅棗茶撞奶」，將溫潤桂圓紅棗茶底融入醇厚鮮奶，入口帶有自然果香與滑順奶韻，甜度恰到好處。現在限時特價每杯只要39元，售完為止，適合午後想轉換心情的上班族。



▲社群熱議改運飲品，萊爾富「富桂紅棗茶撞奶」限時特價39元，同步上市台灣蕎麥系列熱飲搶攻秋冬商機。





竹北門市曾開出千萬大獎！11月25日發票開獎再掀話題

這杯開運飲品不只話題十足，更有真實幸運事蹟加持。回顧115年7至8月期統一發票，萊爾富竹北台大醫院門市便開出1000萬元特別獎，當時中獎者購買的正是「富桂紅棗茶」。隨著115年9至10月期發票將於11月25日開獎，不少民眾紛紛跟風買同款沾喜氣，期待迎來好運。



▲萊爾富推出開出千萬發票的轉運奶茶「富桂紅棗茶撞奶」，2026年12月31日前搭配iPASS MONEY結帳享筆筆現折10%優惠。





無咖啡因秋冬首選！台灣黃金蕎麥茶與雙圓湯暖心登場

氣溫逐漸轉涼，萊爾富Hi café即日起至12月8日推出多款季節限定熱飲。全新「黃金蕎麥茶」選用台灣在地蕎麥慢火焙炒，無咖啡因設計讓晚上也能安心飲用，特價39元、2杯70元，「黃金蕎麥歐蕾」特價45元、2杯80元。想吃點心則推薦「紅豆芋頭雙圓湯」，優惠價49元就能品嚐綿密大甲芋頭與雙圓。



▲萊爾富Hi café於12月8日前推出無咖啡因「黃金蕎麥茶」特價39元與「黃金蕎麥歐蕾」特價45元，嚴選台灣蕎麥焙炒醇香。





小資族省錢攻略！指定支付最高現折10%再贈人氣綠茶

天天喝超商飲品也能精打細算，即日起至2026年12月31日止，於萊爾富結帳使用iPASS MONEY享筆筆現折10%優惠，聯邦銀行卡友實體刷卡或綁定Hi Pay、iPASS MONEY消費亦享不限金額5%現折。此外，為歡慶聯邦吉鶴卡發卡五週年，即日起至2027年3月31日止，卡友於國內刷滿兩筆單筆500元以上消費並完成登錄，還可至全台萊爾富免費兌換日本人氣茶飲「綾鷹」，每戶限換2瓶、總限量10萬瓶，讓日常消費輕鬆賺回饋。



▲聯邦吉鶴卡歡慶五週年，2027年3月31日前國內刷滿兩筆500元並登錄，可至萊爾富免費兌換2瓶日本人氣茶飲「綾鷹」。

萊爾富 飲品推薦

富桂紅棗茶撞奶：限時特價39元，數量有限售完為止。

冰、熱黃金蕎麥茶：即日起至12月8日，特價39元、2杯70元，單杯原價60元。

冰、熱黃金蕎麥歐蕾：即日起至12月8日，特價45元、2杯80元，單杯原價70元。

紅豆芋頭雙圓湯：即日起至12月8日，優惠價49元，原價65元。





萊爾富 優惠活動

iPASS MONEY支付優惠：即日起至2026年12月31日，享筆筆現折10%，部分品項除外，折抵金額元以下尾數捨去。

聯邦銀行卡友優惠：即日起至2026年12月31日，持聯邦卡或綁定指定支付消費，享不限金額5%現折，折抵金額元以下尾數捨去。

聯邦吉鶴卡五週年活動：即日起至2027年3月31日，國內刷滿兩筆單筆500元以上並完成登錄，可至全台萊爾富兌換綾鷹茶飲，每戶限兌2瓶，總限量10萬瓶。





轉運飲料、小物都要收！

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